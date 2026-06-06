شورای امنیت ملل متحد اعلام کرد که این جلسه به گونه علنی برگزار خواهد شد و سپس اعضای شورای امنیت به مشورت خواهند پرداخت.

پیش از جلسه شورای امنیت، جورجت گاگنون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نشست‌هایی با نمایندگی‌های برخی کشورها در ملل متحد داشته است.

او از این میان روز جمعه با غسق شاهین، معاون نماینده دائمی امارات متحده عربی در ملل متحد، دیدار کرد.

بر اساس اعلامیه نمایندگی دایمی امارات متحده عربی در ملل متحد، در این دیدار روی تأمین حقوق زنان دختران تأکید شده است.

انتظار می‌رود که موضوع آموزش و حقوق زنان از اولویت‌های اصلی دستور کار جلسه شورای امنیت در روز دوشنبه باشد.

در پنج سال گذشته، زمانی که طالبان کابل را بازپس گرفتند، موضوع حقوق زنان نیز از اولویت‌های اصلی در سایر جلسات شورای امنیت در مورد افغانستان بوده است.

شینکی کروخیل، آگاه امور سیاسی و فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت که چرا این جلسات هنوز به نتایج عملی نرسیده‌اند:

اولاً، بین اعضای شورای امنیت در مورد طالبان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از اعضا طرفدار تعامل با طالبان هستند.

"اولاً، بین اعضای شورای امنیت در مورد طالبان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از اعضا طرفدار تعامل با طالبان هستند. ثانیاً، هر تصمیم یا قطعنامه‌ای که صادر می‌شود، نمی‌تواند شکل اجرایی قوی داشته باشد، مگر اینکه همه اعضا موافق باشند. ثالثاً، ممکن است اولویت‌های دیگری برای جامعه بین‌المللی وجود داشته باشد، مانند مسئله مواد مخدر، مسئله تروریسم و مسئله حقوق زنان ممکن است تاکنون در اولویت نبوده باشد. چهارماً، خود زنان در این جلسات حضور ندارند تا بتوانند وسیله‌ای برای فشار بر این کشورها نیز باشند و صدای آنها شنیده شود."

خانم کروخیل افزود که ایجاد اجماع و اتحاد بین افغان‌ها برای حل مشکلات دختران و زنان افغان و رساندن پیام‌های قوی و واضح به جامعه بین‌المللی مهم است.

طالبان که متهم به نقض جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند، بارها ادعا کرده‌اند که تصمیمات شورای امنیت در جلسات قبلی منعکس کننده واقعیت‌های موجود نبوده است.

قرار است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان، جورجت گاگنون، سرپرست یوناما، ادم ووسورنو، نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (OCHA) و یک نماینده جامعه مدنی، به اشتراک کنندگان این نشست معلومات دهند.

پس از این نشست، نشست دیگری در ملل متحد در ۱۶ جون برای تمدید ماموریت یوناما در افغانستان برگزار خواهد شد.