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جمعه ۱۵ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۱۴

خبر ها

اوکراین و مالدیو در پایان این ماه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را آغاز خواهند کرد

وزیران خارجه اوکراین و مالدیو
وزیران خارجه اوکراین و مالدیو

پس از توافق دیپلمات‌های اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت هنگری‌ها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در پایان این ماه آغاز کنند.

دولت قبلی هنگری در دو سال گذشته جلو این مذاکرات را گرفته بود.

این خبر توسط قبرس که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شش ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد، اعلام شد.

قبرس اعلام کرد که روز پنج‌شنبه چهاردهم جوزا مقدمات آغاز رسمی مرحلۀ نخست مذاکرات الحاق اوکراین و مالدیو را آغاز کرده است.

اوکراین و مالدیو که هر دو نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، امیدوارند هر شش مرحله از این فرآیند را فوراً آغاز کنند، اما منابع دیپلوماتیک در بروکسل که نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که احتمالاً فقط مرحله اول مذاکرات در ماه جون آغاز می‌شود و بقیه در ماه‌های بعدی انجام خواهد شد.

اتفاق نظر هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای گسترش این اتحادیه ضروری است. اوکراین و مالدیو در سال ۲۰۲۲ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند.

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پیش‌بینی‌ها از ریزش باران و جاری شدن سیلاب‌ها در هشت ولایت افغانستان

سیلاب‌های اخیر در افغانستان
سیلاب‌های اخیر در افغانستان

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که ولایت‌های پنجشیر، خوست، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر و نورستان روز جمعه پانزدهم جوزا گواه ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۵ تا ۲۰ ملی متر پیش‌بینی شده است.

این درحالیست که امسال رویدادهای طبیعی از جمله باران‌ها و سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات مالی زیاد از مردم در افغانستان قربانی گرفته است.

بر اساس آمار حکومت طالبان، از ششم حمل امسال به این سو بیش از ۳۶۰ نفر در نتیجۀ رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند.

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ریچارد بنیت: راه‌یابی سمیرا نوا به کابینه دنمارک الهام‌بخش است

سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان که به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تعیین شده است
سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان که به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تعیین شده است

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزینش سمیرا نوا، سیاستمدار دنمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت.

بنیت روز پنج‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این انتصاب، نشان‌دهنده مشارکت برابر زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می‌توانند از رهبری فراگیر به دست آورند.

ریچارد بنیت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهام‌بخش است.

این سیاستمدار دنمارکی متولد افغانستان در حالی به کابینه دنمارک راه می‌یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریباً پنج سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه‌عالی منع کرده و مشارکت آنها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است.

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ترمپ رای مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را "غیرمیهن‌پرستانه" خواند

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، از رای مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را "بی‌معنا" و "غیرمیهن‌پرستانه" خواند.

مجلس نمایندگان امریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبهٔ نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را محدود می‌کند.

ترمپ گفت که این اقدام در میانهٔ مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "چه کسی ممکن است چنین کار غیرمیهن‌پرستانه‌ای انجام دهد؟"

در رای‌گیری روز چهارشنبه، با پیوستن چهار نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با ۲۱۵ رای موافق در مقابل ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد.

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یک منبع در حکومت طالبان تایید کرد که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است

سفارت افغانستان در کویت به دیپلمات‌های طالبان سپرده شده است.

یک منبع آگاه در حکومت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.

رسانه خصوصی طلوع‌نیوز گزارش داده است که شفیق خطیب، رئیس قنسولی و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان، به‌عنوان سرپرست سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است.

پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج، از جمله قطر و امارات متحده عربی، سفارت‌های افغانستان را به دیپلمات‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، اخیرا گفته بود که با بیش از ۴۰ کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده است.

مقامات کویت هنوز چیزی نگفته اند.

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طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد

وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایت‌کارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان به‌صورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باخته‌اند.

این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.

جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتش‌زدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.

براساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوخته‌اند.

پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمع‌آوری توت‌زمینی مشغول کار بودند.

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تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین بازی رسمی خود شکست خورد

تیم فوتبال زنان افغانستان در نخستین دیدار رسمی خود برابر تیم جزایر کوک با نتیجه ۱ بر صفر شکست خورد.

این مسابقه روز پنجشنبه در شهر اوکلند نیوزیلند برگزار شد.

این نخستین بازی تیم «افغان وومن یونایتد» پس از به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا بود.

فیفا اخیراً با تعدیل مقررات خود، به این تیم متشکل از بازیکنان پناهنده افغان اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را داده است.

اعضای این تیم را دختران افغان پناهنده در کشورهای مختلف، از جمله استرالیا، تشکیل می‌دهند. این بازیکنان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کردند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان، ورزش زنان در افغانستان ممنوع شد و زنان و دختران از شرکت در فعالیت‌ها و رقابت‌های ورزشی محروم شدند.

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مجلس نمایندگان امریکا به لایحه محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ با ایران رای مثبت داد

مجلس نمایندگان امریکا به قطعنامۀ محدود‌ کردن قدرت دونالد ترمپ در ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد.

اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند، پس از بارها تلاش در سه ماهی که از آغاز جنگ مشترک امریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالأخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند.

در رأی‌گیری روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، ، با پیوستن چهار نمایندۀ جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد.

دموکرات‌ها می‌گویند جنگ باید متوقف شود مگر آن که مطابق نص صریح قانون مهر تأیید کنگره ایالات متحده را داشته باشد.

با این حال تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تأیید در سنا، رئیس‌جمهور می‌تواند آن‌ را وتو کند.

این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس‌جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست‌کم دو سوم اعضا را داشته باشد.

تصویب این لایحه جدید در مخالفت با جنگ ایران در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور امریکا هفته‌ها است که تلاش می‌کند با حکومت جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ برسد.

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اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند

اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند
اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند

اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند.

بر اساس بیانیۀ مشترکی که از سوی لبنان، اسرائیل و ایالات متحده منتشر شد، اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجی‌گری واشنگتن برقرار شده بود، توافق کردند.

این توافق، آتش‌بس را به توقف کامل حملات حزب‌الله و خروج نیروهای این گروه شیعی تحت حمایت تهران از نواحی جنوبی رود لیتانی در نزدیکی مرز اسرائیل مشروط کرده است. این موضوع در بیانیۀ مشترکی که عصر چهارشنبه از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده منتشر شد، دیده می‌شود.

در این بیانیه به ایجاد مناطق امنیتی «آزمایشی» هم اشاره شده که کنترل‌شان، به‌طور انحصاری در دست نیروهای مسلح لبنان خواهد بود و هیچ نیروی نظامی غیر دولتی‌ای اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. در این بیانیه مشخص نشده که این مناطق امنیتی، چطور ایجاد خواهند شد.

این بیانیه می‌افزاید که «برداشتن این گام‌ها، حرکت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت را امکان‌پذیر خواهد کرد».

ایالات متحده و اسرائیل حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می خواند اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان را تروریستی قلمداد می‌کند. شاخۀ سیاسی حزب‌الله در لبنان و سپهر سیاسی این کشور از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و حتی در پارلمان هم نمایندگانی دارد.

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حدود ۷۹ مهاجر افغان از زندان های پاکستان آزاد شدند

وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان حکومت طالبان از آزادی ده‌ها مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان خبر داده است.

این وزارت روز پنجشنبه ۱۴ جوزا در صفحه اکس خود نوشته است که ۷۹ مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان، از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشته‌اند.

براساس اعلامیه این وزارت در میان افراد آزادشده اعضای خانواده‌ها نیز شامل هستند. گفته شده که این افراد به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامت خود در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت‌های متفاوتی را در زندان سپری کرده‌اند.

با وجود این، مشخص نیست که در حال حاضر چه تعداد از مهاجران افغان هنوز در زندان‌های پاکستان نگهداری می‌شوند. در عین حال، پاکستان بازداشت و زندانی شدن مهاجران افغان را شدت بخشیده

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