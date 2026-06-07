جهان
عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجتی خامنهای "نامه ویژه" فرستاده است
به گزارش رسانههای ایرانی، محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده و حامل "نامه ویژه" عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجبتی خامنهای، رهبر ایران است.
این چندمین سفر مقام ارشد پاکستان به تهران برای دیدار با مسئولان ایران است و پاکستان همچنان به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات ایران و امریکا نقشآفرینی میکند.
نقوی پس از ورود به تهران با اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران دیدار کرد و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده که این مقام پاکستانی قرار است با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
او در ویدئو همچنین میگوید حامل پیامی هم از طرف شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.
محسن نقوی در همین ویدئو میگوید: "فکر میکنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد."
او با این حال جزئیاتی از روند مذاکرات و پیشرفت یا عدم پیشرفت در آنها ارائه نکرد.
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در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل یک کشته شد
امروز یکشنبه هفدهم جوزا در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل، یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
پولیس اسرائیل اعلام کرد که مهاجم نیز کشته شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امبولانس اسرائیل گزارش داد که وضعیت صحی دو نفر از مجروحان این تیراندازی وخیم است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است، اما حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند، از این حمله ستایش کرده است.
نیروهای زمینی ناتو روز شنبه رزمایشهایی را در اطراف سویدن و فنلند آغاز کردند
الکسیس گرینکوویچ، جنرال امریکایی و فرمانده ارشد نظامی ناتو در اروپا، در بیانیهای اعلام کرد که منطقه اطراف سویدن و فنلند که بخشی از جناح شمال شرقی ناتو است، منطقهای بسیار استراتژیک است.
سویدن و فنلند در امتداد دریای بالتیک واقع شدهاند که از طریق آن کشتیهای جنگی روسیه به سن پترزبورگ و کالینینگراد میروند.
فنلند که با روسیه مرز مشترک دارد، در طول جنگ جهانی دوم دو بار علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید.
تاریخ پایان این رزمایشها هنوز تعیین نشده است، اما ناتو میگوید که این تلاش با هدف ایجاد یک حضور دفاعی دائمی انجام میشود.
سویدن و فنلند پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به ناتو پیوستند.
مسابقات فوتبال ۲۰۲۶ پنجشنبه آینده با اجرای شکیرا آغاز خواهد شد
شکیرا، خواننده مشهور جهان روز پنجشنبه ۱۱ جون در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در مکسیکو اجرا خواهد داشت.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ آماده است و شکیرا، خواننده پاپ کلمبیایی، آن را روی صحنه در ورزشگاه "استدیو ازتیکا" در مکسیکو اجرا خواهد کرد.
بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال بین مکسیکو، یکی از میزبانان این مسابقات و افریقای جنوبی برگزار خواهد شد.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و مکسیکو، ایالات متحده و کانادا میزبان این مسابقات خواهند بود.
سنتکام: شش موشک پرتابشده توسط ایران رهگیری شدهاند و موشک هفتم به هدف نرسید
سنتکام، فرماندهی مرکزی امریکا، در تازهترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت که «ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که شش فروند از موشکهای پرتابشده توسط ایران رهگیری شدهاند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب است.»
این بیانیه توضیح داده است که «نیروهای ایالات متحده در ۵ جون، چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتابشده از سوی ایران به سمت تنگۀ هرمز و همسایگان خلیج [فارس] را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) چهار پهپاد انتحاری ایرانی پرتابشده به سمت تنگۀ هرمز را سرنگون کرد، هفت موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد.
این پهپادهای مهاجم تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد میکردند. نیروهای ایالات متحده متعاقباً برای دفاع در برابر حملات بحری بیشتر، سایتهای رادار مراقبت ساحلی ایران را در گروک و جزیرۀ قشم هدف قرار دادند.»
بیانیه فرماندهی مرکزی امریکا در پایان نیز نوشته است که «نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود، به پاسخگویی به تجاوزهای بیدلیل ایران ادامه دهند.»
رئیسجمهور لبنان: ایران از کشور ما به عنوان اهرم چانهزنی با امریکا استفاده میکند
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در مصاحبهای که روز جمعه منتشر شد، از ایران خواست در امور لبنان دخالت نکند. او همچنین به گروه حزبالله، متحد مورد حمایت تهران، گفت که تنها راهحل درگیری با اسرائیل، دیپلماسی است.
رئیسجمهور لبنان همچنین گفت: «حزبالله باید درک کند که هیچ راهی جز نشستن و گفتوگو وجود ندارد؛ هیچ راه دیگری برای حل این مشکل و نجات آنچه باقی مانده است، جز از طریق مذاکره و دیپلماسی وجود ندارد.»
حزبالله از سوی امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی میداند.
موضعگیری رئیسجمهور لبنان یک روز پس از آن است که ایران بار دیگر بر حمایت از حزبالله تأکید کرده و خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان شده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به شبکه لبنانی المیادین گفت جنگ ایران با امریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که در لبنان نیز تمام شود.
حمله دوباره اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان در پی رد آتشبس توسط حزبالله
در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان در روز جمعه، نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد به روستایی در این منطقه حمله کرد.
حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از آن رخ میدهد که دبیرکل حزبالله لبنان آتشبس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان را رد کرد.
نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتشبس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد و همزمان تهدید کرد که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را.
در پی انتشار خبر این موضعگیری حزبالله بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای شش شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد، از جمله روستای الصرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید "فورا" منطقه را ترک میکردند.
سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان سه روستا در شمال رود لیتانی هشدار تخلیه داده بود.
ترمپ رای مجلس نمایندگان به محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور را "غیرمیهنپرستانه" خواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، از رای مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را "بیمعنا" و "غیرمیهنپرستانه" خواند.
مجلس نمایندگان امریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها به طرحی که بیشتر جنبهٔ نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیسجمهور را محدود میکند.
ترمپ گفت که این اقدام در میانهٔ مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران انجام شده و نمایندگان میدانند که مذاکرات در چه مرحلهای قرار دارد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: "چه کسی ممکن است چنین کار غیرمیهنپرستانهای انجام دهد؟"
در رایگیری روز چهارشنبه، با پیوستن چهار نماینده جمهوریخواه به دموکراتها، این لایحه با ۲۱۵ رای موافق در مقابل ۲۰۸ رای مخالف تصویب شد.
اوکراین و مالدیو در پایان این ماه مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را آغاز خواهند کرد
پس از توافق دیپلماتهای اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت هنگریها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در پایان این ماه آغاز کنند.
دولت قبلی هنگری در دو سال گذشته جلو این مذاکرات را گرفته بود.
این خبر توسط قبرس که در حال حاضر ریاست دورهای شش ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد، اعلام شد.
قبرس اعلام کرد که روز پنجشنبه چهاردهم جوزا مقدمات آغاز رسمی مرحلۀ نخست مذاکرات الحاق اوکراین و مالدیو را آغاز کرده است.
اوکراین و مالدیو که هر دو نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، امیدوارند هر شش مرحله از این فرآیند را فوراً آغاز کنند، اما منابع دیپلوماتیک در بروکسل که نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند که احتمالاً فقط مرحله اول مذاکرات در ماه جون آغاز میشود و بقیه در ماههای بعدی انجام خواهد شد.
اتفاق نظر هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای گسترش این اتحادیه ضروری است. اوکراین و مالدیو در سال ۲۰۲۲ نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شدند.
طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا خواستار رسیدگی به این قضیه شد
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به کشته شدن سه مهاجر افغان در ایتالیا، از دولت ایتالیا خواسته است عاملان این رویداد را به عدالت بسپارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه ۱۳جوزا در صفحه اکس خود این رویداد را یک حمله «جنایتکارانه و ظالمانه» خوانده و گفته است که این شهروندان افغان بهصورت عمدی زنده سوزانده شده و جان باختهاند.
این وزارت همچنین بر اهمیت حفاظت از جان، امنیت و حقوق اساسی مهاجران افغان مقیم ایتالیا و دیگر کشورها تأکید کرده است.
جورجیا میلونی صدراعظم ایتالیا نیز این رویداد را محکوم کرده و تاکید کرده که عاملان آتشزدن و قتل این چهار مهاجر به شمول سه افغان مجازات شوند.
براساس گزارش رسانههای ایتالیایی، این حادثه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رخ داده است. در این رویداد، سه کارگر افغان و یک کارگر پاکستانی در داخل یک موتر زنده سوختهاند.
پولیس ایتالیا گفته است که دو تبعه پاکستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
گفته شده است که قربانیان این رویداد در مزارع جمعآوری توتزمینی مشغول کار بودند.