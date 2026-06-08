انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، نشستی را درباره افغانستان برگزار کند.

این نشست که به گفته سازمان ملل متحد به‌گونه علنی برگزار خواهد شد، به بررسی وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان در سه ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان اختصاص دارد.

انتظار می‌رود موضوع آموزش دختران و حقوق زنان از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر آموزش، کار و رفت‌وآمد زنان و دختران وضع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن روبه‌رو شده است.

همچنین قرار است پس از این نشست، جلسه دیگری در ۱۶ جون در سازمان ملل متحد برای بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برگزار شود.