یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
همین دیروز دزدان در سرک میدان هوایی از گوش یکی از دوستانم موبایلش را ربودند.
"همین دیروز دزدان در سرک میدان هوایی از گوش یکی از دوستانم موبایلش را ربودند. در احمدشاه بابا مینه، دشت برچی و ساحات بگرامی، شبها هیچکس نمیتواند رفتوآمد کند. دزدان با ریکشا افراد را تعقیب میکنند، اسلحه را بر سرشان میگذارند و هرچه دارند را میگیرند. در کوچهها کمین میکنند و از تاریکی شب برای سرقت استفاده میکنند."
یکی از باشندگان جلالآباد، مرکز ولایت ننگرهار نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
"رویدادهای جنایی، بهویژه سرقتها، افزایش یافته است و در شهر جلالآباد ترس و نگرانی میان مردم بسیار بیشتر شده است. هر روز حادثهای رخ میدهد که دزدان یا موترسایکل کسی را بردهاند یا تیلیفون همراهش را گرفتهاند. همین که اندکی هوا تاریک میشود، دیگر مردم از ترس نمیتوانند در کوچههای شهر رفتوآمد کنند. دزدان با چاقو و تفنگچه، در حالی که چهرههایشان را با ماسک پوشاندهاند، ظاهر میشوند و هرچه داشته باشید از شما میگیرند."
یکی از رانندگان مسیر کابل–کندز نیز در گفتوگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دو شب پیش افراد مسلح در این مسیر پول و وسایل شخصی او و مسافرانش را گرفتهاند.
او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت:
ما را از موتر پایین کردند و به خانهای بردند. در آنجا پول، موبایل و تمام وسایل ما را گرفتند و سپس رهایمان کردند.
"دو شب قبل از کابل مسافر گرفته بودم و به سوی کندز در حرکت بودم. پس از آنکه شب هنگام از پلخمری گذشتم، در منطقهای به نام جنگلباغ، افراد مسلح به سرک آمدند. خود را شبیه طالبان ساخته بودند و سلاح نیز همراه داشتند. ما را از موتر پایین کردند و به خانهای بردند. در آنجا پول، موبایل و تمام وسایل ما را گرفتند و سپس رهایمان کردند."
این راننده افزود که پس از این رویداد، موضوع را به فرماندهی امنیه طالبان در بغلان نیز اطلاع داده، اما به گفته او نتیجهای در پی نداشته است.
این در حالیست که اخیراً در نشست والیان حکومت طالبان در کندهار بر جلوگیری از جرایم جنایی و تأمین بهتر امنیت تأکید شده است.
دفتر رسانههای این ولایت روز شنبه ۱۶ جوزا در اعلامیهای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، نوشته که در این نشست، والیان هفت زون افغانستان اشتراک داشتند و درباره تنظیم بهتر امور امنیتی و ملکی، جلوگیری از هرگونه کشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر و همچنان مبارزه جدی با فساد نیز گفتوگو شده است.
هرچند عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اداخله طالبان به پرسشهای رادیو آزادی درباره ادعای افزایش رویدادهای جنایی و نگرانیهای مردم پاسخ نداده است، اما بر اساس آمار این وزارت، در یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰۰ تن در ولایتهای مختلف افغانستان به اتهام ارتباط با جرایم گوناگون جنایی بازداشت شدهاند.
در اعلامیههای جداگانهای که از ۷ ماه می تا ۷ جون در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این افراد بیشتر به اتهام دست داشتن در سرقتهای مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، آدمربایی، قمار، استفاده غیرقانونی از سلاح و سایر موارد سرقت بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده است، میگویند که تنها پایان جنگ به معنای تأمین امنیت نیست، بلکه لازم است جان و مال مردم در ولایتها، شهرها، روستاها، کوچهها و خانههایشان نیز مصون باشد.
آنان همچنان مشکلات اقتصادی و بیکاری گسترده را از عوامل افزایش جرایم جنایی در افغانستان میدانند.
شماری از کارشناسان امور امنیتی میگویند که برای مبارزه با جرایم جنایی، افزایش پوستههای بازرسی، گزمههای شبانه و نصب کمرههای امنیتی اهمیت زیادی دارد.
اما آنان در مورد این دیدگاه که مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان نیز در افزایش جرایم جنایی نقش دارد، میگویند افرادی که دارای تفکر سالم و آگاهی کافی باشند، به چنین اعمالی روی نمیآورند.
اسحاق اتمر، کارشناس امور امنیتی به رادیو آزادی گفت:
جوانانی که آگاهی کافی ندارند و از آموزش محروم ماندهاند، بیشتر به سوی جرایم جنایی کشانده میشوند و میکوشند مشکلات خود را از راههای نادرست حل کنند.
"جوانانی که دارای تفکر سالم هستند، تلاش میکنند از راههای بدیل و مشروع زندگی خود را تأمین کنند. اما جوانانی که آگاهی کافی ندارند و از آموزش محروم ماندهاند، بیشتر به سوی جرایم جنایی کشانده میشوند و میکوشند مشکلات خود را از راههای نادرست حل کنند. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که در افغانستان نمونههایی وجود دارد که برخی افراد از راههای نادرست هم به قدرت رسیدهاند و هم به ثروت دست یافتهاند. این نمونهها در جامعه دیده میشود و به همین دلیل برخی افراد تلاش میکنند از راههای غیرقانونی هم پول به دست آورند و هم به قدرت برسند."
شماری از کارشناسان امور اجتماعی نیز نظر مشابه دارند و همچنان در ضمن تاکید میکنند که ایجاد فرصتهای کاری و آموزشی برای جوانان میتواند گامی مهم در کاهش جرایم و تقویت ثبات در کشور است.
سنگر امیرزاده یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که فقر و تنگدستی نباید بهانهای برای سرقت و جرایم باشد. او از حکومت طالبان خواست تا امنیت مردم را به گونه جدی تأمین کرده و از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری کند.