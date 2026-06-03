افغانستان
روبیو: پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمیشوند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سهشنبه ۱۲ جوزا به قانونگذاران امریکایی گفت که اداره دونالد ترمپ نمیخواهد افغانهایی را که در حال حاضر در قطر گیرماندهاند، مجبور به بازگشت به افغانستان کند.
بیش از ۱۱۰۰ تن از افغانها از اوایل سال گذشته میلادی تاکنون در کمپ سیلیه پایگاه پیشین اردوی امریکا در قطر، به سر میبرند.
خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو نوشته که گفته است، امریکا با دستکم پنج کشور گفتگو کرده است و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرش این افغانها ابراز کردهاند. اما او نام مشخص از این کشورها نبرد.
روبیو همچنان گفت "پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم."
رحمان الله لکنوال یک شهروند افغانستان در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده است که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یکی دیگر شدیداً زخمی شد.
پس از این رویداد، اداره ترمپ صدور ویزه به شهروندان افغان را متوقف کرد.
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نصیر احمد فایق بهعنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، بهعنوان یکی از معاونان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.
آقای فایق ناوقت روز سهشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس نوشت: "افغانستان خرسند است که بهعنوان یکی از معاونان رئیس این نشست برگزیده شده و امیدوار است در همکاری نزدیک با رئیس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیشبرد اهداف و مسئولیتهای مجمع عمومی در این دوره مهم سهم مؤثر ایفا کند."
براساس نتایج اعلامشده از سوی سازمان ملل متحد، خلیلالرحمن، نماینده دایمی بنگلهدیش، بهعنوان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.
قرار است دوره یکساله هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر ۲۰۲۶ آغاز شود.
حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته تلاش کرده است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما این سازمان تاکنون با درخواست طالبان برای واگذاری این کرسی موافقت نکرده است.
این تصمیم به اقدامات حکومت طالبان برمیگردد؛ اقداماتی که به باور جامعه جهانی، منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، شده است. طالبان همچنین نتوانستهاند حکومت همهشمول تشکیل دهند و در زمینه مبارزه با تروریزم و روابط با گروههای تروریستی نیز با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبهرو هستند.
شش بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر سریلانکا بازی خواهند کرد
در مراسمی که روز سهشنبه ۱۲ جوزا در سریلانکا برگزار شد، ابراهیم زدران، مجیبالرحمن، رحمانالله گربز، ظاهر خان، گلبدین نایب و فضلالحق فاروقی به لیگ برتر سریلانکا جذب شدند.
برای مسابقات لیگ برتر سریلانکا، بازیکنانی از دوازده کشور خارجی، از جمله افغانستان انتخاب شدهاند.
برای اشتراک در این رقابتها، ۶۵۰ بازیکن از سراسر جهان درخواست داده بودند.
در میان این کشورها، افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که بیشترین تعداد بازیکنانش به این لیگ راه یافتهاند.
قرار است مسابقات لیگ برتر سریلانکا در هفدهم جولای آغاز شود و دیدار نهایی آن در هشتم ماه اگست برگزار گردد.
حامد کرزی: وضعیت امنیتی پاکستان نتیجه سیاست هایش در حمایت از افراط گرایی است
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می گوید که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه سیاست های آن کشور در حمایت از افراط گرایی و استفاده از آن علیه افغانستان است.
آقای کرزی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس از مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا خواسته که بر مبنای واقعیتهای عینی عوامل اصلی و ریشههای بحران جاری در منطقه را که باعث تلفات سنگین انسانی و ویرانی تاسیسات عامه در افغانستان شده است، مدنظر گیرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلامآباد با اشاره به درگیریهای اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که پاکستان حق دارد مطابق با قوانین بینالمللی از خود و مردمش دفاع کند، اما بهترین راه حل در این شرایط گفتوگو است، نه حملات هوایی.
تنشها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند شد.
این درگیریها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.
اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اما طالبان بارها این اتهام را رد کرده است.
با وجود مذاکرات میان هیئتهای هر دو طرف در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای کاهش حل تنشها، این مذاکرات هنوز به نتایج مشخصی نرسیدهاند، اما سطح درگیریها در هفتههای اخیر کاهش یافته است.
عضو پارلمان اروپا: نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم
در ادامه واکنش ها به دعوت کمیسیون اروپا از مقامات طالبان در بروکسل برای گفتگو در مورد اخراج افغانها به کشور شان، هانا نیومن عضو پارلمان اروپا یکبار دیگر مخالفتش را ابراز کرده است.
وی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس خود نوشته که نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم.
او افزوده هر کسی که اصول سیاست خارجی را فدای توافقات مربوط به اخراج مهاجران کند، اعتبار و امنیت خود را از دست میدهد.
خانم نیومن پیش از این گفته بود که هیچگونه مشروعیتبخشی و معامله با طالبان قابل قبول نیست.
این در حالیست که منابع دیپلماتیک ۳۱ حمل به خبرگزاری فرانسپرس گفته بودند که اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان دعوت خواهد کرد تا برای بحث در مورد اخراج پناهجویان افغان به کشورشان، به بروکسل سفر کند.
این اقدام با واکنش نهاد های حقوق بشری روبرو شد.
پیش از این ولکر تُرک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورهای اروپایی خواسته بود که برای حفاظت از افغانها، سیاست هایی را که تضمین های حقوق بشری را تضعیف میکند، رد کنند.
فدراسیون بینالمللی برای حقوق بشر و ده ها سازمان حقوق بشری افغان و بینالمللی نیز نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده بودند.
طالبان در مورد این واکنش ها تا هنوز ابراز نظر نکرده اند.
اوچا: تنها ۱۶ درصد بودجه کمکهای بشردوستانه افغانستان تأمین شده است
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که تنها ۱۶ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمکهای بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است.
اوچا روز دوشنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس اعلام کرد که تا پایان ماه گذشته میلادی، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز، تنها ۲۶۹ میلیون دالر، معادل ۱۶ درصد آن، فراهم شده است.
به گفته این نهاد، شکاف رو به افزایش در تأمین بودجه، کمکهای بشردوستانه نجاتبخش در افغانستان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است.
براساس هشدار اوچا، در صورت تأمین نشدن منابع مالی بیشتر، میلیونها نفر در افغانستان در معرض محرومیت از کمکهای بشردوستانه قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد ماه گذشته هشدار داده بود که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نبودهاند
کمیته حقوق کودک ملل متحد برخی موارد "اصولنامۀ تفریق زوجین" طالبان را نقض شدید حقوق بشر دانست
کمیته حقوق کودک ملل متحد روز دوشنبه ۱۱ جوزا در اعلامیهای با اشاره به برخی موارد اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست میداند، این موارد را نقض شدید و سیستماتیک قوانین بینالمللی حقوق بشر دانسته است.
این کمیته میافزاید: "ازدواج کودکان نه تنها یک عمل مضر، بلکه نقض اساسی حقوق است."
بر اساس اعلامیۀ کمیته حقوق کودک ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیبهای جسمی و روانی طولانی مدت قرار میدهد.
اصولنامۀ تفریق زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد، با واکنشهای گستردهای روبهرو شد. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف میکند و تبعیض سیستماتیک را در قانون و عمل بیشتر تثبیت میکند.
نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما
شورای امنیت ملل متحد تا دو هفتۀ دیگر در بارۀ تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کرده که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در اواخر ماه حوت سال گذشته خلاف معمول ماموریت یوناما را تنها برای سه ماه تمدید کردند.
پیش از این مامویت این ادارۀ مهم ملل متحد در افغانستان برای یک سال تمدید میشد.
یوناما همچنان اعلام کرده که شورای امنیت به تاریخ ۸ جون هم در بارۀ افغانستان نشست برگزار خواهد کرد.
اوچا: در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در افغانستان، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهد.
اوچا روز دوشنبه یازدهم جوزا در صفحه ایکس خود نوشت که مراقبتهای تخصصی و کارکنان صحی زن میتوانند جان انسانها را نجات دهند، اما محدودیتهای مشارکت زنان در خدمات صحی، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجاتبخش را محدود میکند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمهعالی از جمله در بخش طب منع کردند.
با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی، هیچ نشانهای از تغییر در سیاست حکومت طالبان به میان نه آمده است.
روند برگشت حجاج به افغانستان آغاز شد
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پس از ادای مناسک حج، روند برگشت حجاج افغان به کشور آغاز شده است.
این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته که در مرحلهٔ نخست این روند، صبح امروز ۳۴۶ حاجی در نخستین پرواز شرکت هوایی کامایر از شهر جدهٔ عربستان سعودی به میدان هوایی بینالمللی کابل منتقل شدند.
به گفتهٔ این وزارت، تمامی ۳۰ هزار حاجی افغان که به عربستان سعودی رفته بودند، در دو مرحله به چهار زون هوایی کشور شامل کابل، بلخ، قندهار و هرات انتقال داده خواهند شد.
امسال حدود یک و نیم میلیون زائر از سراسر جهان، از جمله افغانستان، در مراسم حج شرکت کردند.
گفته میشود که در جریان این مراسم، دمای هوا به سطح بیسابقهای در حدود ۵۰ درجهٔ سانتیگراد رسیده بود.