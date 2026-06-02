ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران از چند روز به این‌سو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.

به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.

همچنین خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیام‌ها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهم‌نامه از چند روز پیش متوقف شده‌اند.

به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزب‌الله، را متوقف کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار می‌رود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.

به گفتهٔ وی، این توافق، آتش‌بس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.