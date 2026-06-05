جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در مصاحبه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از ایران خواست در امور لبنان دخالت نکند. او همچنین به گروه حزب‌الله، متحد مورد حمایت تهران، گفت که تنها راه‌حل درگیری با اسرائیل، دیپلماسی است.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین گفت: «حزب‌الله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفت‌وگو وجود ندارد؛ هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است، جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد.»

حزب‌الله از سوی امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند.

موضع‌گیری رئیس‌جمهور لبنان یک روز پس از آن است که ایران بار دیگر بر حمایت از حزب‌الله تأکید کرده و خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان شده است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به شبکه لبنانی المیادین گفت جنگ ایران با امریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز تمام شود.