افغانستان
مسابقات سهجانبه کریکت؛ تیمهای افغانستان، سریلانکا و هند با هم رودررو خواهند شد
مسابقات سه جانبه تیمهای کریکت ابدالیان افغان و تیمهای "الف" هند و سریلانکا در هفته جاری به میزبانی سریلانکا آغاز خواهد شد.
بورد کریکت افغانستان خبر داده که اعضای تیم ابدالیان افغان روز شنبه کابل را به مقصد سریلانکا ترک کردند.
مسابقات سه جانبه افغانستان، سریلانکا و هند که بازیهای یک روزه هستند، سهشنبه نهم جون آغاز میشه و تا ۲۱ جون ادامه خواهد یافت.
بازی نخست افغانستان روز پنجشنبه در برابر تیم "الف" هند خواهد بود.
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دور نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده است که دور چهارم و نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در پایان این هفته برگزار خواهد شد.
این اداره روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که دانشآموزانی که از دورهای قبلی آزمون کانکور محروم شدند، فارغان مکتبهای اقوام و قبایل و مدارس دینی در ولایت کابل، دانشآموزان صنف چهاردهم و دانشجویان پوهنزیهای شبانه میتوانند در این دور آزمون شرکت کنند.
بر اساس این بیانیه، روند ثبت اطلاعات بایومتریک شرکتکنندگان در این دور از آزمون کانکور آغاز شده و آزمون کانکور روز جمعه ۱۲ جون در پوهنتون کابل برگزار خواهد شد.
اداره ملی امتحانات میافزاید که پس از اتمام چهار دور آزمون کانکور ۱۴۰۵، آزمون ویژه دانشآموزان صنف چهاردهم ولایتهای ننگرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه و نیمروز به گونه جداگانه برگزار خواهد شد.
این بار نیز مانند پنج سال گذشته، دختران اجازه شرکت در آزمون کانکور را ندارند.
کانادا: نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور یوناما و صلیب سرخ در سازمان ملل برگزار شد
نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور نمایندگان مأموریت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و کمیته بینالمللی صلیب سرخ خبر داده است.
در این نشست که روز جمعه برگزار شده، وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایندگی کانادا گفته است که نمایندگان بینالمللی درباره بحران اقتصادی جاری در افغانستان، محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و نیازهای گسترده بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردهاند.
«گروه دوستان افغانستان» یک چارچوب مهم دیپلماتیک محسوب میشود که هدف آن هماهنگی مواضع و اقدامات کشورهای مختلف برای ثبات و توسعه افغانستان است.
کانادا، بهعنوان یکی از اعضای فعال این گروه، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت بشری افغانستان ایفا میکند.
برنامه جهانی غذا: در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷ میلیون افغان با گرسنگی شدید روبهرو خواهند شد
برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.
بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشری و غذایی در جهان مواجه است. چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالیها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیمتر کرده است.
برنامه جهانی غذا گفته است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران متحمل میشوند و کاهش بودجه، توانایی این نهاد برای ارائه کمکها را محدود کرده است.
این سازمان تأکید میکند که اگر کمکهای بینالمللی افزایش نیابد، برنامههای غذایی و کمکهای بشری با محدودیتهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
ازبکستان: کارهای امکانسنجی دهلیز ترانسافغان سرعت گرفته است
ازبکستان اعلام کرده است که روند بررسی امکانسنجی اقتصادی و تخنیکی دهلیز ترانسافغان وارد مرحله فعال شده و انتظار میرود این کار تا پایان سال میلادی جاری تکمیل شود.
شوکرت گولیاموف، معاون وزارت سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان، این موضوع را روز گذشته در نشست دوم ترمذ در تاشکند مطرح کرده است.
به گفته او، بررسیهای میدانی و ارزیابیهای تخنیکی این پروژه آغاز شده است. او دهلیز ترانسافغان را یکی از پروژههای مهم منطقهای خوانده و گفت که این طرح میتواند روابط اقتصادی و ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق افغانستان تقویت کند.
مقامهای ازبک همچنین میگویند این پروژه تنها یک مسیر ترانسپورتی نیست و در آینده میتواند به ایجاد یک شبکه گسترده حملونقل در داخل افغانستان کمک کند.
دهلیز ترانسافغان از پروژههای منطقهای است که هدف آن توسعه تجارت، تسهیل ترانسپورت و تقویت نقش ترانزیتی افغانستان عنوان میشود.
گزارش خبرگزاری دی پی ای: طالبان پرواز اخراج پناهجویان افغان از جرمنی را لغو کرده است
خبرگزاری جرمنی دی پی ای روز جمعه ۱۵ جوزا به نقل از منابع گزارش داده که یک پرواز برنامهریزیشده برای اخراج مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان لغو شده است.
این پرواز قرار بود در پایان ماه می انجام شود، اما هنوز تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده بود.
در این گزارش آمده است که لغو پرواز پس از خودداری طالبان از همکاری صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری جرمنی دی پی ای مقامهای طالبان از آنچه «نبود تمایل کافی برای تعامل» از سوی وزارت خارجه جرمنی خواندهاند، ابراز نارضایتی کردهاند.
در این گزارش آمده که طالبان همچنین خواهان افزایش حضور دیپلماتهای خود در نمایندگیهای افغانستان در جرمنی هستند.
سخنگوی وزارت خارجه جرمنی هم از را ارایه جزییات در این مورد خودداری کرده است.
این درحالی است که جرمنی اخراج مهاجران افغان که اسناد اقامت ندارند را آغاز کرده و برای انتقال این مهاجران با طالبان در تماس است.
حادثه ترافیکی در ایران؛ شش افغان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شدند
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنان ایران، شش شهروند افغانستان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شدهاند.
خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز جمعه گزارش داد که این حادثه شامگاه پنجشنبه در شاهراه میان ایوانکی و تهران رخ داده است؛ زمانی که یک موتر پژو ۴۰۵ با یک موتر باربری برخورد کرد.
مقامهای ایرانی گفتهاند که بیشتر قربانیان این حادثه زنان و کودکان بودهاند، اما تا کنون هویت آنان و علت اصلی حادثه مشخص نشده است.
در همین حال، روز جمعه در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی نیز یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
ملل متحد در افغانستان مرگ یک کارمند زن این سازمان را تأیید کرد
سازمان ملل متحد در افغانستان خبر مرگ فرشته عمادی، کارمند صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) را تأیید کرد.
این سازمان روز جمعه ۱۵ جوزا با نشر پیامی در صفحه ایکس خود درگذشت خانم عمادی را تایید کرد و با خانواده، دوستان و همکاران او ابراز همدردی کرده است.
این در حالی است که در روزهای اخیر شماری از رسانههای افغانستان گزارش دادهاند که فرشته عمادی، کارمند سازمان ملل متحد، در یکی از مناطق شهر کابل توسط افراد ناشناس کشته شده است.
برخی فعالان حقوق زن نیز اعاد میکنند که خانم عمادی هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته و جان باخته است.
با این حال، سازمان ملل متحد درباره علت و چگونگی مرگ او جزئیاتی ارائه نکرده است.
مقامهای طالبان نیز تا زمان نشر این خبر در این مورد اظهار نظر نکردهاند.
نمایندگی امارات متحده عرب در ملل متحد بر تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید کرد
غسق شاهین، معاون نماینده دایمی امارات متحده عرب در ملل متحد در دیدار با جورجت گاگنون، سرپرست یوناما بر اهمیت حفاظت از حقوق همه افغانها به ویژه زنان و دختران تأکید کرده است.
نمایندگی دایمی امارات متحده عرب روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که بانو شاهین بر ترویج مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران از طریق دسترسی به آموزش، اشتغال و زندگی عمومی تأکید کرده است.
این دیدار در آستانۀ برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) صورت گرفته است.
قرار است که شورای امنیت ملل متحد به تاریخ ۱۶ جون در بارۀ تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار کند.
ملل متحد میگوید که خشکسالی و کمبود آب گستردهترین تهدیدها در افغانستان هستند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با اشاره به تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان میگوید که خشکسالی و کمبود آب گستردهترین تهدیدها در این کشور هستند.
یوناما روز جمعه پانزدهم جوزا در گزارشی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان تحت تاثیر خشکسالی و کمبود آب قرار گرفته اند و خشکسالی دوامدار به شدت بر کشاورزی که ستون فقرات معیشت روستایی در این کشور است، تاثیر میگذارد.
به گفتۀ یوناما، ولایتهای کندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان بیشتر متاثر از خشکسالی و کمبود آب هستند.
این ادارۀ ملل متحد افزوده که خشکسالی مکرر، کاهش بارندگی و استخراج غیرقانونی آبهای زیرزمینی، سیستمهای آب را به آستانه نابودی کشانده است.
این درحالیست که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از ده کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که در کنار خشکسالی و کمبود آب، دیگر رویدادهای طبیعی از جمله سیلابها هرازگاهی از مردم آن قربانی میگیرد.