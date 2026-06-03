وزیر امور خارجه امریکا بهتازگی گفته است که در شرایط فعلی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به ایالات متحده را نخواهد داشت.
با این حال، شماری از افغانهای مقیم کمپ السیلیه در قطر و نیز افغانهای ساکن در مناطق مختلف پاکستان میگویند که به درخواست دولت امریکا و وزارت امور خارجه آن کشور از افغانستان خارج شدهاند و اکنون رها شدن آنان در وضعیت نامعلوم، جفای بزرگی در حقشان است.
در حق ما ظلم بزرگی صورت میگیرد، زیرا ما از کوه و بیابان نیامده بودیم، بلکه خودشان ما را منتقل کردند و حالا در نیمه راه رها کردهاند
یکی از افغانهای ساکن کمپ السیلیه که به گفته خودش در اوایل سال ۲۰۲۵ همراه با خانواده دو نفرهاش از کابل به قطر منتقل شده، به رادیو آزادی گفت: "همه مردم در این کمپ منتظر اند بدانند آن پنج کشوری که از آنها نام برده شده کدام کشورها هستند. در حق ما ظلم بزرگی صورت میگیرد، زیرا ما از کوه و بیابان نیامده بودیم، بلکه خودشان ما را منتقل کردند و حالا در نیمه راه رها کردهاند."
یکی دیگر از افغانهای مقیم این کمپ که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که شمار زیادی از افغانها، از جمله زنان و کودکان، در این کمپ مانند زندانیان زندگی میکنند و بسیاری از آنان به بیماریهای مختلف مبتلا شدهاند.
او گفت: "این حق مسلم ما است. ما خودسرانه نیامدهایم، بلکه امریکاییها ما را آوردهاند. برخی از افراد دو سال و برخی دیگر چهار سال است که در اینجا زندگی میکنند. مردم دچار مشکلات روحی شدهاند، به بیماریهای مختلف مبتلا گردیدهاند و اکنون با مشکلاتی فراوان روبهرو هستند."
این افراد خواهان آن اند که اگر قرار است از قطر به کشور دیگری منتقل شوند، دستکم به جایی فرستاده شوند که امکان کار و آموزش برای فرزندانشان فراهم باشد.
مردم دچار مشکلات روحی شدهاند، به بیماریهای مختلف مبتلا گردیدهاند و اکنون با مشکلاتی فراوان روبهرو هستند
اما تنها قطر نیست که صدها افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرند.
در پاکستان نیز شمار قابل توجهی از افغانهایی که پروندههای «P1»، «P2» و «SIV» دارند و به درخواست وزارت امور خارجه امریکا برای پیشبرد پروندههایشان به آن کشور رفتهاند، در وضعیت نامعلومی قرار دارند.
احسانالله احمدزی، خبرنگار پیشین افغان مقیم اسلامآباد، به رادیو آزادی گفت که دارای پرونده «P2» است و سه سال میشود که در پاکستان زندگی میکند و سرنوشت او و صدها نفر دیگر همچنان نامشخص است.
او گفت: "دولت امریکا با ما وعده داده بود که برای ما پناه خواهد داد، اما اکنون با مشکلات فراوان روبهرو هستیم. خواست ما این است که دولت امریکا در سیاستهای خود تجدید نظر کند، زیرا ما چند سال مهم زندگی خود را در اینجا در بیسرنوشتی سپری کردهایم و افزون بر آن، جان ما در خطر است. امریکا باید افراد واجد شرایط را منتقل کند."
براساس گزارشها، حدود ۱۱۰۰ افغان در کمپ السیلیه قطر و نزدیک به ۲۰ هزار افغان در مناطق مختلف پاکستان دارای پروندههای مهاجرتی به امریکا هستند و سرنوشت آنان هنوز روشن نیست.
امریکا در سیاستهای خود تجدید نظر کند، زیرا ما چند سال مهم زندگی خود را در اینجا در بیسرنوشتی سپری کردهایم
این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز سهشنبه ۱۲ جوزا در نشست کانگرس امریکا گفت که بر اساس فرمان اجرایی رئیسجمهور دونالد ترامپ، در شرایط فعلی هیچ پناهجوی افغان اجازه ورود به امریکا را نخواهد داشت.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پناهجویان افغان مقیم کمپ السیلیه گفت که این افراد در کشورهای امن دیگر اسکان داده خواهند شد.
در جریان این نشست، کریس کونز سناتور امریکایی گفت که حدود ۱۱۰۰ همکار پیشین افغان امریکا، از جمله ۴۰۰ کودک و ۱۵۰ عضو خانواده نظامیان امریکایی، همچنان در قطر باقی ماندهاند.
وی هشدار داد که این افراد ممکن است یا به افغانستان بازگردانده شوند و یا به کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل گردند؛ کشوری که به گفته او با خطر شیوع بیماری ایبولا روبهرو است.
این سناتور دموکرات از وزیر امور خارجه امریکا خواست با کانگرس همکاری کند تا زمینه انتقال این افراد، بهویژه اعضای خانواده نظامیان امریکایی، به ایالات متحده فراهم شود.
اما مارکو روبیو در پاسخ گفت: "من نمیتوانم چنین تعهدی بدهم. پس از حمله سال گذشته به اعضای گارد ملی، یک فرمان اجرایی صادر شد و بر اساس آن در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را به امریکا منتقل کنیم."
او افزود که دولت امریکا با چند کشور در حال گفتوگو است تا صدها افغان را به کشورهای امن ثالث منتقل کند و تلاش دارد مانع بازگشت آنان به افغانستان شود.
روبیو گفت که دستکم پنج کشور آمادگی پذیرش بخشی از این افراد را اعلام کردهاند، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
پیش از این، نیویارک تایمز گزارش داده بود که امریکا قصد دارد حدود ۱۱۰۰ همکار پیشین افغان خود، از جمله ۴۰۰ کودک و ۱۵۰ عضو خانواده نظامیان امریکایی را به جمهوری دموکراتیک کانگو منتقل کند، اما این طرح با مخالفت شدید شماری از اعضای مجلس سنای امریکا روبهرو شد.
در دهم ثور سال جاری، دستکم ۲۲ عضو مجلس سنای امریکا در نامهای از دولت خواستند از هرگونه برنامه احتمالی برای انتقال پناهجویان افغان به جمهوری دموکراتیک کانگو صرفنظر کند و هشدار دادند که چنین اقدامی میتواند جان افغانهایی را که پیشتر با نیروهای امریکایی همکاری کردهاند، با خطر جدی مواجه سازد.
در ماه نوامبر سال گذشته، پس از آنکه یک پناهجوی افغان در واشنگتن به سوی اعضای گارد ملی امریکا تیراندازی کرد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در یک فرمان اجرایی محدودیتهای ورود و سفر افغانها به ایالات متحده را شدیدتر ساخت.
در این فرمان اجرایی، علاوه بر افغانستان، بر شهروندان ۱۲ کشور دیگر نیز محدودیت ورود به امریکا وضع شد.