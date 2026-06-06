برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.

بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری و غذایی در جهان مواجه است. چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالی‌ها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیم‌تر کرده است.

برنامه جهانی غذا گفته است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران متحمل می‌شوند و کاهش بودجه، توانایی این نهاد برای ارائه کمک‌ها را محدود کرده است.

این سازمان تأکید می‌کند که اگر کمک‌های بین‌المللی افزایش نیابد، برنامه‌های غذایی و کمک‌های بشری با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد.