افغانستان
اوچا: در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در افغانستان، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد.
اوچا روز دوشنبه یازدهم جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که مراقبتهای تخصصی و کارکنان صحی زن میتوانند جان انسانها را نجات دهند، اما محدودیتهای مشارکت زنان در خدمات صحی، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجاتبخش را محدود میکند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمهعالی از جمله در بخش طب منع کردند.
با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی، هیچ نشانهای از تغییر در سیاست حکومت طالبان به میان نه آمده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
کمیته حقوق کودک ملل متحد برخی موارد "اصولنامۀ تفریق زوجین" طالبان را نقض شدید حقوق بشر دانست
کمیته حقوق کودک ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ جوزا در اعلامیهای با اشاره به برخی موارد اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست میداند، این موارد را نقض شدید و سیستماتیک قوانین بینالمللی حقوق بشر دانسته است.
این کمیته میافزاید: "ازدواج کودکان نه تنها یک عمل مضر، بلکه نقض اساسی حقوق است."
بر اساس اعلامیۀ کمیته حقوق کودک ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیبهای جسمی و روانی طولانی مدت قرار میدهد.
اصولنامۀ تفریق زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد، با واکنشهای گستردهای روبهرو شد. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف میکند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت میکند.
نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما
شورای امنیت ملل متحد تا دو هفتۀ دیگر در بارۀ تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کرده که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه حوت سال گذشته خلاف معمول ماموریت یوناما را تنها برای سه ماه تمدید کردند.
پیش از این مامویت این ادارۀ مهم ملل متحد در افغانستان برای یک سال تمدید میشد.
یوناما همچنان اعلام کرده که شورای امنیت به تاریخ ۸ جون هم در بارۀ افغانستان نشست برگزار خواهد کرد.
روند برگشت حجاج به افغانستان آغاز شد
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پس از ادای مناسک حج، روند برگشت حجاج افغان به کشور آغاز شده است.
این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته که در مرحلهٔ نخست این روند، صبح امروز ۳۴۶ حاجی در نخستین پرواز شرکت هوایی کامایر از شهر جدهٔ عربستان سعودی به میدان هوایی بینالمللی کابل منتقل شدند.
به گفتهٔ این وزارت، تمامی ۳۰ هزار حاجی افغان که به عربستان سعودی رفته بودند، در دو مرحله به چهار زون هوایی کشور شامل کابل، بلخ، قندهار و هرات انتقال داده خواهند شد.
امسال حدود یک و نیم میلیون زائر از سراسر جهان، از جمله افغانستان، در مراسم حج شرکت کردند.
گفته میشود که در جریان این مراسم، دمای هوا به سطح بیسابقهای در حدود ۵۰ درجهٔ سانتیگراد رسیده بود.
شورای پناهندگان ناروی: مهاجران افغان مقیم ایران به کمکهای اضطراری بیشتری نیاز دارند
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی گفته که بیش از چهار میلیون مهاجر افغان مقیم ایران به کمکها و حمایتهای فوری بیشتری نیاز دارند.
او روز یکشنبه ۱۰ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشت که افغانهای ساکن ایران به کمکهای بشردوستانه و پشتیبانی گستردهتری نیازمند هستند.
وی با اشاره به کودکان افغان و ایرانی نوشته که آنان در نتیجهٔ بمبارانهای شدید اخیر در ایران، با آسیبها و مشکلات جدی روانی روبهرو شدهاند.
به گفتهٔ او، بسیاری از پدران و مادران به وی گفتهاند که همان درآمد اندکی را که پیشتر داشتند، به دلیل جنگ و بحران اقتصادی نیز از دست دادهاند.
ایران از چندین دهه به اینسو میزبان میلیونها مهاجر افغان بوده است، اما مشکلات اقتصادی در آن کشور و جنگهای اخیر، وضعیت این مهاجران را بیش از پیش دشوار ساخته است.
اعتراض فعالان نسبت به «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی حکومت طالبان
دهها تن از فعالان افغان و مدافعان حقوق زنان در برابر پارلمان ناروی در اعتراض به «اصولنامه تفریق زوجین» از سوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه، ۱۰ جوزا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع، تطبیق این اصولنامه را زمینهساز تسهیل ازدواج دختران کمسن و نقض آشکار حقوق کودکان دانستند.
فعالان از حکومت ناروی و جامعه جهانی خواستند که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات قاطع و موثر انجام دهند.
صدها تن از فعالان و زنان افغان نیز روز شنبه در شهر برلین تظاهرات کردند و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کردند.
حکومت طالبان از حدود پنج سال به این سو، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است.
هرچند طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را بر اساس شریعت تامین کردهاند، زنان و دختران افغان به گونۀ گسترده از اشتغال و هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی محروم هستند.
تیم ملی فوتبال افغانستان دوشنبه به مصاف مالدیف میرود
تیم ملی فوتبال افغانستان شام دوشنبه، ۱۱ جوزا در برابر تیم میزبان، مالدیف به میدان میرود.
این، نخستین بازی رقابتهای چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، بنگلهدیش و مالدیف است.
فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است، تمامی بازیکنانی که از سوی سرمربی جدید به تیم ملی دعوت شدهاند، در مالدیف حضور دارند و آمادگی کامل برای این مسابقات را کسب کردهاند.
انتظار میرود تیم افغانستان پس از دیدار با مالدیف، در چهارم جون با بنگلهدیش و در هفتم جون با پاکستان بازی کند.
طالبان وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی را در غزنی جمعآوری کردند
ماموران اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت غزنی وسایل سرگرمی و اسباب پخش موسیقی جوانان را از یک پارک در ولسوالی اندر این ولایت جمع آوری کردند.
این اداره به روز یکشنبه، ۱۰ جوزا در بیانیهای گفت، این وسایل شامل ۱۵ تخته بازی لدو، ۸ دستگاه پخش صوتی موسیقی و ۱۴ دایره میشود.
این جوانان در پارک عمومی ولسوالی اندر در حال تفریح بودند که با ماموران امر به معروف و نهی از منکر مواجه شدند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱، بر پوشش و تحرکات جوانان و شنیدن موسیقی نیز محدودیتهای شدید وضع شده است.
سازمان جهانی صحت: از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو حفاظت شود
دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان در «روز جهانی بدون دخانیات» خواهان حفاظت از جان مردم در افغانستان در برابر اضرار تنباکو شده است.
داکتر ادوین سینیرا سلوادو، نمایندۀ این سازمان برای افغانستان گفته است که نجات مردم افغانستان از اضرار تنباکو مسئولیت مشترک است.
این سازمان به روز یکشنبه، ۱۰ جوزا در شبکه ایکس همچنان بر ایجاد محیطهای کاری عاری از دود تاکید کرده است.
همه ساله ۳۱ ماه می برابر است با «روز جهانی بدون دخانیات یا روز جهانی نه به تنباکو».
دفتر سازمان جهانی صحت برای افغانستان گفته است که آشکار کردن چهرۀ اصلی تنباکو، انتخاب آیندۀ صحتمند برای افغانستان است.
بر اساس گزارشها، در افغانستان میلیونها نفر از تنباکو استفاده میکنند.
قرار است یک هیئت مذاکرهکننده پاکستانی برای گفتگو به کابل سفر کند
یک منبع معتبر در حکومت طالبان سفر یک هیئت مذاکرهکننده پاکستانی در آینده نزدیک به کابل را تأیید کرده است.
این منبع که نخواست هویتش فاش شود، روز یکشنبه ۱۰ جوزا به رادیو آزادی تأیید کرد که این هیئت به کابل سفر خواهد کرد، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نساخت.
به گفته این منبع، هدف از این سفر حل اختلافات موجود میان دو طرف از طریق گفتگو و مذاکره است.
آخرین دور گفتوگو میان مقامهای طالبان و پاکستان در ماه اپریل گذشته به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شده بود.
در آن زمان، هر دو طرف مذاکرات ارومچی را برای حل اختلافات دوجانبه مفید ارزیابی کرده بودند، اما هیچ توافق مشخصی در آن حاصل نشد.
هرچند درگیریهای گسترده میان حکومت طالبان در افغانستان و نیروهای پاکستان متوقف شده است، اما همچنان هر از گاهی گزارشهایی از درگیریها در امتداد خط دیورند و نیز مشاهده طیاره های پاکستانی در حریم هوایی افغانستان منتشر میشود.