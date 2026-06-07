افغانستان
یوناما از بازداشت شماری از زنان از سوی طالبان در هرات نگرانی کرد
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از بازداشت شماری از زنان توسط طالبان در ولایت هرات نگرانی کرده است.
یوناما روز یکشنبه هفدهم جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "بازداشت شماری از زنان در هرات به دلیل نداشتن حجاب، نگرانیهای جدی حقوق بشری را ایجاد میکند."
یوناما خطاب به مقامهای حکومت طالبان گفته که "همه مردم آزادی گشتوگذار دارند."
اخیراً، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مجموعهای از دستگیریها و شکنجه زنانی را که به گفته آنها "حجاب مناسب" ندارند، در ولایت هرات آغاز کردهاند.
با این حال، تعدادی از زنان در این ولایت به رادیو رادیو آزادی گفتند که با وجود داشتن حجاب مناسب و ماسک، دستگیر و شکنجه شدهاند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان ادعا کرده که در دو روز گذشته دست کم ۶۰ زن در هرات بازداشت شدهاند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره به گونۀ رسمی اظهار نظر نکرده است.
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در ادامۀ مسابقات چهارجانبه فوتبال، افغانستان در برابر پاکستان باخت
در این مسابقات که به میزبانی مالدیو برگزار شده، پس از ظهر امروز (یکشنبه هفدهم جوزا) تیم ملی فوتبال افغانستان با نتجیه صفر بر دو در برابر پاکستان باخت.
این نخستین باخت افغانستان در این مسابقات چهارجانبه است.
افغانستان پیش از این در برابر مالدیو پیروز شده و با بنگلهدیش مساوی کرده بود.
این مسابقات چهارجانبه با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیو و بنگلهدیش به میزبانی مالدیو برگزار شده است.
یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا: دعوت از طالبان به اروپا پیام اشتباهی به افغانها میدهد
هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا روز شنبه شانزدهم جوزا، بار دیگر با انتقاد از دعوت طالبان به اتحادیه اروپا گفته که این دعوت پیام اشتباهی به افغانهایی میدهد که برای حقوقشان میجنگند و دولتهای استبدادی که اتحادیه اروپا را زیر نظر ندارند.
او افزوده که در حال حاضر میلیونها دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش محروم هستند.
این درحالیست که کمیسیون اروپا برای برگزاری نشستی با هیئت طالبان در بروکسل، پایتخت بلجیم به هدف گفتوگو درباره بازگرداندن شماری از مهاجران افغان، آمادگی گرفته است.
دعوت از طالبان به این نشست که متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هستند، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. اما مقامهای طالبان همواره مدعی شده اند که حقوق تمام افغانها از جمله زنان و دختران در افغانستان تأمین است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیتها، ممنوعیتها و محدودیتهای زیادی را بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران وضع کرده اند.
دور نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده است که دور چهارم و نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در پایان این هفته برگزار خواهد شد.
این اداره روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که دانشآموزانی که از دورهای قبلی آزمون کانکور محروم شدند، فارغان مکتبهای اقوام و قبایل و مدارس دینی در ولایت کابل، دانشآموزان صنف چهاردهم و دانشجویان پوهنزیهای شبانه میتوانند در این دور آزمون شرکت کنند.
بر اساس این بیانیه، روند ثبت اطلاعات بایومتریک شرکتکنندگان در این دور از آزمون کانکور آغاز شده و آزمون کانکور روز جمعه ۱۲ جون در پوهنتون کابل برگزار خواهد شد.
اداره ملی امتحانات میافزاید که پس از اتمام چهار دور آزمون کانکور ۱۴۰۵، آزمون ویژه دانشآموزان صنف چهاردهم ولایتهای ننگرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه و نیمروز به گونه جداگانه برگزار خواهد شد.
این بار نیز مانند پنج سال گذشته، دختران اجازه شرکت در آزمون کانکور را ندارند.
مسابقات سهجانبه کریکت؛ تیمهای افغانستان، سریلانکا و هند با هم رودررو خواهند شد
مسابقات سه جانبه تیمهای کریکت ابدالیان افغان و تیمهای "الف" هند و سریلانکا در هفته جاری به میزبانی سریلانکا آغاز خواهد شد.
بورد کریکت افغانستان خبر داده که اعضای تیم ابدالیان افغان روز شنبه کابل را به مقصد سریلانکا ترک کردند.
مسابقات سه جانبه افغانستان، سریلانکا و هند که بازیهای یک روزه هستند، سهشنبه نهم جون آغاز میشه و تا ۲۱ جون ادامه خواهد یافت.
بازی نخست افغانستان روز پنجشنبه در برابر تیم "الف" هند خواهد بود.
کانادا: نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور یوناما و صلیب سرخ در سازمان ملل برگزار شد
نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور نمایندگان مأموریت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و کمیته بینالمللی صلیب سرخ خبر داده است.
در این نشست که روز جمعه برگزار شده، وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایندگی کانادا گفته است که نمایندگان بینالمللی درباره بحران اقتصادی جاری در افغانستان، محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و نیازهای گسترده بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردهاند.
«گروه دوستان افغانستان» یک چارچوب مهم دیپلماتیک محسوب میشود که هدف آن هماهنگی مواضع و اقدامات کشورهای مختلف برای ثبات و توسعه افغانستان است.
کانادا، بهعنوان یکی از اعضای فعال این گروه، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت بشری افغانستان ایفا میکند.
برنامه جهانی غذا: در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷ میلیون افغان با گرسنگی شدید روبهرو خواهند شد
برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.
بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشری و غذایی در جهان مواجه است. چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالیها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیمتر کرده است.
برنامه جهانی غذا گفته است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران متحمل میشوند و کاهش بودجه، توانایی این نهاد برای ارائه کمکها را محدود کرده است.
این سازمان تأکید میکند که اگر کمکهای بینالمللی افزایش نیابد، برنامههای غذایی و کمکهای بشری با محدودیتهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
ازبکستان: کارهای امکانسنجی دهلیز ترانسافغان سرعت گرفته است
ازبکستان اعلام کرده است که روند بررسی امکانسنجی اقتصادی و تخنیکی دهلیز ترانسافغان وارد مرحله فعال شده و انتظار میرود این کار تا پایان سال میلادی جاری تکمیل شود.
شوکرت گولیاموف، معاون وزارت سرمایهگذاری، صنعت و تجارت ازبکستان، این موضوع را روز گذشته در نشست دوم ترمذ در تاشکند مطرح کرده است.
به گفته او، بررسیهای میدانی و ارزیابیهای تخنیکی این پروژه آغاز شده است. او دهلیز ترانسافغان را یکی از پروژههای مهم منطقهای خوانده و گفت که این طرح میتواند روابط اقتصادی و ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق افغانستان تقویت کند.
مقامهای ازبک همچنین میگویند این پروژه تنها یک مسیر ترانسپورتی نیست و در آینده میتواند به ایجاد یک شبکه گسترده حملونقل در داخل افغانستان کمک کند.
دهلیز ترانسافغان از پروژههای منطقهای است که هدف آن توسعه تجارت، تسهیل ترانسپورت و تقویت نقش ترانزیتی افغانستان عنوان میشود.
گزارش خبرگزاری دی پی ای: طالبان پرواز اخراج پناهجویان افغان از جرمنی را لغو کرده است
خبرگزاری جرمنی دی پی ای روز جمعه ۱۵ جوزا به نقل از منابع گزارش داده که یک پرواز برنامهریزیشده برای اخراج مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان لغو شده است.
این پرواز قرار بود در پایان ماه می انجام شود، اما هنوز تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده بود.
در این گزارش آمده است که لغو پرواز پس از خودداری طالبان از همکاری صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری جرمنی دی پی ای مقامهای طالبان از آنچه «نبود تمایل کافی برای تعامل» از سوی وزارت خارجه جرمنی خواندهاند، ابراز نارضایتی کردهاند.
در این گزارش آمده که طالبان همچنین خواهان افزایش حضور دیپلماتهای خود در نمایندگیهای افغانستان در جرمنی هستند.
سخنگوی وزارت خارجه جرمنی هم از را ارایه جزییات در این مورد خودداری کرده است.
این درحالی است که جرمنی اخراج مهاجران افغان که اسناد اقامت ندارند را آغاز کرده و برای انتقال این مهاجران با طالبان در تماس است.
حادثه ترافیکی در ایران؛ شش افغان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شدند
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که در یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنان ایران، شش شهروند افغانستان کشته شدند و سه نفر دیگر زخمی شدهاند.
خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) روز جمعه گزارش داد که این حادثه شامگاه پنجشنبه در شاهراه میان ایوانکی و تهران رخ داده است؛ زمانی که یک موتر پژو ۴۰۵ با یک موتر باربری برخورد کرد.
مقامهای ایرانی گفتهاند که بیشتر قربانیان این حادثه زنان و کودکان بودهاند، اما تا کنون هویت آنان و علت اصلی حادثه مشخص نشده است.
در همین حال، روز جمعه در دو حادثه جداگانه ترافیکی در ولسوالی قرهباغ ولایت غزنی نیز یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.