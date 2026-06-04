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پنجشنبه ۱۴ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۳۵

جهان

طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد

وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایت‌کارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان به‌صورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باخته‌اند.

این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.

جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتش‌زدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.

براساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوخته‌اند.

پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمع‌آوری توت‌زمینی مشغول کار بودند.

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مجلس نمایندگان امریکا به لایحه محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ با ایران رای مثبت داد

مجلس نمایندگان امریکا به قطعنامۀ محدود‌ کردن قدرت دونالد ترمپ در ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد.

اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند، پس از بارها تلاش در سه ماهی که از آغاز جنگ مشترک امریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالأخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند.

در رأی‌گیری روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، ، با پیوستن چهار نمایندۀ جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد.

دموکرات‌ها می‌گویند جنگ باید متوقف شود مگر آن که مطابق نص صریح قانون مهر تأیید کنگره ایالات متحده را داشته باشد.

با این حال تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تأیید در سنا، رئیس‌جمهور می‌تواند آن‌ را وتو کند.

این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس‌جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست‌کم دو سوم اعضا را داشته باشد.

تصویب این لایحه جدید در مخالفت با جنگ ایران در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور امریکا هفته‌ها است که تلاش می‌کند با حکومت جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ برسد.

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اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند

اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند
اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند

اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند.

بر اساس بیانیۀ مشترکی که از سوی لبنان، اسرائیل و ایالات متحده منتشر شد، اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجی‌گری واشنگتن برقرار شده بود، توافق کردند.

این توافق، آتش‌بس را به توقف کامل حملات حزب‌الله و خروج نیروهای این گروه شیعی تحت حمایت تهران از نواحی جنوبی رود لیتانی در نزدیکی مرز اسرائیل مشروط کرده است. این موضوع در بیانیۀ مشترکی که عصر چهارشنبه از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده منتشر شد، دیده می‌شود.

در این بیانیه به ایجاد مناطق امنیتی «آزمایشی» هم اشاره شده که کنترل‌شان، به‌طور انحصاری در دست نیروهای مسلح لبنان خواهد بود و هیچ نیروی نظامی غیر دولتی‌ای اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. در این بیانیه مشخص نشده که این مناطق امنیتی، چطور ایجاد خواهند شد.

این بیانیه می‌افزاید که «برداشتن این گام‌ها، حرکت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت را امکان‌پذیر خواهد کرد».

ایالات متحده و اسرائیل حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می خواند اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان را تروریستی قلمداد می‌کند. شاخۀ سیاسی حزب‌الله در لبنان و سپهر سیاسی این کشور از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و حتی در پارلمان هم نمایندگانی دارد.

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سمیرا نوا سیاستمدار افغان‌-دنمارکی به عنوان وزیر اقلیم و انرژی دنمارک تعیین شد

سمیرا نوا، سیاستمدار افغان‌-دنمارکی، در کابینه جدید دنمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شده است.

دولت جدید دنمارک به رهبری مته فردریکسن صدراعظم این کشور، فهرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه (۱۳ جوزا) به پادشاه ارائه کرده که نام سمیرا نوا نیز در آن شامل است.

سمیرا نوا از خانواده‌ای افغان است که سال‌ها قبل به عنوان پناهنده به دنمارک مهاجرت کرده بودند. او در شهر آلبورگ دنمارک به دنیا آمده و ۳۸ سال سن دارد.

نوا از سال ۲۰۱۹ عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاست‌های مربوط به اقلیم و انرژی از چهره‌های فعال حزب خود به شمار می‌رود.

او مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد خود را از دانشگاه کپنهاگن دریافت کرده است.

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اتحادیه اروپا ۵۰ هزار یورو به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای کمک به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان، ۵۰ هزار یورو اختصاص داده است. این کمک از طریق جمعیت هلال احمر افغانی به خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

براساس اعلامیه این اتحادیه که روز چهارشنبه منتشر شده، این بودجه برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از جمله برای فراهم کردن سرپناه، کمک‌های نقدی، آب آشامیدنی و خدمات صحی اختصاص یافته است.

همچنین دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز چهارشنبه اعلام کرده است که ایسلند ۵۰ میلیون کرون ایسلندی، معادل حدود ۴۰۲ هزار دالر امریکا، به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

به گفته اوچا، این کمک برای حمایت از نهادهای امدادرسان استفاده می‌شود تا بتوانند به خانواده‌های آسیب‌دیده در افغانستان خدمات اضطراری ارائه کنند.

این در حالی است که سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.

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ترمپ می‌گوید تهران پذیرفته که سلاح هسته‌ای نداشته باشد؛ «دوست دارم رهبر ایران را ملاقات کنم»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، می‌گوید حکومت ایران پذیرفته که به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. او همچنین از تمایل خود برای دیدار مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت.

آقای ترمپ در گفت‌وگو با پادکست «پاد فورس وان» که روز چهارشنبه ۱۳ جوزا منتشر شد، گفت: «آن‌ها همین حالا هم موافقت کرده‌اند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند.»

رئیس‌جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها گفت: «او کاملاً در این موضوع دخیل است. فکر می‌کنم آن‌ها احترام زیادی برای او قائل هستند.»

ترمپ همچنین گفت شنیده است که رهبر جمهوری اسلامی «وضعیت چندان خوبی ندارد»، اما در جریان مذاکرات تأیید و موافقت خود را اعلام می‌کند. او افزود: «دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی با هم دیدار خواهیم کرد، بستگی دارد که اوضاع چگونه پیش برود.»

علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در موج اول حملات امریکا و اسرائیل در روز نهم حوت پارسال همراه با شماری از فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شد. کمتر از ۱۰ روز بعد پسر او، مجتبی خامنه‌ای، را به عنوان رهبر جدید منصوب شد. اما از آن زمان تاکنون هیچ عکس، صوت یا ویدئویی از او منتشر نشده و گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن او در حملات نهم حوت است.

رئیس‌جمهور امریکا همچنین جنگ با ایران را بار دیگر موفقیت‌آمیز توصیف کرد و دربارهٔ مذاکرات جاری میان دو کشور نیز گفت: «ما در حال کار روی یک توافق هستیم و اگر این توافق حاصل شود، بسیار خوب است. اگر هم حاصل نشود، باز هم اشکالی ندارد. آن وقت از راه دیگری اقدام خواهیم کرد.»

ترمپ توضیح نداد منظورش از «راه دیگر» چیست، اما او قبلاً بارها گفته امریکا در صورت لزوم حملات خود به ایران را از سر خواهد گرفت.

جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران از روز ۱۸ حمل با برقراری آتش‌بس متوقف شده و مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح در جریان است. با این حال طی روزهای اخیر طرفین حملات پراکنده‌ای به مواضع یکدیگر انجام داده‌اند.

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کویت دو کارمند سفارت ایران را اخراج کرد

کویت روز چهارشنبه در پی حمله ایران به میدان هوایی این کشور که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر منجر شد، دو کارمند سفارت ایران را اخراج کرد.

وزارت خارجه کویت اعلام کرد که حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، حامد حمید یعقوبی‌فر، کاردار سفارت ایران در کویت، را احضار کرده است.

در بیانیه این وزارت آمده که مقام کویتی اعتراض رسمی نسبت به ادامه حملات ایران را به کاردار ایران تسلیم کرد و «تصمیم دولت کویت برای کاهش تعداد اعضای سفارت ایران در کشور، نامطلوب اعلام کردن دو عضو هیئت دیپلماتیک ایران و درخواست خروج آنها از قلمرو دولت کویت ظرف حداکثر ۲۴ ساعت را به او ابلاغ کرد.»

وزارت دفاع کویت گفته است که ایران بامداد چهارشنبه با ۳۰ موشک بالستیک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد. بر اثر حمله پهپادی به میدان هوایی پایتخت این کشور، یک تبعه هندی کشته و دست‌کم ۶۳ تن دیگر زخمی شدند.

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قیمت نفت برای سومین روز متوالی افزایش یافت

قیمت نفت در روز چهارشنبه ۱۳ جوزا، برای سومین روز متوالی افزایش یافت.

براساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با یک درصد افزایش به ۹۴.۷۴ دالر در هر بشکه رسید.

پیش از آغاز جنگ ایران در ماه حوت پارسال، بهای نفت برنت حدود ۶۸ دالر در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و تا ۱۲۶ دالر در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار سال گذشته بود.

اما با کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و آتش‌بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت‌ها روند نزولی گرفت و در روزهای اخیر به محدوده ۹۵ تا ۹۷ دالر در هر بشکه رسید.

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میدان هوایی کویت هدف حملات ایران قرار گرفت

نمای از میدان هوایی کویت پس از حملات ایران
نمای از میدان هوایی کویت پس از حملات ایران

کویت اعلام کرده است که پس از هدف قرار گرفتن ساختمان «ترمینل ۱» میدان هوایی بین‌المللی این کشور در حملات پهپادی ایران، تمامی پروازها به حالت تعلیق درآمده است.

مقام‌های کویت صبح روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، این خبر را اعلام کردند، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی ناشی از این حمله منتشر نشده است.

با این حال، خبرگزاری دولتی کویت گزارش داده است که در نتیجه حمله موشکی و پهپادی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی این کشور، شماری از افراد زخمی شده‌اند.

ساعاتی بعد، سخنگوی وزارت دفاع کویت این حمله را «تجاوز جنایت‌کارانه ایران» توصیف کرد.

کویت شب گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی منسوب به سپاه پاسداران ایران قرار گرفت و مقام‌های کویتی و فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پیش از این از رهگیری شماری از این موشک‌ها و پهپادها خبر داده بودند.

سنتکام در شبکه ایکس نوشته است که سیستم دفاع هوایی این فرماندهی چندین پهپاد را در مسیر کویت با موفقیت سرنگون کرده و از مصونیت نیروها و تجهیزات امریکایی اطمینان حاصل کرده است.

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ایران در حال بررسی یک توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با امریکا است

یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند
یک زن ایرانی از کنار یک پوستر از تصاویر رهبران فقید و جدید ایران عبور می کند

بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، تهران از چند روز به این‌سو هیچ تماسی با واشنگتن نداشته است.

به گزارش رویترز، خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع گزارش داده که تهران هنوز پاسخ رسمی خود را دربارهٔ متن نهایی یک توافق موقت به واشنگتن ارائه نکرده است.

همچنین خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس به نقل از یک منبع اعلام کرده که پیام‌ها دربارهٔ توافق احتمالی یا تفاهم‌نامه از چند روز پیش متوقف شده‌اند.

به گفتهٔ این منبع، آخرین پیام تهران یک پیام روشن دربارهٔ لبنان بود؛ ایران خواستار آن است که اسرائیل حملات خود علیه متحدش حزب‌الله، را متوقف کند.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۱۱ جوزا گفت که گفتگوها دربارهٔ یک توافق با ایران ادامه دارد و انتظار می‌رود در هفتهٔ آینده میان دو طرف توافقی حاصل شود.

به گفتهٔ وی، این توافق، آتش‌بس موجود را تمدید خواهد کرد و تنگهٔ هرمز دوباره به روی رفت‌وآمد کشتی‌ها باز خواهد شد.

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