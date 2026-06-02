عضو پارلمان اروپا: نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می گوید که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه سیاست های آن کشور در حمایت از افراط گرایی و استفاده از آن علیه افغانستان است.

آقای کرزی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس از مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا خواسته که بر مبنای واقعیت‌های عینی عوامل اصلی و ریشه‌های بحران جاری در منطقه را که باعث تلفات سنگین انسانی و ویرانی تاسیسات عامه در افغانستان شده است، مدنظر گیرد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلام‌آباد با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که پاکستان حق دارد مطابق با قوانین بین‌المللی از خود و مردمش دفاع کند، اما بهترین راه حل در این شرایط گفت‌وگو است، نه حملات هوایی.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان بارها این اتهام را رد کرده است.

با وجود مذاکرات میان هیئت‌های هر دو طرف در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای کاهش حل تنش‌ها، این مذاکرات هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، اما سطح درگیری‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.