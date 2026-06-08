به گفته اسرائیل، این حملات در واکنش به حملات راکتی اخیر ایران بر این کشور انجام شدهاند.
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، ساعاتی پیش گفته بود که از بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، خواهد خواست از انجام حملات تلافیجویانه خودداری کند.
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) بامداد دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشتند: «نیروی هوایی اسرائیل لحظاتی پیش اهداف نظامی وابسته به رژیم ایران را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داد.» با این حال، جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که صدای انفجارها در شماری از شهرهای این کشور، از جمله تهران، کرج، تبریز و اصفهان، شنیده شده است. تاکنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است.
این حملات پس از آن صورت گرفت که ایران شب گذشته، برای نخستین بار از زمان برقراری آتشبس شکننده در ۸ اپریل، چندین حمله راکتی بر اسرائیل انجام داد. ایران گفته است که این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در بیروت انجام شدهاند.
با وجود این تنشها، دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا گفته است که دستیابی به توافق با تهران برای تبدیل آتشبس به یک توافق صلحآمیز «بسیار نزدیک» است.
او افزوده است که نمیخواهد حملات راکتی ایران بر اسرائیل روند صلح را با خطر مواجه سازد.
ترمپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفته است که از حملات اسرائیل علیه لبنان «خوشنود نیست. »
به گزارش اکسیوس، او همچنین گفته است که حملات راکتی ایران «به کسی آسیب نرسانده» و ابراز امیدواری کرده که اسرائیل از ادامۀ انجام حملات تلافیجویانه خودداری کند.