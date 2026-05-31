یک منبع معتبر در حکومت طالبان سفر یک هیئت مذاکره‌کننده پاکستانی در آینده نزدیک به کابل را تأیید کرده است.

این منبع که نخواست هویتش فاش شود، روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا به رادیو آزادی تأیید کرد که این هیئت به کابل سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نساخت.

به گفته این منبع، هدف از این سفر حل اختلافات موجود میان دو طرف از طریق گفتگو و مذاکره است.

آخرین دور گفت‌وگو میان مقام‌های طالبان و پاکستان در ماه اپریل گذشته به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شده بود.

در آن زمان، هر دو طرف مذاکرات ارومچی را برای حل اختلافات دوجانبه مفید ارزیابی کرده بودند، اما هیچ توافق مشخصی در آن حاصل نشد.

هرچند درگیری‌های گسترده میان حکومت طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان متوقف شده است، اما همچنان هر از گاهی گزارش‌هایی از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند و نیز مشاهده طیاره های پاکستانی در حریم هوایی افغانستان منتشر می‌شود.