جهان
سنتکام: شش موشک پرتابشده توسط ایران رهگیری شدهاند و موشک هفتم به هدف نرسید
سنتکام، فرماندهی مرکزی امریکا، در تازهترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت که «ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که شش فروند از موشکهای پرتابشده توسط ایران رهگیری شدهاند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب است.»
این بیانیه توضیح داده است که «نیروهای ایالات متحده در ۵ جون، چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتابشده از سوی ایران به سمت تنگۀ هرمز و همسایگان خلیج [فارس] را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) چهار پهپاد انتحاری ایرانی پرتابشده به سمت تنگۀ هرمز را سرنگون کرد، هفت موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد.
این پهپادهای مهاجم تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد میکردند. نیروهای ایالات متحده متعاقباً برای دفاع در برابر حملات دریایی بیشتر، سایتهای رادار مراقبت ساحلی ایران را در گروک و جزیرۀ قشم هدف قرار دادند.»
بیانیه فرماندهی مرکزی امریکا در پایان نیز نوشته است که «نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود، به پاسخگویی به تجاوزهای بیدلیل ایران ادامه دهند.»
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رئیسجمهور لبنان: ایران از کشور ما به عنوان اهرم چانهزنی با امریکا استفاده میکند
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در مصاحبهای که روز جمعه منتشر شد، از ایران خواست در امور لبنان دخالت نکند. او همچنین به گروه حزبالله، متحد مورد حمایت تهران، گفت که تنها راهحل درگیری با اسرائیل، دیپلماسی است.
رئیسجمهور لبنان همچنین گفت: «حزبالله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفتوگو وجود ندارد؛ هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است، جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد.»
حزبالله از سوی امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی میداند.
موضعگیری رئیسجمهور لبنان یک روز پس از آن است که ایران بار دیگر بر حمایت از حزبالله تأکید کرده و خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان شده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به شبکه لبنانی المیادین گفت جنگ ایران با امریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز تمام شود.
حمله دوباره اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان در پی رد آتشبس توسط حزبالله
در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان در روز جمعه، نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد به روستایی در این منطقه حمله کرد.
حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از آن رخ میدهد که دبیرکل حزبالله لبنان آتشبس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرد.
نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتشبس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد و همزمان تهدید کرد که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را.
در پی انتشار خبر این موضعگیری حزبالله بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای شش شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد، از جمله روستای الصرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید "فورا" منطقه را ترک میکردند.
سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان سه روستا در شمال رود لیتانی هشدار تخلیه داده بود.
ترمپ رای مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور را "غیرمیهنپرستانه" خواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، از رای مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را "بیمعنا" و "غیرمیهنپرستانه" خواند.
مجلس نمایندگان امریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها به طرحی که بیشتر جنبهٔ نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیسجمهور را محدود میکند.
ترمپ گفت که این اقدام در میانهٔ مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان میدانند که مذاکرات در چه مرحلهای قرار دارد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "چه کسی ممکن است چنین کار غیرمیهنپرستانهای انجام دهد؟"
در رایگیری روز چهارشنبه، با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها، این لایحه با ۲۱۵ رای موافق در مقابل ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد.
اوکراین و مالدیو در پایان این ماه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را آغاز خواهند کرد
پس از توافق دیپلماتهای اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت هنگریها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در پایان این ماه آغاز کنند.
دولت قبلی هنگری در دو سال گذشته جلو این مذاکرات را گرفته بود.
این خبر توسط قبرس که در حال حاضر ریاست دورهای شش ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد، اعلام شد.
قبرس اعلام کرد که روز پنجشنبه چهاردهم جوزا مقدمات آغاز رسمی مرحلۀ نخست مذاکرات الحاق اوکراین و مالدیو را آغاز کرده است.
اوکراین و مالدیو که هر دو نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، امیدوارند هر شش مرحله از این فرآیند را فوراً آغاز کنند، اما منابع دیپلوماتیک در بروکسل که نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که احتمالاً فقط مرحله اول مذاکرات در ماه جون آغاز میشود و بقیه در ماههای بعدی انجام خواهد شد.
اتفاق نظر هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای گسترش این اتحادیه ضروری است. اوکراین و مالدیو در سال ۲۰۲۲ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند.
طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایتکارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان بهصورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باختهاند.
این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.
جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتشزدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.
براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوختهاند.
پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمعآوری توتزمینی مشغول کار بودند.
مجلس نمایندگان امریکا به لایحه محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ با ایران رای مثبت داد
مجلس نمایندگان امریکا به قطعنامۀ محدود کردن قدرت دونالد ترمپ در ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد.
اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند، پس از بارها تلاش در سه ماهی که از آغاز جنگ مشترک امریکا و اسرائیل با ایران میگذرد، بالأخره توانستند با کمک چند عضو جمهوریخواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند.
در رأیگیری روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا، ، با پیوستن چهار نمایندۀ جمهوریخواه به دموکراتها، این لایحه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد.
دموکراتها میگویند جنگ باید متوقف شود مگر آن که مطابق نص صریح قانون مهر تأیید کنگره ایالات متحده را داشته باشد.
با این حال تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تأیید در سنا، رئیسجمهور میتواند آن را وتو کند.
این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیسجمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دستکم دو سوم اعضا را داشته باشد.
تصویب این لایحه جدید در مخالفت با جنگ ایران در حالی رخ میدهد که رئیسجمهور امریکا هفتهها است که تلاش میکند با حکومت جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ برسد.
اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتشبس توافق کردند
اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتشبس توافق کردند.
بر اساس بیانیۀ مشترکی که از سوی لبنان، اسرائیل و ایالات متحده منتشر شد، اسرائیل و لبنان بر سر تمدید آتشبس شکنندهای که با میانجیگری واشنگتن برقرار شده بود، توافق کردند.
این توافق، آتشبس را به توقف کامل حملات حزبالله و خروج نیروهای این گروه شیعی تحت حمایت تهران از نواحی جنوبی رود لیتانی در نزدیکی مرز اسرائیل مشروط کرده است. این موضوع در بیانیۀ مشترکی که عصر چهارشنبه از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده منتشر شد، دیده میشود.
در این بیانیه به ایجاد مناطق امنیتی «آزمایشی» هم اشاره شده که کنترلشان، بهطور انحصاری در دست نیروهای مسلح لبنان خواهد بود و هیچ نیروی نظامی غیر دولتیای اجازه فعالیت در آنها را نخواهد داشت. در این بیانیه مشخص نشده که این مناطق امنیتی، چطور ایجاد خواهند شد.
این بیانیه میافزاید که «برداشتن این گامها، حرکت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت را امکانپذیر خواهد کرد».
ایالات متحده و اسرائیل حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می خواند اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی این سازمان را تروریستی قلمداد میکند. شاخۀ سیاسی حزبالله در لبنان و سپهر سیاسی این کشور از نفوذ قابل توجهی برخوردار است و حتی در پارلمان هم نمایندگانی دارد.
سمیرا نوا سیاستمدار افغان-دنمارکی به عنوان وزیر اقلیم و انرژی دنمارک تعیین شد
سمیرا نوا، سیاستمدار افغان-دنمارکی، در کابینه جدید دنمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شده است.
دولت جدید دنمارک به رهبری مته فردریکسن صدراعظم این کشور، فهرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه (۱۳ جوزا) به پادشاه ارائه کرده که نام سمیرا نوا نیز در آن شامل است.
سمیرا نوا از خانوادهای افغان است که سالها قبل به عنوان پناهنده به دنمارک مهاجرت کرده بودند. او در شهر آلبورگ دنمارک به دنیا آمده و ۳۸ سال سن دارد.
نوا از سال ۲۰۱۹ عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاستهای مربوط به اقلیم و انرژی از چهرههای فعال حزب خود به شمار میرود.
او مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد خود را از دانشگاه کپنهاگن دریافت کرده است.
اتحادیه اروپا ۵۰ هزار یورو به سیلاب زدگان افغانستان کمک کرده است
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای کمک به آسیبدیدگان سیلابهای اخیر در افغانستان، ۵۰ هزار یورو اختصاص داده است. این کمک از طریق جمعیت هلال احمر افغانی به خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
براساس اعلامیه این اتحادیه که روز چهارشنبه منتشر شده، این بودجه برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جمله برای فراهم کردن سرپناه، کمکهای نقدی، آب آشامیدنی و خدمات صحی اختصاص یافته است.
همچنین دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز چهارشنبه اعلام کرده است که ایسلند ۵۰ میلیون کرون ایسلندی، معادل حدود ۴۰۲ هزار دالر امریکا، به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.
به گفته اوچا، این کمک برای حمایت از نهادهای امدادرسان استفاده میشود تا بتوانند به خانوادههای آسیبدیده در افغانستان خدمات اضطراری ارائه کنند.
این در حالی است که سیلابهای اخیر در ولایتهای مختلف افغانستان صدها خانواده را متضرر ساخته است.