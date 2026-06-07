به گزارش رسانه‌های ایرانی، محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده و حامل "نامه ویژه" عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجبتی خامنه‌ای، رهبر ایران است.

این چندمین سفر مقام ارشد پاکستان به تهران برای دیدار با مسئولان ایران است و پاکستان همچنان به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات ایران و امریکا نقش‌آفرینی می‌کند.

نقوی پس از ورود به تهران با اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران دیدار کرد و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده که این مقام پاکستانی قرار است با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.

او در ویدئو همچنین می‌گوید حامل پیامی هم از طرف شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.

محسن نقوی در همین ویدئو می‌گوید: "فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد."

او با این حال جزئیاتی از روند مذاکرات و پیشرفت یا عدم پیشرفت در آنها ارائه نکرد.