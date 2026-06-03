میدان هوایی کویت هدف حملات ایران قرار گرفت

قیمت نفت در روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

براساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با یک درصد افزایش به ۹۴.۷۴ دالر در هر بشکه رسید.

پیش از آغاز جنگ ایران در ماه حوت پارسال، بهای نفت برنت حدود ۶۸ دالر در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و تا ۱۲۶ دالر در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار سال گذشته بود.

اما با کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و آتش‌بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت‌ها روند نزولی گرفت و در روزهای اخیر به محدوده ۹۵ تا ۹۷ دالر در هر بشکه رسید.