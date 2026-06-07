در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران جزئیات شرایط ورود تیم ملی به امریکا را اعلام کرد

بازیکنان ایران برای تمرین و اقامت، به جای ایالت آریزونای امریکا، در شهر تیخوانای مکسیکو مستقر خواهند شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، گفته است که تیم ملی این کشور میتواند یک روز پیش از هر مسابقه وارد امریکا شود.
این در حالی است که پیش از این رسانهها به نقل از ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکسیکو، گزارش داده بودند که بازیکنان ایران تنها صبح روز مسابقه میتوانند وارد امریکا شوند و باید پس از پایان بازی، در همان روز این کشور را ترک کنند.
اعمال این محدودیتها بر بازیکنان ایرانی واکنشهای گستردهای را در پی داشته است، اما امریکا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران و شماری محدودی از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور ویزه صادر کرده است.
با این حال، امریکا برای رئیس فدراسیون فوتبال ایران، سرمنشی فدراسیون، کارکنان بخش رسانهای و چند مقام دیگر ویزه صادر نکرده است؛ هرچند مقامهای ایرانی گفتهاند که رئیس فدراسیون شخصاً برای دریافت ویزه درخواست نداده بود.
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، گفته بود که مصمم است از حضور افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران جلوگیری کند.
تیم ملی ایران نخستین بازی خود را روز ۱۶ جون برابر نیوزیلند و دومین دیدارش را روز ۲۱ جون برابر بلجیم در شهر لاسانجلس برگزار خواهد کرد.
سومین مسابقه این تیم نیز روز ۲۷ جون برابر مصر در شهر سیاتل برگزار میشود.
امریکا، مکسیکو و کانادا میزبانان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ هستند. انتظار میرود این رقابتها روز پنجشنبه، ۱۱ جون، با دیدار میان مکسیکو و افریقای جنوبی آغاز شود.