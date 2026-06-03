دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت.

آقای ترمپ در گفت‌وگو با پادکست «پاد فورس وان» که روز چهارشنبه ۱۳ جوزا منتشر شد، گفت: «آن‌ها همین حالا هم موافقت کرده‌اند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند.»

رئیس‌جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت: «او کاملاً در این موضوع دخیل است. فکر می‌کنم آن‌ها احترام زیادی برای او قائل هستند.»

ترمپ همچنین گفت شنیده است که رهبر جمهوری اسلامی «وضعیت چندان خوبی ندارد»، اما در جریان مذاکرات تأیید و موافقت خود را اعلام می‌کند. او افزود: «دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد، بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود.»

علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در موج اول حملات امریکا و اسرائیل در روز نهم حوت پارسال همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شد. کمتر از ۱۰ روز بعد پسر او، مجتبی خامنه‌ای، را به عنوان رهبر جدید منصوب شد. اما از آن زمان تاکنون هیچ عکس، صوت یا ویدئویی از او منتشر نشده و گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن او در حملات نهم حوت است.

رئیس‌جمهور امریکا همچنین جنگ با ایران را بار دیگر موفقیت‌آمیز توصیف کرد و دربارهٔ مذاکرات جاری میان دو کشور نیز گفت: «ما در حال کار روی یک توافق هستیم و اگر این توافق حاصل شود، بسیار خوب است. اگر هم حاصل نشود، باز هم اشکالی ندارد. آن وقت از راه دیگری اقدام خواهیم کرد.»

ترمپ توضیح نداد منظورش از «راه دیگر» چیست، اما او قبلاً بارها گفته امریکا در صورت لزوم حملات خود به ایران را از سر خواهد گرفت.

جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران از روز ۱۸ حمل با برقراری آتش‌بس متوقف شده و مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح در جریان است. با این حال طی روزهای اخیر طرفین حملات پراکنده‌ای به مواضع یکدیگر انجام داده‌اند.