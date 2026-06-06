سنتکام، فرماندهی مرکزی امریکا، در تازه‌ترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت که «ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که شش فروند از موشک‌های پرتاب‌شده توسط ایران رهگیری شده‌اند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب است.»

این بیانیه توضیح داده است که «نیروهای ایالات متحده در ۵ جون، چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتاب‌شده از سوی ایران به سمت تنگۀ هرمز و همسایگان خلیج [فارس] را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) چهار پهپاد انتحاری ایرانی پرتاب‌شده به سمت تنگۀ هرمز را سرنگون کرد، هفت موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد.

این پهپادهای مهاجم تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند. نیروهای ایالات متحده متعاقباً برای دفاع در برابر حملات بحری بیشتر، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران را در گروک و جزیرۀ قشم هدف قرار دادند.»

بیانیه فرماندهی مرکزی امریکا در پایان نیز نوشته است که «نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود، به پاسخگویی به تجاوزهای بی‌دلیل ایران ادامه دهند.»