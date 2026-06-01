دوشنبه ۱۱ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۸:۱۱

شورای امنیت ملل متحد دربارهٔ جنگ جاری در لبنان نشست اضطراری برگزار می‌کند

نصب پرچم اسرائیل بر قلعه شقیف در جنوب لبنان
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۱۱ جوزا دربارهٔ جنگ در لبنان یک نشست اضطراری برگزار کند.

این نشست پس از آن برگزار می‌شود که اردوی اسرائیل عملیات جاری خود را در جنوب لبنان گسترش داده و یک قلعهٔ تاریخی مربوط به قرون وسطی را در این منطقه تصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، منابع دیپلماتیک گفته‌اند که این نشست به درخواست فرانسه برگزار می‌شود.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده که هیچ چیزی نمی‌تواند عملیات گستردهٔ نظامی جاری در جنوب لبنان را توجیه کند.

وی همچنین خواستار پایان یافتن جنگ شده است.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تعهد کرده که در لبنان پیشروی بیشتری انجام خواهد داد و عملیات روز یکشنبه را یک تحول چشمگیر در کارزار جاری علیه حزب الله توصیف کرده است.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

بقایی: در حال حاضر جزئیات موضوع هسته‌ای در گفتگوها با امریکا شامل نیست

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران
وزارت خارجهٔ ایران می‌گوید که در حال حاضر هیچ‌گونه گفتگویی با ایالات متحده دربارهٔ جزئیات برنامهٔ هسته‌ای ایران در جریان نیست.

اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در یک نشست خبری در تهران گفت که آنها می دانند که چه زمانی اقدام در مورد مسائل هسته‌ای ضروری است و دربارهٔ جزئیات موضوع هسته‌ای هیچ‌گونه گفتگویی صورت نگرفته است.

او همچنان افزود که در حال حاضر اولویت ما پایان دادن به جنگ است.

سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا گفته بخش عمدهٔ توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز است.

او در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشال در پیامی گزارش شبکهٔ سی ان ان را رد کرد؛ گزارشی که ادعا می‌کرد توافق احتمالی میان ترمپ و ایران موضوع هسته‌ای این کشور را در بر نمی‌گیرد.

ترمپ نوشته که این توافق به‌روشنی بیان می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و همچنین با جزئیات فراوان و به‌گونه‌ای قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد.

او همچنان افزوده که بخش بزرگی از این توافق به همین موضوع اختصاص دارد.

امریکا و ایران بار دیگر از حمله بر یکدیگر خبر داده‌اند

در حالی که گفتگوها برای پایان دادن به جنگ میان تهران و واشنگتن با بن‌بست روبه‌رو شده، هر دو طرف روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کردند که بار دیگر بر یکدیگر حمله کرده‌اند.

اردوی ایالات متحده اعلام کرد که در پایان هفته حملات دفاع از خود را علیه مراکز رادار و کنترل طیاره‌های بی‌سرنشین در جنوب ایران انجام داده است.

این سومین رویداد از این نوع حملات در بیش از یک هفته گذشته به شمار می‌رود.

اردوی امریکا گفته که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک طیارهٔ بی‌سرنشین امریکا انجام شده است.

دقایق بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که پایگاه هوایی‌ای را که حمله از آنجا صورت گرفته بود هدف قرار داده است؛ پایگاهی که نیروهای امریکایی از آن استفاده می‌کنند.

خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه این خبر را منتشر کرد، اما محل این پایگاه را مشخص نساخت.

در همین حال، کویت که میزبان یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی امریکا است، اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی آن چندین موشک و طیارهٔ بی‌سرنشین را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، منهدم کرده‌اند.

قالیباف: تا حقوق ایران به طور کامل حفظ نشود؛ هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران
محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و از چهره‌های ارشد مذاکره‌کننده ایران، می‌گوید تهران هیچ توافقی را با ایالات متحده نخواهد پذیرفت مگر این‌که تمامی حقوق ایران در آن محفوظ باشد.

قالیباف این اظهارات را در حالی مطرح کرده که بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، واشنگتن پیشنهاد جدیدی با شرایط سخت‌گیرانه‌تر را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.

رسانه‌های نیویارک تایمز و اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کردند، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط جدید و سخت‌تر این پیشنهاد ارائه نشده است.

آقای قالیباف در سخنانی که امروز از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت ما هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم حقوق ملت ایران به‌طور کامل حفظ شده است.

از سوی دیگر دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلام کرده که از اولویت‌های اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی دوباره تنگه هرمز برای عبور آزاد کشتی‌ها است.

صدها تن به دلیل نا آرامی در فرانسه بازداشت شدند

آرشیف

پس از پیروزی تیم پاریسن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشن‌ها در چندین شهر فرانسه به ناآرامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوران نونیز وزیر داخله فرانسه، روز یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در سراسر کشور ۴۱۶ نفر بازداشت شده‌اند که از این میان ۲۸۳ نفر در پاریس بوده‌اند.

او گفت که گردهمایی‌های جشن همراه با مجموعه‌ای از آشوب‌ها برگزار شد؛ وضعیتی که ما آن را پیش‌بینی کرده بودیم.

وزیر داخله فرانسه این ناآرامی‌ها را غیرقابل قبول توصیف کرد.

بر اساس آمار رسمی، در حوادثی که در حدود ۱۵ شهر گزارش شده، هفت مأمور پولیس نیز زخمی شده‌اند.

در پاریس افراد نقاب‌پوش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پولیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، موترهای در حال سوختن، ایجاد موانع در خیابان‌ها و پرتاب آتش‌بازی به سمت مردم را نشان می‌داد.

این صحنه‌ها یادآور ناآرامی‌هایی بود که پس از قهرمانی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در سال گذشته رخ داد؛ رویدادی که در آن دو نفر کشته، نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی و ۵۵۹ نفر بازداشت شدند.

به همین دلیل امسال در مجموع حدود ۲۲ هزار نیروی پولیس در سراسر فرانسه در حالت آماده‌باش بودند که نزدیک به ۸ هزار تن در پاریس مستقر شده بودند.

اسرائیل از گسترش عملیات زمینی در لبنان خبر داد

حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
اردوی اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کرده‌اند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که شمار قابل توجهی از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش خط دفاعی پیشرو آغاز کرده‌اند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.

این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کرده‌اند.

همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اردوی این کشور قلعه شقیف یا بوفور دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است.

قلعه شقیف بر بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان تسلط داشته و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

اردوی اسرائیل همچنین روز یک‌شنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزب‌الله را تشدید می‌کند.

اکسیوس: ترمپ خواستار تغییراتی در متن تفاهم‌نامه با ایران شده است

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا
چند رسانه در امریکا از جمله وب‌سایت اکسیوس خبر داده‌اند که رئیس جمهور امریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم‌نامه با تهران شده است.

اکسیوس روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا نوشت انتظار می‌رود که تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران خیلی زود نهایی شود، اما دونالد ترمپ تمایل دارد که چند نکته از جمله موضوع یورانیوم غنی‌شده ایران که از نظر او حائز اهمیت بیشتر است تقویت شود.

جلسه دونالد ترمپ با مشاوران ارشدش در روز جمعه گذشته که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از دو ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.

روز شنبه ۹ جوزا روزنامه نیویارک تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا که به نامش اشاره نکرد نوشت که ترمپ در این جلسه به نتیجه‌ای درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسیده است.

در همین حال محسن رضایی مشاور مجتبی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران، ترمپ را متهم کرد که برای سومین بار به دیپلماسی خیانت می‌کند زیرا محاصره بحری بندرهای ایران را هنوز لغو نکرده و در جریان مذاکرات نیز آنچه را او خواسته‌های بیش از حد توصیف کرده، مطرح ساخته است.

پاریسن ژرمین برای دومین سال پی هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد

پیروزی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا
پاریسن ژرمن و آرسنال در مرحلۀ نهایی لیگ قهرمانان اروپا با هم روبه‌رو شدند که بازی در نیمۀ دوم یک -یک مساوی پایان یافت و نتایج بازی به پنالتی رفت.

در مرحلۀ پنالتی پاریسن ژرمین چهار بر سه آرسنال را شکست داد و قهرمان این لیگ شد.

این دیدار در بوداپست برگزار شده بود.

مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا (لیگ قهرمانان) از سال ۱۹۵۵ وجود داشته است، زمانی که در ابتدا با نام مسابقات قهرمانی باشگاه‌های اروپا شناخته می‌شد و اکنون با نام لیگ قهرمانان اروپا شناخته می‌شود.

پاریسن ژرمن سال گذشته نیز این عنوان را از آن خود کرده بود.

پیت هگست: ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد

پیت هگست، وزیر دفاع امریکا
وزیر دفاع امریکا می‌گوید که اگر توافق صلح با ایران حاصل نشود، ایالات متحده آماده است تا جنگ را از سر بگیرد. 

پیت هگست، روز شنبه ۳۰ می در یک کنفرانس امنیتی در سینگاپور، همچنین گفت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال یک توافق خوب است، توافقی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

یک روز پیش از اظهارات هگست، رئیس جمهور ترمپ در صفحۀ تروث سوشال خود بر نابودی یورانیم غنی‌شده ایران تأکید کرد و اظهار داشت که تنگه هرمز باید در اسرع وقت باز شود و مین‌هایی که توسط ایران در آنجا کار گذاشته شده است، برداشته شوند.

جلسه ترمپ درباره ایران با مشاورانش بدون اعلام نتیجه به پایان رسید

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا
جلسه دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا با مشاوران ارشدش که طبق وعده او قرار بود نتیجه چند هفته مذاکره را روشن کند پس از بیش از دو ساعت بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.

روزنامه نیویارک تایمز صبح روز شنبه ۹ جوزا، به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا که به نامش اشاره نکرد نوشت که ترمپ در این جلسه به نتیجه‌ای درباره تفاهم‌نامه با تهران نرسیده است.

رئیس‌جمهور امریکا پیشتر اعلام کرده بود که روز جمعه در اتاق وضعیت قصر سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند.

ترامپ گفت که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر یورانیوم باشد.

با این حال ساعتی بعد اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این پیام ترمپ دربارهٔ محتوای توافق میان امریکا و ایران اعلام کرد که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده است.

در همین وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد که اردوی این کشور برای ازسرگیری جنگ با ایران حتی «بیش از آنچه لازم است توانایی» دارد.

پیت هگست روز شنبه به وقت محلی در جریان شرکت در یک نشست بزرگ دفاعی آسیا در سنگاپور گفت که واشنگتن در صورت تمایل می‌تواند جنگ را از سر بگیرد.

