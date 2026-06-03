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چهارشنبه ۱۳ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۱۲:۱۸

خبر ها

نصیر احمد فایق به‌عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد

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نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به‌عنوان یکی از معاونان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

آقای فایق ناوقت روز سه‌شنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس نوشت: "افغانستان خرسند است که به‌عنوان یکی از معاونان رئیس این نشست برگزیده شده و امیدوار است در همکاری نزدیک با رئیس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های مجمع عمومی در این دوره مهم سهم مؤثر ایفا کند."

براساس نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد، خلیل‌الرحمن، نماینده دایمی بنگله‌دیش، به‌عنوان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

قرار است دوره یک‌ساله هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر ۲۰۲۶ آغاز شود.

حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته تلاش کرده است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما این سازمان تاکنون با درخواست طالبان برای واگذاری این کرسی موافقت نکرده است.

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شش بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر سریلانکا بازی خواهند کرد

تیم ملی کریکت افغانستان (تصویر آرشیف)
تیم ملی کریکت افغانستان (تصویر آرشیف)

در مراسمی که روز سه‌شنبه ۱۲ جوزا در سریلانکا برگزار شد، ابراهیم زدران، مجیب‌الرحمن، رحمان‌الله گربز، ظاهر خان، گلبدین نایب و فضل‌الحق فاروقی به لیگ برتر سریلانکا جذب شدند.

برای مسابقات لیگ برتر سریلانکا، بازیکنانی از دوازده کشور خارجی، از جمله افغانستان انتخاب شده‌اند.

برای اشتراک در این رقابت‌ها، ۶۵۰ بازیکن از سراسر جهان درخواست داده بودند.

در میان این کشورها، افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که بیشترین تعداد بازیکنانش به این لیگ راه یافته‌اند.

قرار است مسابقات لیگ برتر سریلانکا در هفدهم جولای آغاز شود و دیدار نهایی آن در هشتم ماه اگست برگزار گردد.

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ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است

یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند
یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران از چند روز به این‌سو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.

به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.

همچنین خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیام‌ها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهم‌نامه از چند روز پیش متوقف شده‌اند.

به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزب‌الله، را متوقف کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار می‌رود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.

به گفتهٔ وی، این توافق، آتش‌بس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.

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حامد کرزی: وضعیت امنیتی پاکستان نتیجه سیاست هایش در حمایت از افراط گرایی است

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می گوید که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه سیاست های آن کشور در حمایت از افراط گرایی و استفاده از آن علیه افغانستان است.

آقای کرزی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس از مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا خواسته که بر مبنای واقعیت‌های عینی عوامل اصلی و ریشه‌های بحران جاری در منطقه را که باعث تلفات سنگین انسانی و ویرانی تاسیسات عامه در افغانستان شده است، مدنظر گیرد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلام‌آباد با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که پاکستان حق دارد مطابق با قوانین بین‌المللی از خود و مردمش دفاع کند، اما بهترین راه حل در این شرایط گفت‌وگو است، نه حملات هوایی.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان بارها این اتهام را رد کرده است.

با وجود مذاکرات میان هیئت‌های هر دو طرف در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای کاهش حل تنش‌ها، این مذاکرات هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، اما سطح درگیری‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

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عضو پارلمان اروپا: نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا

در ادامه واکنش ها به دعوت کمیسیون اروپا از مقامات طالبان در بروکسل برای گفتگو در مورد اخراج افغانها به کشور شان، هانا نیومن عضو پارلمان اروپا یکبار دیگر مخالفتش را ابراز کرده است.

وی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس خود نوشته که نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم.

او افزوده هر کسی که اصول سیاست خارجی را فدای توافقات مربوط به اخراج مهاجران کند، اعتبار و امنیت خود را از دست می‌دهد.

خانم نیومن پیش از این گفته بود که هیچ‌گونه مشروعیت‌بخشی و معامله با طالبان قابل قبول نیست.

این در حالیست که منابع دیپلماتیک ۳۱ حمل به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته بودند که اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان دعوت خواهد کرد تا برای بحث در مورد اخراج پناهجویان افغان به کشورشان، به بروکسل سفر کند.

این اقدام با واکنش نهاد های حقوق بشری روبرو شد.

پیش از این ولکر تُرک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورهای اروپایی خواسته بود که برای حفاظت از افغان‌ها، سیاست‌ هایی را که تضمین‌ های حقوق بشری را تضعیف می‌کند، رد کنند.

فدراسیون بین‌المللی برای حقوق بشر و ده ها سازمان حقوق بشری افغان و بین‌المللی نیز نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده‌ بودند.

طالبان در مورد این واکنش ها تا هنوز ابراز نظر نکرده اند.

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سازمان ملل: ۵۰ هزار زن و دختر در افغانستان با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند

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بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در مناطق آسیب‌دیده افغانستان، به‌ویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند.

این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه ۱۱ جوزا منتشر کرد، هشدار داده است که زنان باردار به دلیل ناامنی، بی‌جاشدن، گرسنگی و دسترسی محدود به خدمات صحی، با خطرات بیشتری مواجه‌اند.

در گزارش آمده است که زمین‌لرزه سال گذشته و تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، بیش از یک‌صد هزار تن را بی‌جا کرده است.

بخش زنان سازمان ملل می‌افزاید که زنان و دختران آواره در شرق افغانستان، در کنار محدودیت‌های موجود، با مشکلات صحی، ناامنی غذایی و آسیب‌های روانی نیز مواجه اند.

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اوچا: تنها ۱۶ درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه افغانستان تأمین شده است

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دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است.

اوچا روز دوشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه گذشته میلادی، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تنها ۲۶۹ میلیون دالر، معادل ۱۶ درصد آن، فراهم شده است.

به گفته این نهاد، شکاف رو به افزایش در تأمین بودجه، کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش در افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

براساس هشدار اوچا، در صورت تأمین نشدن منابع مالی بیشتر، میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض محرومیت از کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار داده بود که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نبوده‌اند

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در پی حملات روسیه بر پایتخت اوکراین، ۴ تن جان باختند

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در تازه‌ترین حملات روسیه بر شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین، ۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کی‌یف، به رسانه‌ها گفته است که در حملات صبح سه شنبه ۱۲ جوزا، مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

براساس گزارش‌ها، در این حملات شمار زیادی از ساختمان‌های بلند نیز آسیب دیده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته است: «هشدارهای امنیتی درباره حملات احتمالی روسیه جدی است و روسیه خود را برای انجام حملات گسترده آماده کرده است».

پیش از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره حمله به مراکز مهم و تصمیم‌گیرنده اوکراین هشدار داده بود.

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دونالد ترمپ از احتمال توافق با ایران در هفته آینده خبر داد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که امیدوار است هفته آینده با ایران به توافق برسد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه خبری امریکایی «ای‌بی‌سی» گفته است که باور دارد در جریان هفته آینده، با ایران بر سر تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست خواهد یافت.

شبکه ای‌بی‌سی این موضوع را ناوقت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرد.

ترمپ در این گفت‌وگو تأکید کرده است که توافق صلح با ایران می‌تواند «حتی از یک پیروزی نظامی نیز بهتر باشد».

رئیس‌جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز در هفته آینده آماده و مورد توافق قرار گیرد. او گفته است که هنوز با آن موافقت نهایی نکرده، زیرا به گفته وی «هنوز چند خواسته دیگر» دارد.

پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آنچه «تغییر مداوم شرایط توافق از سوی امریکا و زیاده‌خواهی واشنگتن» خوانده بود، ابراز نارضایتی کرده بود.

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کمیته حقوق کودک ملل متحد برخی موارد "اصولنامۀ تفریق زوجین" طالبان را نقض شدید حقوق بشر دانست

یکی از مراسم‌های عروسی دسته‌جمعی در افغانستان (تصویر آرشیف)
یکی از مراسم‌های عروسی دسته‌جمعی در افغانستان (تصویر آرشیف)

کمیته حقوق کودک ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ جوزا در اعلامیه‌ای با اشاره به برخی موارد اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست می‌داند، این موارد را نقض شدید و سیستماتیک قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانسته است.

این کمیته می‌افزاید: "ازدواج کودکان نه تنها یک عمل مضر، بلکه نقض اساسی حقوق است."

بر اساس اعلامیۀ کمیته حقوق کودک ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیب‌های جسمی و روانی طولانی مدت قرار می‌دهد.

اصولنامۀ تفریق زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد، با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می‌کند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می‌کند.

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