یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته که بیش از چهار میلیون مهاجر افغان مقیم ایران به کمک‌ها و حمایت‌های فوری بیشتری نیاز دارند.

او روز یکشنبه ۱۰ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشت که افغان‌های ساکن ایران به کمک‌های بشردوستانه و پشتیبانی گسترده‌تری نیازمند هستند.

وی با اشاره به کودکان افغان و ایرانی نوشته که آنان در نتیجهٔ بمباران‌های شدید اخیر در ایران، با آسیب‌ها و مشکلات جدی روانی روبه‌رو شده‌اند.

به گفتهٔ او، بسیاری از پدران و مادران به وی گفته‌اند که همان درآمد اندکی را که پیش‌تر داشتند، به دلیل جنگ و بحران اقتصادی نیز از دست داده‌اند.

ایران از چندین دهه به این‌سو میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان بوده است، اما مشکلات اقتصادی در آن کشور و جنگ‌های اخیر، وضعیت این مهاجران را بیش از پیش دشوار ساخته است.