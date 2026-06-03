جهان
میدان هوایی کویت هدف حملات ایران قرار گرفت
کویت اعلام کرده است که پس از هدف قرار گرفتن ساختمان «ترمینل ۱» میدان هوایی بینالمللی این کشور در حملات پهپادی ایران، تمامی پروازها به حالت تعلیق درآمده است.
مقامهای کویت صبح روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، این خبر را اعلام کردند، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است.
با این حال، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که در نتیجه حمله موشکی و پهپادی ایران بر میدان هوایی بینالمللی این کشور، شماری از افراد زخمی شدهاند.
ساعاتی بعد، سخنگوی وزارت دفاع کویت این حمله را «تجاوز جنایتکارانه ایران» توصیف کرد.
کویت شب گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی منسوب به سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و مقامهای کویتی و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پیش از این از رهگیری شماری از این موشکها و پهپادها خبر داده بودند.
سنتکام در شبکه ایکس نوشته است که سیستم دفاع هوایی این فرماندهی چندین پهپاد را در مسیر کویت با موفقیت سرنگون کرده و از مصونیت نیروها و تجهیزات امریکایی اطمینان حاصل کرده است.
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قیمت نفت برای سومین روز متوالی افزایش یافت
قیمت نفت در روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، برای سومین روز متوالی افزایش یافت.
براساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با یک درصد افزایش به ۹۴.۷۴ دالر در هر بشکه رسید.
پیش از آغاز جنگ ایران در ماه حوت پارسال، بهای نفت برنت حدود ۶۸ دالر در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمتها به سرعت افزایش یافت و تا ۱۲۶ دالر در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار سال گذشته بود.
اما با کاهش نگرانیها درباره عرضه نفت و آتشبس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمتها روند نزولی گرفت و در روزهای اخیر به محدوده ۹۵ تا ۹۷ دالر در هر بشکه رسید.
ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است
بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، تهران از چند روز به اینسو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.
به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.
همچنین خبرگزاری نیمهرسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیامها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهمنامه از چند روز پیش متوقف شدهاند.
به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزبالله، را متوقف کند.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.
نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار میرود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.
به گفتهٔ وی، این توافق، آتشبس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفتوآمد کشتیها باز خواهد شد.
در پی حملات روسیه بر پایتخت اوکراین، ۴ تن جان باختند
در تازهترین حملات روسیه بر شهر کییف، پایتخت اوکراین، ۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کییف، به رسانهها گفته است که در حملات صبح سه شنبه ۱۲ جوزا، مناطق مسکونی هدف قرار گرفتهاند.
براساس گزارشها، در این حملات شمار زیادی از ساختمانهای بلند نیز آسیب دیدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیامی در شبکههای اجتماعی گفته است: «هشدارهای امنیتی درباره حملات احتمالی روسیه جدی است و روسیه خود را برای انجام حملات گسترده آماده کرده است».
پیش از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره حمله به مراکز مهم و تصمیمگیرنده اوکراین هشدار داده بود.
دونالد ترمپ از احتمال توافق با ایران در هفته آینده خبر داد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، گفته است که امیدوار است هفته آینده با ایران به توافق برسد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه خبری امریکایی «ایبیسی» گفته است که باور دارد در جریان هفته آینده، با ایران بر سر تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق دست خواهد یافت.
شبکه ایبیسی این موضوع را ناوقت روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در مطلبی در شبکه ایکس منتشر کرد.
ترمپ در این گفتوگو تأکید کرده است که توافق صلح با ایران میتواند «حتی از یک پیروزی نظامی نیز بهتر باشد».
رئیسجمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که یادداشت تفاهم مربوط به بازگشایی تنگه هرمز در هفته آینده آماده و مورد توافق قرار گیرد. او گفته است که هنوز با آن موافقت نهایی نکرده، زیرا به گفته وی «هنوز چند خواسته دیگر» دارد.
پیش از این، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از آنچه «تغییر مداوم شرایط توافق از سوی امریکا و زیادهخواهی واشنگتن» خوانده بود، ابراز نارضایتی کرده بود.
ترمپ میگوید که اسرائیل "به بیروت" نیرو اعزام نمیکند
در پی انتشار خبر تماس تیلیفونی دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رئیس جمهور امریکا در شبکۀ اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان نخواهند رفت.
او گفت: "تماس بسیار مفید با بیبی نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت، و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده میشوند."
ترمپ در ادامه نوشت که "از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزبالله داشته" و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد.
صبح دوشنبه یازدهم جوزا ویبسایت اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید امریکا برای آتشبس میان اسرائیل و لبنان "شکست" خورده است.
شورای امنیت ملل متحد دربارهٔ جنگ جاری در لبنان نشست اضطراری برگزار میکند
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه ۱۱ جوزا دربارهٔ جنگ در لبنان یک نشست اضطراری برگزار کند.
این نشست پس از آن برگزار میشود که اردوی اسرائیل عملیات جاری خود را در جنوب لبنان گسترش داده و یک قلعهٔ تاریخی مربوط به قرون وسطی را در این منطقه تصرف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، منابع دیپلماتیک گفتهاند که این نشست به درخواست فرانسه برگزار میشود.
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه اعلام کرده که هیچ چیزی نمیتواند عملیات گستردهٔ نظامی جاری در جنوب لبنان را توجیه کند.
وی همچنین خواستار پایان یافتن جنگ شده است.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تعهد کرده که در لبنان پیشروی بیشتری انجام خواهد داد و عملیات روز یکشنبه را یک تحول چشمگیر در کارزار جاری علیه حزب الله توصیف کرده است.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.
نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
آتشبس میان اسرائیل و حزبالله از ۱۷ اپریل رسماً برقرار شد، اما عملاً رعایت نشده و دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم میکنند.
بقایی: در حال حاضر جزئیات موضوع هستهای در گفتگوها با امریکا شامل نیست
وزارت خارجهٔ ایران میگوید که در حال حاضر هیچگونه گفتگویی با ایالات متحده دربارهٔ جزئیات برنامهٔ هستهای ایران در جریان نیست.
اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه ۱۱ جوزا در یک نشست خبری در تهران گفت که آنها می دانند که چه زمانی اقدام در مورد مسائل هستهای ضروری است و دربارهٔ جزئیات موضوع هستهای هیچگونه گفتگویی صورت نگرفته است.
او همچنان افزود که در حال حاضر اولویت ما پایان دادن به جنگ است.
سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا گفته بخش عمدهٔ توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران بر فعالیتهای هستهای ایران متمرکز است.
او در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشال در پیامی گزارش شبکهٔ سی ان ان را رد کرد؛ گزارشی که ادعا میکرد توافق احتمالی میان ترمپ و ایران موضوع هستهای این کشور را در بر نمیگیرد.
ترمپ نوشته که این توافق بهروشنی بیان میکند که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و همچنین با جزئیات فراوان و بهگونهای قاطع به جنبههای مختلف موضوع هستهای میپردازد.
او همچنان افزوده که بخش بزرگی از این توافق به همین موضوع اختصاص دارد.
امریکا و ایران بار دیگر از حمله بر یکدیگر خبر دادهاند
در حالی که گفتگوها برای پایان دادن به جنگ میان تهران و واشنگتن با بنبست روبهرو شده، هر دو طرف روز دوشنبه ۱۱ جوزا اعلام کردند که بار دیگر بر یکدیگر حمله کردهاند.
اردوی ایالات متحده اعلام کرد که در پایان هفته حملات دفاع از خود را علیه مراکز رادار و کنترل طیارههای بیسرنشین در جنوب ایران انجام داده است.
این سومین رویداد از این نوع حملات در بیش از یک هفته گذشته به شمار میرود.
اردوی امریکا گفته که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک طیارهٔ بیسرنشین امریکا انجام شده است.
دقایق بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که پایگاه هواییای را که حمله از آنجا صورت گرفته بود هدف قرار داده است؛ پایگاهی که نیروهای امریکایی از آن استفاده میکنند.
خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه این خبر را منتشر کرد، اما محل این پایگاه را مشخص نساخت.
در همین حال، کویت که میزبان یکی از بزرگترین پایگاههای نظامی امریکا است، اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی آن چندین موشک و طیارهٔ بیسرنشین را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، منهدم کردهاند.
قالیباف: تا حقوق ایران به طور کامل حفظ نشود؛ هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت
محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران و از چهرههای ارشد مذاکرهکننده ایران، میگوید تهران هیچ توافقی را با ایالات متحده نخواهد پذیرفت مگر اینکه تمامی حقوق ایران در آن محفوظ باشد.
قالیباف این اظهارات را در حالی مطرح کرده که بر اساس گزارش رسانههای امریکایی، واشنگتن پیشنهاد جدیدی با شرایط سختگیرانهتر را برای بررسی دوباره به تهران فرستاده است.
رسانههای نیویارک تایمز و اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کردند، اما جزئیات بیشتری درباره شرایط جدید و سختتر این پیشنهاد ارائه نشده است.
آقای قالیباف در سخنانی که امروز از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گفت ما هیچ توافقی را نخواهیم پذیرفت تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم حقوق ملت ایران بهطور کامل حفظ شده است.
از سوی دیگر دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا اعلام کرده که از اولویتهای اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و بازگشایی دوباره تنگه هرمز برای عبور آزاد کشتیها است.