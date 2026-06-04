اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند.

بر اساس بیانیۀ مشترکی که از سوی لبنان، اسرائیل و ایالات متحده منتشر شد، اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجی‌گری واشنگتن برقرار شده بود، توافق کردند.

این توافق، آتش‌بس را به توقف کامل حملات حزب‌الله و خروج نیروهای این گروه شیعی تحت حمایت تهران از نواحی جنوبی رود لیتانی در نزدیکی مرز اسرائیل مشروط کرده است. این موضوع در بیانیۀ مشترکی که عصر چهارشنبه از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده منتشر شد، دیده می‌شود.

در این بیانیه به ایجاد مناطق امنیتی «آزمایشی» هم اشاره شده که کنترل‌شان، به‌طور انحصاری در دست نیروهای مسلح لبنان خواهد بود و هیچ نیروی نظامی غیر دولتی‌ای اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. در این بیانیه مشخص نشده که این مناطق امنیتی، چطور ایجاد خواهند شد.

این بیانیه می‌افزاید که «برداشتن این گام‌ها، حرکت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت را امکان‌پذیر خواهد کرد».

ایالات متحده و اسرائیل حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می خواند اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان را تروریستی قلمداد می‌کند. شاخۀ سیاسی حزب‌الله در لبنان و سپهر سیاسی این کشور از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و حتی در پارلمان هم نمایندگانی دارد.