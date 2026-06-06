ازبکستان اعلام کرده است که روند بررسی امکان‌سنجی اقتصادی و تخنیکی دهلیز ترانس‌افغان وارد مرحله فعال شده و انتظار می‌رود این کار تا پایان سال میلادی جاری تکمیل شود.

شوکرت گولیاموف، معاون وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان، این موضوع را روز گذشته در نشست دوم ترمذ در تاشکند مطرح کرده است.

به گفته او، بررسی‌های میدانی و ارزیابی‌های تخنیکی این پروژه آغاز شده است. او دهلیز ترانس‌افغان را یکی از پروژه‌های مهم منطقه‌ای خوانده و گفت که این طرح می‌تواند روابط اقتصادی و ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق افغانستان تقویت کند.

مقام‌های ازبک همچنین می‌گویند این پروژه تنها یک مسیر ترانسپورتی نیست و در آینده می‌تواند به ایجاد یک شبکه گسترده حمل‌ونقل در داخل افغانستان کمک کند.

دهلیز ترانس‌افغان از پروژه‌های منطقه‌ای که هدف آن توسعه تجارت، تسهیل ترانسپورت و تقویت نقش ترانزیتی افغانستان عنوان می‌شود.