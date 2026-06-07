ولی دولت‌زی، باشنده شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار به رادیو آزادی می‌گوید که حدود یک هفته پیش دامادش که پسر کاکایش نیز بود، هنگام آب‌بازی در منطقه درونته ناپدید شد و تلاش‌ها برای پیدا کردن جسد او هنوز ادامه دارد.

تا فعلاً گم است، من همین حالا در ساحه هستم، چندین نفر در تلاش‌اند.

"تا فعلاً گم است، من همین حالا در ساحه هستم، چندین نفر در تلاش‌اند. در لعل‌پور، گوشته و مهمندره هر کسی کوشش می‌کند. در جستجو هستیم."

او گفت، این فرد که نصرت‌الله دولت‌زی نام دارد، حدود ده روز پیش از این رویداد، ازدواج کرده بود.

"ده روز از عروسی‌اش گذشته بود. با دوستان و پسران کاکایش به تفریح رفته بود و می‌خواست در دریای درونته آب‌بازی کند. جوان بود و فکرش نشده بود. یکی از پسران را آب برد. برای نجات او خود را به آب انداخت. هر دو را آب برد. یک آب‌باز توانست پسر دیگر را نجات دهد، اما نصرت‌الله دولت‌زی غرق شد."

در همین حال، رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز شنبه، شانزدهم جوزا، گزارش داد که سه تن در مربوطات حوزه هفتم امنیتی شهر جلال‌آباد هنگام شنا در آب غرق شده و جان باخته‌اند.

به گفته سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار، جسد دو تن از قربانیان توسط نیروهای اطفائیه پیدا و به خانواده‌های آنان سپرده شده است، اما تلاش‌ها برای یافتن جسد فرد سوم همچنان ادامه دارد.

همچنین در هفته‌های اخیر، در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، پیام‌ها و درخواست‌های متعددی برای کمک به پیدا کردن اجساد افراد غرق‌شده در این ولایت منتشر شده است.

در ولایت غزنی نیز رویداد مشابهی رخ داده است.

شعبه رادیو تلویزیون ملی افغانستان در کنترل طالبان در ولایت غزنی به تاریخ پانزدهم جوزا گزارش داد که یک جوان بیست ساله در بند شراره، مربوط قریه دولت ولسوالی خواجه عمری، هنگام آببازی غرق شده و جان باخته است.

به گفته مسئولان، تیم‌های نجات این جوان را از آب بیرون کردند، اما او پیش از رسیدن کمک‌ها جان خود را از دست داده بود.

در ولایت خوست نیز دو جوان قربانی حادثه مشابه شدند.

مزارگل، کاکای امین‌الله ۱۷ ساله، یکی از جوانان غرق‌شده در ولسوالی تنی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"این دَند در خوست بسیار مشهور است و تمام جوانان خوست به اینجا می‌آیند. پیش از این نیز برادرزاده‌ام به این دند می‌رفت و آب‌بازی می‌کرد. پنج نفر برای آب‌بازی آمده بودند. در این میان برادرزاده‌ام و یکی از دوستانش جان خود را از دست دادند و سه تن دیگر زنده ماندند."

اما شناگران حرفه‌ای در مورد علت افزایش این حوادث چه می‌گویند؟

جنیدالله، شناگر حرفه‌ای، می‌گوید بسیاری از رویدادهای غرق‌شدن در افغانستان ناشی از ناآگاهی، بی توجهی و بی‌احتیاطی است.

او در گفت‌وگو با رادیو آزادی تأکید کرد افرادی که قصد آب‌بازی در آب های آزاد را دارند، باید پیش از آن آببازی را به‌گونه درست و زیر نظر افراد مجرب فراگیرند تا از رویدادهای ناگوار و غرق‌شدن جلوگیری شود.

این‌که در ولایت‌های مختلف جوانان و نوجوانان بر اثر بی‌احتیاطی جان خود را از دست می‌دهند، نشان می‌دهد که آنان معلومات کافی درباره شنا ندارند.

"این‌که در ولایت‌های مختلف جوانان و نوجوانان بر اثر بی‌احتیاطی جان خود را از دست می‌دهند، نشان می‌دهد که آنان معلومات کافی درباره شنا ندارند. بسیاری تفاوت میان آب‌های ایستاده، حوض‌های آب‌بازی و رودخانه‌ها را نمی‌دانند. ممکن است برخی افراد در حوض مهارت کافی داشته باشند، اما در رودخانه‌ها غرق شوند و جان خود را از دست بدهند. بنابراین، کسانی که می‌خواهند در دریاها و آبگیرها آب‌بازی کنند، باید زیر نظر افراد ماهر آموزش ببینند و مهارت لازم را کسب کنند تا بتوانند از جان خود محافظت کرده و از شنا لذت ببرند."

پیش از این کمپاینی با شعار "گرمی جان شما را نمی‌گیرد، اما آب‌بازی در دریا جان شما را می‌گیرد" برای آگاهی‌دهی درباره خطرات شنا در آب‌های خطرناک راه‌اندازی شده بود.

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (اف ای او ) روز چهارشنبه ۱۳ جوزا با نشر گزارشی تحت عنوان "چشم‌انداز فصلی اقلیم و زراعت افغانستان در ماه جون" اعلام کرد که انتظار می‌رود درجه حرارت در ماه جون در مناطق جنوبی و غربی افغانستان بین نیم تا دو درجه سانتی‌گراد بالاتر از حد معمول باشد و در بسیاری از مناطق از ۳۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود.

با این حال، همه‌ساله با آغاز فصل گرما، موارد غرق‌شدن در نقاط مختلف افغانستان افزایش می‌یابد.

پیش از این نیز از ولایت‌های مختلف کشور گزارش‌هایی درباره غرق‌شدن جوانان در رودخانه‌ها و آبگیرها منتشر شده بود.