نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به‌عنوان یکی از معاونان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

آقای فایق ناوقت روز سه‌شنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس نوشت: "افغانستان خرسند است که به‌عنوان یکی از معاونان رئیس این نشست برگزیده شده و امیدوار است در همکاری نزدیک با رئیس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های مجمع عمومی در این دوره مهم سهم مؤثر ایفا کند."

براساس نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد، خلیل‌الرحمن، نماینده دایمی بنگله‌دیش، به‌عنوان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

قرار است دوره یک‌ساله هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر ۲۰۲۶ آغاز شود.

حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته تلاش کرده است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما این سازمان تاکنون با درخواست طالبان برای واگذاری این کرسی موافقت نکرده است.

این تصمیم به اقدامات حکومت طالبان برمی‌گردد؛ اقداماتی که به باور جامعه جهانی، منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، شده است. طالبان همچنین نتوانسته‌اند حکومت همه‌شمول تشکیل دهند و در زمینه مبارزه با تروریزم و روابط با گروه‌های تروریستی نیز با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبه‌رو هستند.