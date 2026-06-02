بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در مناطق آسیب‌دیده افغانستان، به‌ویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند.

این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه ۱۱ جوزا منتشر کرد، هشدار داده است که زنان باردار به دلیل ناامنی، بی‌جاشدن، گرسنگی و دسترسی محدود به خدمات صحی، با خطرات بیشتری مواجه‌اند.

در گزارش آمده است که زمین‌لرزه سال گذشته و تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، بیش از یک‌صد هزار تن را بی‌جا کرده است.

بخش زنان سازمان ملل می‌افزاید که زنان و دختران آواره در شرق افغانستان، در کنار محدودیت‌های موجود، با مشکلات صحی، ناامنی غذایی و آسیب‌های روانی نیز مواجه اند.