دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) می‌گوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست می‌دهد.

اوچا روز دوشنبه یازدهم جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که مراقبت‌های تخصصی و کارکنان صحی زن می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند، اما محدودیت‌های مشارکت زنان در خدمات صحی، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات‌بخش را محدود می‌کند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمه‌عالی از جمله در بخش طب منع کردند.

با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست حکومت طالبان به میان نه آمده است.