دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، می‌گوید که توافق احتمالی با ایران به آزادسازی فوری دارایی‌های مسدودشده تهران منجر نخواهد شد.

ترمپ در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی که روز یکشنبه، ۱۷ جوزا، منتشر شد، با اشاره به این‌که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران در مراحل بعدی مطرح خواهد شد، گفت: "اگر رفتارشان خوب باشد و عملکرد مناسبی داشته باشند، آن‌وقت در مورد آن گفت‌وگو خواهیم کرد".

این در حالی است که محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان تأکید کرده بود که برای هموار شدن راه توافق، امریکا باید ۲۴ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.

ترمپ همچنین گفت که اگر بتواند با تهران برای پایان دادن به جنگ سه‌ماهه میان دو کشور به توافق برسد، واشنگتن با ایران برای جمع‌آوری و از بین بردن ذخایر یورانیوم با غنای بالا همکاری خواهد کرد.

او افزود که ایالات متحده توانایی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نیز دارد.

با این حال، ایران پیش از این تأکید کرده است که هرگونه تفاهم با امریکا شامل برنامه هسته‌ای این کشور نمی‌شود و بیشتر به موضوعاتی مانند پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز مربوط است.