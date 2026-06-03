سمیع‌الله، از باشندگان شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار، می‌گوید پسرش که در یک ورکشاپ ترمیم بادپکه مشغول کار است، با بایسکل به محل کارش می‌رود و روزانه ۱۰۰ افغانی در هزینه کرایه راه صرفه‌جویی می‌کند.

سمیع‌الله که در کانتین یک مکتب کار می‌کند افزود که در خانه سه بایسکل دارند، خود او و یک پسر دیگرش نیز سال هاست که برای رفت و آمد از بایسکل استفاده می کنند.

بایسکل وسیله‌ی بسیار اقتصادی است، به‌ویژه در افغانستان. من روزانه به ده‌ها جا با آن رفت‌وآمد می‌کنم

"تقریباً ۱۵ سال می‌شود که از بایسکل استفاده می‌کنم. فقط یک نفر نه، سه نفر از آن استفاده می‌کنند، خودم، پسر بزرگم و پسر دیگرم. بایسکل وسیله‌ی بسیار اقتصادی است، به‌ویژه در افغانستان. من روزانه به ده‌ها جا با آن رفت‌وآمد می‌کنم."

اسامه، باشنده کارته‌نو شهر کابل، می‌گوید قبلاً از موتورسایکل استفاده می‌کرد، اما اکنون بایسکل خریده است.

به گفته او، بایسکل وسیله‌ای اقتصادی و بی‌دردسر است و هزینه‌های رفت‌وآمدش را کاهش داده است.

"بایسکل تیل مصرف نمی‌کند. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین دردسر موتورسایکل انجن آن است، هرگاه خراب شود یا مشکلی پیدا کند، هزینه زیادی دارد. همچنین دردسر تعویض روغن را هم ندارد و نگرانی خشک شدن روغن یا خراب شدن آن در صورت توقف طولانی‌مدت نیز وجود ندارد. بایسکل را حتی اگر یک سال هم استفاده نکنی، بعد از یک سال فقط کافی است در تایر و تیوب آن هوا بزنی، تا زمانی که رکاب بزنی، حرکت می‌کند و به پیش می‌رود."

در افغانستان که سیستم ترانسپورتی و ترافیکی منظم نیست و مردم نیز با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، شماری از شهروندان از بایسکل استفاده می‌کنند و حتی با آن به محل کار خود می‌روند.

اما این کار نیز عمدتاً به مردان محدود است.

پیش از بازگشت طالبان به قدرت، تنها شمار اندکی از دختران بایسکل‌سوار در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان هنگام بایسکل‌سواری در انظار عمومی دیده می‌شدند، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و اعمال ممنوعیت بر ورزش دختران، اکنون دختران بایسکل‌سوار نیز دیگر در جاده های شهرها دیده نمی‌شوند.

من شخصاً و بسیاری از دختران و زنان دیگر علاقه داشتیم بایسکل‌سواری کنیم، اما هیچ امکانات و زمینه‌ی برای آن فراهم نبود

فریده، یک زن افغان مقیم هالند، می‌گوید: "زمانی‌که در افغانستان زنده‌گی می‌کردیم، من شخصاً و بسیاری از دختران و زنان دیگر علاقه داشتیم بایسکل‌سواری کنیم، اما هیچ امکانات و زمینه‌ی برای آن فراهم نبود و اجازه انجام این کار را هم نداشتیم، اما زمانی‌که به هالند آمدم، تغییر بزرگی را مشاهده کردم. تقریباً همه مردم، حدود ۷۰ درصد آنان، برای رفت‌وآمد از بایسکل استفاده می‌کنند که هم فواید صحی دارد و هم از نظر اقتصادی خوب است."

داکتران نیز می‌گویند بایسکل‌سواری یک ورزش مفید و برای صحت سودمند است.

داکتر نورالله چمتو، متخصص بیماری‌های داخله به رادیو آزادی افزود: «در هنگام بایسکل‌سواری، تمام عضلات بدن به حرکت درمی‌آیند، استخوان‌ها فعال می‌شوند و مفاصل نیز حرکت می‌کنند. در جریان این فعالیت، گردش خون در رگ‌ها افزایش می‌یابد و خون تازه به مغز می‌رسد. این امر انسان را از مشکلات روانی و افسرده‌گی محافظت می‌کند و می‌تواند از بروز اختلالات تعادل نیز جلوگیری کند.»

در هنگام بایسکل‌سواری، تمام عضلات بدن به حرکت درمی‌آیند، استخوان‌ها فعال می‌شوند

آقای چمتو می‌گوید بایسکل‌سواری برای بیماران مبتلا به دیابت یا شکر و افرادی که با مشکل اضافه‌وزن روبه‌رو هستند مفید است، اما برای بیماران قلبی، مبتلایان به نفس‌تنگی و افرادی که فشار خون بسیار بالا دارند، ممکن است مشکل‌ساز باشد. به همین دلیل، این افراد نباید بدون مشورت با داکتر از این ورزش استفاده کنند.

چهارشنبه سوم جون، روز جهانی بایسکل است.

سازمان ملل متحد این روز را در سال ۲۰۱۸ به‌گونه رسمی اعلام کرد تا بر نقش بایسکل به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل ساده، ارزان، سالم و سازگار با محیط زیست تأکید شود.