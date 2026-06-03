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چهارشنبه ۱۳ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۲۲

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قیمت نفت برای سومین روز متوالی افزایش یافت

قیمت نفت در روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

براساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با یک درصد افزایش به ۹۴.۷۴ دالر در هر بشکه رسید.

پیش از آغاز جنگ ایران در ماه حوت پارسال، بهای نفت برنت حدود ۶۸ دالر در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و تا ۱۲۶ دالر در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار سال گذشته بود.

اما با کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و آتش‌بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت‌ها روند نزولی گرفت و در روزهای اخیر به محدوده ۹۵ تا ۹۷ دالر در هر بشکه رسید.

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سه شهروند افغانستان در میان قربانیان آتش‌سوزی مرگبار یک موتر در ایتالیا

در منطقه جنوبی کالابریا در ایتالیا، سه شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی در اثر آتش‌سوزی داخل یک موتر جان باخته‌اند.

تلویزیون دولتی ایتالیا (RAI) روز سه‌شنبه، ۱۲ جوزا، این خبر را منتشر کرد، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است.

الساندرو دی السیو، سارنوال شهر کاستروویلاری در کالابریا، تأیید کرده است که اجساد چهار قربانی از داخل موتر بیرون کشیده شده و دو فرد مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شده‌اند.

ویدیویی مرتبط با این حادثه نیز به‌گونه گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

یک کارگر افغان که توانسته بود شیشه موتر را شکسته و از آن خارج شود، به پولیس گفته است که این درگیری بر سر کرایه موتر آغاز شده بود.

براساس گزارش‌ها، این کارگران در فارم‌های زراعتی آن منطقه مشغول کار بودند.

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میدان هوایی کویت هدف حملات ایران قرار گرفت

نمای از میدان هوایی کویت پس از حملات ایران
نمای از میدان هوایی کویت پس از حملات ایران

کویت اعلام کرده است که پس از هدف قرار گرفتن ساختمان «ترمینل ۱» میدان هوایی بین‌المللی این کشور در حملات پهپادی ایران، تمامی پروازها به حالت تعلیق درآمده است.

مقام‌های کویت صبح روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، این خبر را اعلام کردند، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است.

با این حال، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که در نتیجه حمله موشکی و پهپادی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی این کشور، شماری از افراد زخمی شده‌اند.

ساعاتی بعد، سخنگوی وزارت دفاع کویت این حمله را «تجاوز جنایت‌کارانه ایران» توصیف کرد.

کویت شب گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی منسوب به سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و مقام‌های کویتی و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پیش از این از رهگیری شماری از این موشک‌ها و پهپادها خبر داده بودند.

سنتکام در شبکه ایکس نوشته است که سیستم دفاع هوایی این فرماندهی چندین پهپاد را در مسیر کویت با موفقیت سرنگون کرده و از مصونیت نیروها و تجهیزات امریکایی اطمینان حاصل کرده است.

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روبیو: پناهجویان افغان در قطر به امریکا منتقل نمی‌شوند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۱۲ جوزا به قانون‌گذاران امریکایی گفت که اداره دونالد ترمپ نمی‌خواهد افغان‌هایی را که در حال حاضر در قطر گیرمانده‌اند، مجبور به بازگشت به افغانستان کند.

بیش از ۱۱۰۰ تن از افغان‌ها از اوایل سال گذشته میلادی تاکنون در کمپ سیلیه پایگاه پیشین اردوی امریکا در قطر، به سر می‌برند.

خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو نوشته که گفته است، امریکا با دست‌کم پنج کشور گفتگو کرده است و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرش این افغان‌ها ابراز کرده‌اند. اما او نام مشخص از این کشورها نبرد.

روبیو همچنان گفت "پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم."

رحمان الله لکنوال یک شهروند افغانستان در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده است که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یکی دیگر شدیداً زخمی شد.

پس از این رویداد، اداره ترمپ صدور ویزه به شهروندان افغان را متوقف کرد.

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نصیر احمد فایق به‌عنوان یکی از معاونان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد

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نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به‌عنوان یکی از معاونان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

آقای فایق ناوقت روز سه‌شنبه، ۱۲ جوزا، در شبکه ایکس نوشت: "افغانستان خرسند است که به‌عنوان یکی از معاونان رئیس این نشست برگزیده شده و امیدوار است در همکاری نزدیک با رئیس منتخب و سایر کشورهای عضو، در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های مجمع عمومی در این دوره مهم سهم مؤثر ایفا کند."

براساس نتایج اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد، خلیل‌الرحمن، نماینده دایمی بنگله‌دیش، به‌عنوان رئیس هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی این سازمان انتخاب شده است.

قرار است دوره یک‌ساله هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتمبر ۲۰۲۶ آغاز شود.

حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک به پنج سال گذشته تلاش کرده است کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما این سازمان تاکنون با درخواست طالبان برای واگذاری این کرسی موافقت نکرده است.

این تصمیم به اقدامات حکومت طالبان برمی‌گردد؛ اقداماتی که به باور جامعه جهانی، منجر به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، شده است. طالبان همچنین نتوانسته‌اند حکومت همه‌شمول تشکیل دهند و در زمینه مبارزه با تروریزم و روابط با گروه‌های تروریستی نیز با انتقادهای گسترده جامعه جهانی روبه‌رو هستند.

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شش بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در لیگ برتر سریلانکا بازی خواهند کرد

تیم ملی کریکت افغانستان (تصویر آرشیف)
تیم ملی کریکت افغانستان (تصویر آرشیف)

در مراسمی که روز سه‌شنبه ۱۲ جوزا در سریلانکا برگزار شد، ابراهیم زدران، مجیب‌الرحمن، رحمان‌الله گربز، ظاهر خان، گلبدین نایب و فضل‌الحق فاروقی به لیگ برتر سریلانکا جذب شدند.

برای مسابقات لیگ برتر سریلانکا، بازیکنانی از دوازده کشور خارجی، از جمله افغانستان انتخاب شده‌اند.

برای اشتراک در این رقابت‌ها، ۶۵۰ بازیکن از سراسر جهان درخواست داده بودند.

در میان این کشورها، افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که بیشترین تعداد بازیکنانش به این لیگ راه یافته‌اند.

قرار است مسابقات لیگ برتر سریلانکا در هفدهم جولای آغاز شود و دیدار نهایی آن در هشتم ماه اگست برگزار گردد.

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ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است

یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند
یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران از چند روز به این‌سو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.

به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.

همچنین خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیام‌ها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهم‌نامه از چند روز پیش متوقف شده‌اند.

به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزب‌الله، را متوقف کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار می‌رود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.

به گفتهٔ وی، این توافق، آتش‌بس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.

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حامد کرزی: وضعیت امنیتی پاکستان نتیجه سیاست هایش در حمایت از افراط گرایی است

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می گوید که وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه سیاست های آن کشور در حمایت از افراط گرایی و استفاده از آن علیه افغانستان است.

آقای کرزی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس از مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا خواسته که بر مبنای واقعیت‌های عینی عوامل اصلی و ریشه‌های بحران جاری در منطقه را که باعث تلفات سنگین انسانی و ویرانی تاسیسات عامه در افغانستان شده است، مدنظر گیرد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلام‌آباد با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که پاکستان حق دارد مطابق با قوانین بین‌المللی از خود و مردمش دفاع کند، اما بهترین راه حل در این شرایط گفت‌وگو است، نه حملات هوایی.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان بارها این اتهام را رد کرده است.

با وجود مذاکرات میان هیئت‌های هر دو طرف در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای کاهش حل تنش‌ها، این مذاکرات هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، اما سطح درگیری‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

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عضو پارلمان اروپا: نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا

در ادامه واکنش ها به دعوت کمیسیون اروپا از مقامات طالبان در بروکسل برای گفتگو در مورد اخراج افغانها به کشور شان، هانا نیومن عضو پارلمان اروپا یکبار دیگر مخالفتش را ابراز کرده است.

وی روز سه شنبه ۱۲ جوزا در صفحه اکس خود نوشته که نباید طالبان را برای مذاکره به بروکسل دعوت کنیم.

او افزوده هر کسی که اصول سیاست خارجی را فدای توافقات مربوط به اخراج مهاجران کند، اعتبار و امنیت خود را از دست می‌دهد.

خانم نیومن پیش از این گفته بود که هیچ‌گونه مشروعیت‌بخشی و معامله با طالبان قابل قبول نیست.

این در حالیست که منابع دیپلماتیک ۳۱ حمل به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته بودند که اتحادیه اروپا از هیئتی از طالبان دعوت خواهد کرد تا برای بحث در مورد اخراج پناهجویان افغان به کشورشان، به بروکسل سفر کند.

این اقدام با واکنش نهاد های حقوق بشری روبرو شد.

پیش از این ولکر تُرک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورهای اروپایی خواسته بود که برای حفاظت از افغان‌ها، سیاست‌ هایی را که تضمین‌ های حقوق بشری را تضعیف می‌کند، رد کنند.

فدراسیون بین‌المللی برای حقوق بشر و ده ها سازمان حقوق بشری افغان و بین‌المللی نیز نگرانی عمیق خود را در این مورد ابراز کرده‌ بودند.

طالبان در مورد این واکنش ها تا هنوز ابراز نظر نکرده اند.

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سازمان ملل: ۵۰ هزار زن و دختر در افغانستان با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند

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بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در مناطق آسیب‌دیده افغانستان، به‌ویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند.

این نهاد در گزارشی که روز دوشنبه ۱۱ جوزا منتشر کرد، هشدار داده است که زنان باردار به دلیل ناامنی، بی‌جاشدن، گرسنگی و دسترسی محدود به خدمات صحی، با خطرات بیشتری مواجه‌اند.

در گزارش آمده است که زمین‌لرزه سال گذشته و تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، بیش از یک‌صد هزار تن را بی‌جا کرده است.

بخش زنان سازمان ملل می‌افزاید که زنان و دختران آواره در شرق افغانستان، در کنار محدودیت‌های موجود، با مشکلات صحی، ناامنی غذایی و آسیب‌های روانی نیز مواجه اند.

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