دونالد ترمپ از احتمال توافق با ایران در هفته آینده خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که امیدوار است هفته آینده با ایران به توافق برسد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه خبری امریکایی «ای‌بی‌سی» گفته است که باور دارد در جریان هفته آینده، با ایران بر سر تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست خواهد یافت.

شبکه ای‌بی‌سی این موضوع را ناوقت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرد.

ترمپ در این گفت‌وگو تأکید کرده است که توافق صلح با ایران می‌تواند «حتی از یک پیروزی نظامی نیز بهتر باشد».

رئیس‌جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز در هفته آینده آماده و مورد توافق قرار گیرد. او گفته است که هنوز با آن موافقت نهایی نکرده، زیرا به گفته وی «هنوز چند خواسته دیگر» دارد.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آنچه «تغییر مداوم شرایط توافق از سوی امریکا و زیاده‌خواهی واشنگتن» خوانده بود، ابراز نارضایتی کرده بود.