به گفته او، به دلیل مقطعی بودن اینترنت در ایران، به‌راحتی نمی‌تواند از وضعیت خانواده‌اش در افغانستان آگاه شود و به دلیل مشکلات بانکی، بیکاری و ترس از بازداشت، قادر به کمک‌رساندن نیز نیست:

وضعیت اینجا خوب نیست، گرانی شده، کار کم شده، محدودیت‌ها زیاد است، کمک‌ها هم قطع شده و کارت‌های مهاجرین تمدید نمی‌شود

خانواده‌ها در وضعیت سخت هستند. اگر در ماه کاری باشد، حدود ۳۰ میلیون تومان به‌دست می‌آورم که حدود ۱۵ هزار افغانی می‌شود، اما دولت ایران ۱۰ هزار آن را می‌گیرد و فقط ۵ هزار افغانی باقی می‌ماند. همان را هم با سختی برای خانواده می‌فرستیم، اما حالا ارتباط ما هم قطع شده و وضعیت آن‌طرف (افغانستان) بسیار خراب است."

مونسه عمرزاده، مهاجر افغان ساکن تهران که به گفته خودش به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان حدود چهار سال پیش به ایران پناه برده، می گوید اخیرا مشکلات زیادی را تجربه کرده است.

او به رادیو آزادی گفت:

"زندگی ما مهاجران افغان در ایران بسیار سخت شده، به‌خصوص در چهار ماه اخیر. جنگ در ایران ما مهاجران را از چند جهت تحت فشار قرار داد. اینترنت قطع بود و ما از خانواده‌هایمان در افغانستان و خارج خبر نداشتیم، انتقال پول هم ممکن نبود. بسیاری از اعضای خانواده‌ ها نصف اینجا و نصف دیگر به افغانستان دیپورت شده‌اند."

در این حال، زینب ۳۴ ساله‌ می‌گوید حدود شش ماه پیش به‌گونه اجباری و بدون فرزندانش از ایران اخراج شد.

او در صحبت با رادیو آزادی افزود که پس از تلاش‌ها، حدود یک ماه پیش فرزندانش (دختر ۱۳ ساله و پسر ۹ ساله) با همکاری وزارت‌های خارجه طالبان و ایران به افغانستان منتقل شدند، اما هیچ نوع امکانات زندگی برای آنان فراهم نشده است.

زینب که اکنون در شهر مزارشریف ولایت بلخ با دو فرزندش زندگی می‌کند، می گوید سرپرست مرد ندارد، همسرش که معتاد بوده سال‌ها پیش در ایران ناپدید شده و اکنون او پس بازگشت به کشور نمی‌داند چگونه زندگی‌اش را پیش ببرد:

من و خانواده‌ام همه در ایران به دنیا آمده‌ایم، اما حالا به افغانستان آمده‌ایم. خانواده‌ام در ایران مانده و کسی را ندارم

اینجا زندگی برایم بسیار سخت است. از وقتی آمده‌ام، در بدبختی هستم. فقط یک فرش دارم و هیچ چیز دیگر نداریم، حتی یک بالشت هم نداریم. هنوز نتوانسته‌ام کار پیدا کنم، هر روز دنبال کار می‌روم اما هیچ جا کار پیدا نمی‌شود."

با آغاز درگیری‌ها از ۲۸ فبروری به اینسو میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، وضعیت امنیتی و اقتصادی در ایران به‌گونه قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته و زندگی میلیون‌ها غیرنظامی، به‌ویژه مهاجران افغان، آسیب دیده است.

پیش از این، نهادهای بین‌المللی از وضعیت دشوار مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

شورای پناهندگان ناروی در ۳۱ می در صفحه ایکس خود نوشت که این درگیری‌ها زندگی بیش از چهار میلیون مهاجر افغان در ایران را تحت تأثیر قرار داده است؛ آنان شغل‌های خود را از دست داده‌اند و توان تأمین نیازهای اولیه خانواده‌هایشان را ندارند.

بر اساس آمار این شورا، حدود ۴.۴ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.

در چند دهه گذشته شماری از افغان ها به ایران مهاجرت کرده اند، همچنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از افغان‌ها، به‌ویژه نظامیان پیشین، فعالان حقوق زنان و دیگران به دلیل آنچه که تهدیدهای امنیتی، مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های آموزشی برای دختران خوانده‌اند، به کشورهای همسایه، به‌خصوص ایران و پاکستان مهاجرت کرده‌اند.

اما ایران و پاکستان هر روز هزاران مهاجر افغان را به افغانستان باز می‌گردانند، در حالی که در افغانستان امکانات کافی برای آنان وجود ندارد.



