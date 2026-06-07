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ترمپ: توافق با ایران به آزادسازی فوری داراییهای مسدودشده تهران منجر نخواهد شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، میگوید که توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری داراییهای مسدودشده تهران منجر نخواهد شد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه انبیسی که روز یکشنبه، ۱۷ جوزا، منتشر شد، با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی داراییهای ایران در مراحل بعدی مطرح خواهد شد، گفت: "اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد مناسبی داشته باشند، آنوقت در مورد آن گفتوگو خواهیم کرد".
این در حالی است که محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در مصاحبه با شبکه سیانان تأکید کرده بود که برای هموار شدن راه توافق، امریکا باید ۲۴ میلیارد دالر از داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند.
ترمپ همچنین گفت که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ سهماهه میان دو کشور به توافق برسد، واشنگتن با ایران برای جمعآوری و از بین بردن ذخایر یورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد.
او افزود که ایالات متحده توانایی نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران را نیز دارد.
با این حال، ایران پیش از این تأکید کرده است که هرگونه تفاهم با امریکا شامل برنامه هستهای این کشور نمیشود و بیشتر به موضوعاتی مانند پایان درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز مربوط است.
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شورای امنیت وضعیت افغانستان را بررسی میکند؛ آموزش دختران و حقوق زنان در محور نشست
انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، نشستی را درباره افغانستان برگزار کند.
این نشست که به گفته سازمان ملل متحد بهگونه علنی برگزار خواهد شد، به بررسی وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان در سه ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان اختصاص دارد.
انتظار میرود موضوع آموزش دختران و حقوق زنان از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای را بر آموزش، کار و رفتوآمد زنان و دختران وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن روبهرو شده است.
همچنین قرار است پس از این نشست، جلسه دیگری در ۱۶ جون در سازمان ملل متحد برای بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برگزار شود.
تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد
تیم ملی کریکت افغانستان در پایان روز دوم یگانه مسابقه تست برابر هند، ۴۵۱ دوش از حریف خود عقب است.
تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یکونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.
افغانستان ظهر روز یکشنبه توپزنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.
در بخش توپزنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یکهزار دوش دست یافته است.
در بخش توپاندازی، محمد سلیم، بالر/ توپانداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.
طالبان درگذشت فرشته عمادی را خودکشی خواندند؛ تحقیقات طب عدلی ادامه دارد
مقامهای طالبان، درگذشت فرشته عمادی، کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان، را خودکشی خوانده اند.
خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کابل، ناوقت روز یکشنبه ۱۷ جوزا در اعلامیهای گفت: "براساس تحقیقات ابتدایی، فرشته عمادی در مربوطات حوزه پانزدهم شهر کابل خود را حلقآویز کرده است."
او افزوده است که جزئیات بیشتر این رویداد پس از تکمیل تحقیقات طب عدلی منتشر خواهد شد.
زدران همچنین ادعا کرده است که برخی گزارشها و اظهاراتی که در شماری از رسانهها در مورد کشته شدن فرشته عمادی منتشر شده، نادرست است.
فرشته عمادی کارمند سازمان ملل متحد بود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز جمعه خبر درگذشت او را تأیید کرد.
پیش از این، برخی رسانهها به نقل از شماری از فعالان حقوق زن گزارش داده بودند که فرشته عمادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
یوناما از بازداشت شماری از زنان از سوی طالبان در هرات نگرانی کرد
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از بازداشت شماری از زنان توسط طالبان در ولایت هرات نگرانی کرده است.
یوناما روز یکشنبه هفدهم جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "بازداشت شماری از زنان در هرات به دلیل نداشتن حجاب، نگرانیهای جدی حقوق بشری را ایجاد میکند."
یوناما خطاب به مقامهای حکومت طالبان گفته که "همه مردم آزادی گشتوگذار دارند."
اخیراً، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مجموعهای از دستگیریها و شکنجه زنانی را که به گفته آنها "حجاب مناسب" ندارند، در ولایت هرات آغاز کردهاند.
با این حال، تعدادی از زنان در این ولایت به رادیو رادیو آزادی گفتند که با وجود داشتن حجاب مناسب و ماسک، دستگیر و شکنجه شدهاند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان ادعا کرده که در دو روز گذشته دست کم ۶۰ زن در هرات بازداشت شدهاند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره به گونۀ رسمی اظهار نظر نکرده است.
در ادامۀ مسابقات چهارجانبه فوتبال، افغانستان در برابر پاکستان باخت
در این مسابقات که به میزبانی مالدیو برگزار شده، پس از ظهر امروز (یکشنبه هفدهم جوزا) تیم ملی فوتبال افغانستان با نتجیه صفر بر دو در برابر پاکستان باخت.
این نخستین باخت افغانستان در این مسابقات چهارجانبه است.
افغانستان پیش از این در برابر مالدیو پیروز شده و با بنگلهدیش مساوی کرده بود.
این مسابقات چهارجانبه با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیو و بنگلهدیش به میزبانی مالدیو برگزار شده است.
عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجتی خامنهای "نامه ویژه" فرستاده است
به گزارش رسانههای ایرانی، محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده و حامل "نامه ویژه" عاصم منیر، فرمانده ارشد ارتش پاکستان به مجبتی خامنهای، رهبر ایران است.
این چندمین سفر مقام ارشد پاکستان به تهران برای دیدار با مسئولان ایران است و پاکستان همچنان به عنوان میانجی اصلی در مذاکرات ایران و امریکا نقشآفرینی میکند.
نقوی پس از ورود به تهران با اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران دیدار کرد و خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران خبر داده که این مقام پاکستانی قرار است با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
او در ویدئو همچنین میگوید حامل پیامی هم از طرف شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان است.
محسن نقوی در همین ویدئو میگوید: "فکر میکنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد."
او با این حال جزئیاتی از روند مذاکرات و پیشرفت یا عدم پیشرفت در آنها ارائه نکرد.
در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل یک کشته شد
امروز یکشنبه هفدهم جوزا در یک تیراندازی در مرکز اسرائیل، یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
پولیس اسرائیل اعلام کرد که مهاجم نیز کشته شده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امبولانس اسرائیل گزارش داد که وضعیت صحی دو نفر از مجروحان این تیراندازی وخیم است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است، اما حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند، از این حمله ستایش کرده است.
یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا: دعوت از طالبان به اروپا پیام اشتباهی به افغانها میدهد
هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا روز شنبه شانزدهم جوزا، بار دیگر با انتقاد از دعوت طالبان به اتحادیه اروپا گفته که این دعوت پیام اشتباهی به افغانهایی میدهد که برای حقوقشان میجنگند و دولتهای استبدادی که اتحادیه اروپا را زیر نظر ندارند.
او افزوده که در حال حاضر میلیونها دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش محروم هستند.
این درحالیست که کمیسیون اروپا برای برگزاری نشستی با هیئت طالبان در بروکسل، پایتخت بلجیم به هدف گفتوگو درباره بازگرداندن شماری از مهاجران افغان، آمادگی گرفته است.
دعوت از طالبان به این نشست که متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هستند، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. اما مقامهای طالبان همواره مدعی شده اند که حقوق تمام افغانها از جمله زنان و دختران در افغانستان تأمین است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیتها، ممنوعیتها و محدودیتهای زیادی را بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران وضع کرده اند.
نیروهای زمینی ناتو روز شنبه رزمایشهایی را در اطراف سویدن و فنلند آغاز کردند
الکسیس گرینکوویچ، جنرال امریکایی و فرمانده ارشد نظامی ناتو در اروپا، در بیانیهای اعلام کرد که منطقه اطراف سویدن و فنلند که بخشی از جناح شمال شرقی ناتو است، منطقهای بسیار استراتژیک است.
سویدن و فنلند در امتداد دریای بالتیک واقع شدهاند که از طریق آن کشتیهای جنگی روسیه به سن پترزبورگ و کالینینگراد میروند.
فنلند که با روسیه مرز مشترک دارد، در طول جنگ جهانی دوم دو بار علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید.
تاریخ پایان این رزمایشها هنوز تعیین نشده است، اما ناتو میگوید که این تلاش با هدف ایجاد یک حضور دفاعی دائمی انجام میشود.
سویدن و فنلند پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به ناتو پیوستند.