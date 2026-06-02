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چهارشنبه ۱۳ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۲۳

جهان

ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است

یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند
یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران از چند روز به این‌سو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.

به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.

همچنین خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیام‌ها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهم‌نامه از چند روز پیش متوقف شده‌اند.

به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزب‌الله، را متوقف کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار می‌رود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.

به گفتهٔ وی، این توافق، آتش‌بس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.

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در پی حملات روسیه بر پایتخت اوکراین، ۴ تن جان باختند

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در تازه‌ترین حملات روسیه بر شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین، ۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کی‌یف، به رسانه‌ها گفته است که در حملات صبح سه شنبه ۱۲ جوزا، مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش‌ها، در این حملات شمار زیادی از ساختمان‌های بلند نیز آسیب دیده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته است: «هشدارهای امنیتی درباره حملات احتمالی روسیه جدی است و روسیه خود را برای انجام حملات گسترده آماده کرده است».

پیش از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره حمله به مراکز مهم و تصمیم‌گیرنده اوکراین هشدار داده بود.

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دونالد ترمپ از احتمال توافق با ایران در هفته آینده خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که امیدوار است هفته آینده با ایران به توافق برسد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه خبری امریکایی «ای‌بی‌سی» گفته است که باور دارد در جریان هفته آینده، با ایران بر سر تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست خواهد یافت.

شبکه ای‌بی‌سی این موضوع را ناوقت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرد.

ترمپ در این گفت‌وگو تأکید کرده است که توافق صلح با ایران می‌تواند «حتی از یک پیروزی نظامی نیز بهتر باشد».

رئیس‌جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز در هفته آینده آماده و مورد توافق قرار گیرد. او گفته است که هنوز با آن موافقت نهایی نکرده، زیرا به گفته وی «هنوز چند خواسته دیگر» دارد.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آنچه «تغییر مداوم شرایط توافق از سوی امریکا و زیاده‌خواهی واشنگتن» خوانده بود، ابراز نارضایتی کرده بود.

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ترمپ می‌گوید که اسرائیل "به بیروت" نیرو اعزام نمی‌کند

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

در پی انتشار خبر تماس تیلیفونی دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رئیس جمهور امریکا در شبکۀ اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان نخواهند رفت.

او گفت: "تماس بسیار مفید با بی‌بی نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده می‌شوند."

ترمپ در ادامه نوشت که "از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب‌الله داشته" و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد.

صبح دوشنبه یازدهم جوزا ویب‌سایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید امریکا برای آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان "شکست" خورده است.

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شورای امنیت ملل متحد دربارهٔ جنگ جاری در لبنان نشست اضطراری برگزار می‌کند

نصب پرچم اسرائیل بر قلعه شقیف در جنوب لبنان
نصب پرچم اسرائیل بر قلعه شقیف در جنوب لبنان

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۱۱ جوزا دربارهٔ جنگ در لبنان یک نشست اضطراری برگزار کند.

این نشست پس از آن برگزار می‌شود که اردوی اسرائیل عملیات جاری خود را در جنوب لبنان گسترش داده و یک قلعهٔ تاریخی مربوط به قرون وسطی را در این منطقه تصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، منابع دیپلماتیک گفته‌اند که این نشست به درخواست فرانسه برگزار می‌شود.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده که هیچ چیزی نمی‌تواند عملیات گستردهٔ نظامی جاری در جنوب لبنان را توجیه کند.

وی همچنین خواستار پایان یافتن جنگ شده است.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تعهد کرده که در لبنان پیشروی بیشتری انجام خواهد داد و عملیات روز یکشنبه را یک تحول چشمگیر در کارزار جاری علیه حزب الله توصیف کرده است.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

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بقایی: در حال حاضر جزئیات موضوع هسته‌ای در گفتگوها با امریکا شامل نیست

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران

وزارت خارجهٔ ایران می‌گوید که در حال حاضر هیچ‌گونه گفتگویی با ایالات متحده دربارهٔ جزئیات برنامهٔ هسته‌ای ایران در جریان نیست.

اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در یک نشست خبری در تهران گفت که آنها می دانند که چه زمانی اقدام در مورد مسائل هسته‌ای ضروری است و دربارهٔ جزئیات موضوع هسته‌ای هیچ‌گونه گفتگویی صورت نگرفته است.

او همچنان افزود که در حال حاضر اولویت ما پایان دادن به جنگ است.

سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا گفته بخش عمدهٔ توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز است.

او در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشال در پیامی گزارش شبکهٔ سی ان ان را رد کرد؛ گزارشی که ادعا می‌کرد توافق احتمالی میان ترمپ و ایران موضوع هسته‌ای این کشور را در بر نمی‌گیرد.

ترمپ نوشته که این توافق به‌روشنی بیان می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و همچنین با جزئیات فراوان و به‌گونه‌ای قاطع به جنبه‌های مختلف موضوع هسته‌ای می‌پردازد.

او همچنان افزوده که بخش بزرگی از این توافق به همین موضوع اختصاص دارد.

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امریکا و ایران بار دیگر از حمله بر یکدیگر خبر داده‌اند

در حالی که گفتگوها برای پایان دادن به جنگ میان تهران و واشنگتن با بن‌بست روبه‌رو شده، هر دو طرف روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کردند که بار دیگر بر یکدیگر حمله کرده‌اند.

اردوی ایالات متحده اعلام کرد که در پایان هفته حملات دفاع از خود را علیه مراکز رادار و کنترل طیاره‌های بی‌سرنشین در جنوب ایران انجام داده است.

این سومین رویداد از این نوع حملات در بیش از یک هفته گذشته به شمار می‌رود.

اردوی امریکا گفته که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک طیارهٔ بی‌سرنشین امریکا انجام شده است.

دقایق بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که پایگاه هوایی‌ای را که حمله از آنجا صورت گرفته بود هدف قرار داده است؛ پایگاهی که نیروهای امریکایی از آن استفاده می‌کنند.

خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه این خبر را منتشر کرد، اما محل این پایگاه را مشخص نساخت.

در همین حال، کویت که میزبان یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی امریکا است، اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی آن چندین موشک و طیارهٔ بی‌سرنشین را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، منهدم کرده‌اند.

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قالیباف: تا حقوق ایران به طور کامل حفظ نشود؛ هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ایران

محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و از چهره‌های ارشد مذاکره‌کننده ایران، می‌گوید تهران هیچ توافقی را با ایالات متحده نخواهد پذیرفت مگر این‌که تمامی حقوق ایران در آن محفوظ باشد.

قالیباف این اظهارات را در حالی مطرح کرده که بر اساس گزارش رسانه‌های امریکایی، واشنگتن پیشنهاد جدیدی با شرایط سخت‌گیرانه‌تر را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.

رسانه‌های نیویارک تایمز و اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کردند، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط جدید و سخت‌تر این پیشنهاد ارائه نشده است.

آقای قالیباف در سخنانی که امروز از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت ما هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم حقوق ملت ایران به‌طور کامل حفظ شده است.

از سوی دیگر دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلام کرده که از اولویت‌های اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی دوباره تنگه هرمز برای عبور آزاد کشتی‌ها است.

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صدها تن به دلیل نا آرامی در فرانسه بازداشت شدند

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پس از پیروزی تیم پاریسن ژرمن در برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، جشن‌ها در چندین شهر فرانسه به ناآرامی کشیده شد و صدها نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لوران نونیز وزیر داخله فرانسه، روز یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در سراسر کشور ۴۱۶ نفر بازداشت شده‌اند که از این میان ۲۸۳ نفر در پاریس بوده‌اند.

او گفت که گردهمایی‌های جشن همراه با مجموعه‌ای از آشوب‌ها برگزار شد؛ وضعیتی که ما آن را پیش‌بینی کرده بودیم.

وزیر داخله فرانسه این ناآرامی‌ها را غیرقابل قبول توصیف کرد.

بر اساس آمار رسمی، در حوادثی که در حدود ۱۵ شهر گزارش شده، هفت مأمور پولیس نیز زخمی شده‌اند.

در پاریس افراد نقاب‌پوش با نیروهای امنیتی درگیر شدند و پولیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، موترهای در حال سوختن، ایجاد موانع در خیابان‌ها و پرتاب آتش‌بازی به سمت مردم را نشان می‌داد.

این صحنه‌ها یادآور ناآرامی‌هایی بود که پس از قهرمانی پاریسن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در سال گذشته رخ داد؛ رویدادی که در آن دو نفر کشته، نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی و ۵۵۹ نفر بازداشت شدند.

به همین دلیل امسال در مجموع حدود ۲۲ هزار نیروی پولیس در سراسر فرانسه در حالت آماده‌باش بودند که نزدیک به ۸ هزار تن در پاریس مستقر شده بودند.

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اسرائیل از گسترش عملیات زمینی در لبنان خبر داد

حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان

اردوی اسرائیل روز یک‌شنبه ۱۰ جوزا اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش برای تقویت مواضع نظامی اسرائیل در این منطقه از رود لیتانی هم عبور کرده‌اند.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که شمار قابل توجهی از نیروهای زمینی این کشور عملیات تهاجمی را برای گسترش خط دفاعی پیشرو آغاز کرده‌اند و این عملیات اکنون به مناطق بیشتری توسعه داده شده است.

این اعلامیه دو روز پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل گفت نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی، در حدود ۳۰ کیلومتری شمال مرز مشترک اسرائیل و لبنان، عبور کرده‌اند.

همزمان، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد اردوی این کشور قلعه شقیف یا بوفور دژ راهبردی قرون وسطایی در جنوب لبنان را تصرف کرده و پرچم اسرائیل را بر فراز آن برافراشته است.

قلعه شقیف بر بخش‌های گسترده‌ای از جنوب لبنان تسلط داشته و به همین دلیل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.

اردوی اسرائیل همچنین روز یک‌شنبه به غیرنظامیان لبنانی در جنوب رود زهرانی هشدار داد فوراً به شمال این رودخانه بروند و گفت عملیات علیه حزب‌الله را تشدید می‌کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

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