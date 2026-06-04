یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در ماه‌های اخیر فضا برای مهاجران افغان در ترکیه تنگ‌تر شده‌است: "در حال حاضر وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه خیلی نگران‌کننده و شکننده است، چون به دلیل سیاست‌های جدید مهاجرتی و فشارهای داخلی، مهاجرین با خطر دیپورت اجباری روبه‌رو هستند. این درحالی‌ست که وضعیت افغانستان همچنان بی‌ثبات و ناامن است و بسیاری از مهاجرین از بازگشت به افغانستان هراس دارند."

به دلیل سیاست‌های جدید مهاجرتی و فشارهای داخلی، مهاجرین با خطر دیپورت اجباری روبه‌رو هستند

مهاجر دیگری‌که او نیز با شرایط مشابه صحبت می‌کرد، به رادیو آزادی گفت که اکنون شرایط دشوارتر شده و حتی خانواده‌ها نیز بازداشت و با خطر اخراج روبه‌رو می‌شوند: "حالا سخت‌گیری بیشتر شده‌است. قبلاً فقط مجردها را بازداشت می‌کردند، اما اکنون خانواده‌ها را نیز به کمپ‌های دیپورتی می‌برند. حتی یکی از همکاران ما را همراه با خانواده‌اش برده‌اند و اکنون در کمپ دیپورتی است و می‌خواهند آنان را اخراج کنند. موبایل‌های‌شان را نیز می‌گیرند و اجازه تماس تیلیفونی ندارند."

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت ترکیه، پولیس این کشور در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۱۶ هزار و ۴۳۶ پناهجوی افغان را بازداشت کرده‌اند.

گفته شده که بیشتر این افراد به دلیل نداشتن اسناد معتبر اقامت بازداشت شده‌اند.

همچنان در این گزارش آمده که در همین مدت بیش از پنج هزار تن دیگر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش اداره مهاجرت ترکیه، نیروهای امنیتی این کشور در مجموع نزدیک به ۵۶ هزار مهاجر و پناهجو از ملیت‌های مختلف را در این مدت بازداشت کرده‌اند که افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده قرار دارند.

اما مقام‌های ترکیه در مورد سرنوشت افراد بازداشت شده جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند.

گزارش‌های برخی رسانه‌های ترکی نیز نشان می‌دهد که پولیس و نیروهای گارد ساحلی این کشور به گونه منظم عملیات گسترده‌ی را برای بازداشت و اخراج مهاجران انجام می‌دهند که بخش بزرگی از آنان را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند.

بر اساس معلومات سازمان ملل متحد که در اواخر ماه می منتشر شد، ترکیه از آغاز سال جاری تا زمان نشر این معلومات حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ پناهجوی افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده بود.

بازداشت و اخراج این مهاجران از ترکیه با بدرفتاری‌ها و سوء رفتارها گزارش شده‌است.

روزنامه پولیتیکو، اشپیگل و چندین رسانه دیگر پیش ازین در یک گزارش مشترک فاش کرده بودند که پناهجویان افغان و سوری در برخی از مراکز اخراج در ترکیه با بدرفتاری، لت‌وکوب و سوء رفتار مواجه شده‌اند.

پولیس افغان‌ها را لت‌وکوب می‌کرد و با مهاجرین رفتار بسیار زشتی داشت

یک مهاجر افغانی‌که بیش از یک ماه پیش پس از چند روز بازداشت در ترکیه به افغانستان اخراج شده‌است، نیز از برخورد نادرست پولیس ترکیه شکایت دارد: "ما از راه قاچاق رفته بودیم و پولیس افغان‌ها را لت‌وکوب می‌کرد و با مهاجرین رفتار بسیار زشتی داشت. تقریباً یک ماه و چند روز می‌شود که به افغانستان برگشته‌ایم."

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بی‌کاری، فقر و مشکلات اقتصادی در بیش از چهار سال گذشته، شمار زیادی از افغان‌ها برای یافتن فرصت‌های کاری و زنده‌گی بهتر، از مسیرهای دشوار و خطرناک راهی ایران و سپس ترکیه شده‌اند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند.

برخی دیگر نیز به دلیل آن‌چه مشکلات سیاسی و امنیتی می‌خوانند، افغانستان را ترک کرده‌اند.

ترکیه به دلیل نزدیکی به یونان، یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرانی از کشورهای دیگر به شمار می‌رود که تلاش می‌کنند از این مسیر وارد اروپا شوند.

در بیشتر موارد گذشتن از این مسیرها به قیمت جان آن‌ها نیز تمام شده‌است.

آمارهای منتشر شده از سوی اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۲ هزار و همچنین در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵ هزار شهروند افغان در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند.