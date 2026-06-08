افغانستان
سرپرست یوناما گزارش سهماهه وضعیت افغانستان را به شورای امنیت ارائه میکند
شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه ۸ جون، نشستی را درباره افغانستان برگزار میکند.
در این نشست که ساعت ۶:۳۰ شام به وقت کابل آغاز میشود، جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما، گزارش سهماهه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
همچنین قرار است شورای امنیت هفته آینده در نشست دیگری درباره تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بحث کند.
مأموریت یوناما در نشست قبلی شورای امنیت برای چهار ماه تمدید شده بود و اعتبار آن در ۱۷ جون پایان مییابد.
پیش از این، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به ادامه وضعیت دشوار بشری در افغانستان و کمبود بودجه برای کمک به نیازمندان هشدار دادهاند.
به گفته این نهادها، گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به سطح بیسابقهای رسیده است.
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شورای امنیت وضعیت افغانستان را بررسی میکند؛ آموزش دختران و حقوق زنان در محور نشست
انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، نشستی را درباره افغانستان برگزار کند.
این نشست که به گفته سازمان ملل متحد بهگونه علنی برگزار خواهد شد، به بررسی وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان در سه ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان اختصاص دارد.
انتظار میرود موضوع آموزش دختران و حقوق زنان از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای را بر آموزش، کار و رفتوآمد زنان و دختران وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن روبهرو شده است.
همچنین قرار است پس از این نشست، جلسه دیگری در ۱۶ جون در سازمان ملل متحد برای بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برگزار شود.
تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد
تیم ملی کریکت افغانستان در پایان روز دوم یگانه مسابقه تست برابر هند، ۴۵۱ دوش از حریف خود عقب است.
تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یکونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.
افغانستان ظهر روز یکشنبه توپزنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.
در بخش توپزنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یکهزار دوش دست یافته است.
در بخش توپاندازی، محمد سلیم، بالر/ توپانداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.
طالبان درگذشت فرشته عمادی را خودکشی خواندند؛ تحقیقات طب عدلی ادامه دارد
مقامهای طالبان، درگذشت فرشته عمادی، کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان، را خودکشی خوانده اند.
خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کابل، ناوقت روز یکشنبه ۱۷ جوزا در اعلامیهای گفت: "براساس تحقیقات ابتدایی، فرشته عمادی در مربوطات حوزه پانزدهم شهر کابل خود را حلقآویز کرده است."
او افزوده است که جزئیات بیشتر این رویداد پس از تکمیل تحقیقات طب عدلی منتشر خواهد شد.
زدران همچنین ادعا کرده است که برخی گزارشها و اظهاراتی که در شماری از رسانهها در مورد کشته شدن فرشته عمادی منتشر شده، نادرست است.
فرشته عمادی کارمند سازمان ملل متحد بود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز جمعه خبر درگذشت او را تأیید کرد.
پیش از این، برخی رسانهها به نقل از شماری از فعالان حقوق زن گزارش داده بودند که فرشته عمادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
یوناما از بازداشت شماری از زنان از سوی طالبان در هرات نگرانی کرد
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از بازداشت شماری از زنان توسط طالبان در ولایت هرات نگرانی کرده است.
یوناما روز یکشنبه هفدهم جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "بازداشت شماری از زنان در هرات به دلیل نداشتن حجاب، نگرانیهای جدی حقوق بشری را ایجاد میکند."
یوناما خطاب به مقامهای حکومت طالبان گفته که "همه مردم آزادی گشتوگذار دارند."
اخیراً، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مجموعهای از دستگیریها و شکنجه زنانی را که به گفته آنها "حجاب مناسب" ندارند، در ولایت هرات آغاز کردهاند.
با این حال، تعدادی از زنان در این ولایت به رادیو رادیو آزادی گفتند که با وجود داشتن حجاب مناسب و ماسک، دستگیر و شکنجه شدهاند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان ادعا کرده که در دو روز گذشته دست کم ۶۰ زن در هرات بازداشت شدهاند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره به گونۀ رسمی اظهار نظر نکرده است.
در ادامۀ مسابقات چهارجانبه فوتبال، افغانستان در برابر پاکستان باخت
در این مسابقات که به میزبانی مالدیو برگزار شده، پس از ظهر امروز (یکشنبه هفدهم جوزا) تیم ملی فوتبال افغانستان با نتجیه صفر بر دو در برابر پاکستان باخت.
این نخستین باخت افغانستان در این مسابقات چهارجانبه است.
افغانستان پیش از این در برابر مالدیو پیروز شده و با بنگلهدیش مساوی کرده بود.
این مسابقات چهارجانبه با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیو و بنگلهدیش به میزبانی مالدیو برگزار شده است.
یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا: دعوت از طالبان به اروپا پیام اشتباهی به افغانها میدهد
هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا روز شنبه شانزدهم جوزا، بار دیگر با انتقاد از دعوت طالبان به اتحادیه اروپا گفته که این دعوت پیام اشتباهی به افغانهایی میدهد که برای حقوقشان میجنگند و دولتهای استبدادی که اتحادیه اروپا را زیر نظر ندارند.
او افزوده که در حال حاضر میلیونها دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش محروم هستند.
این درحالیست که کمیسیون اروپا برای برگزاری نشستی با هیئت طالبان در بروکسل، پایتخت بلجیم به هدف گفتوگو درباره بازگرداندن شماری از مهاجران افغان، آمادگی گرفته است.
دعوت از طالبان به این نشست که متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هستند، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است. اما مقامهای طالبان همواره مدعی شده اند که حقوق تمام افغانها از جمله زنان و دختران در افغانستان تأمین است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیتها، ممنوعیتها و محدودیتهای زیادی را بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران وضع کرده اند.
دور نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده است که دور چهارم و نهایی آزمون کانکور ۱۴۰۵ در پایان این هفته برگزار خواهد شد.
این اداره روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که دانشآموزانی که از دورهای قبلی آزمون کانکور محروم شدند، فارغان مکتبهای اقوام و قبایل و مدارس دینی در ولایت کابل، دانشآموزان صنف چهاردهم و دانشجویان پوهنزیهای شبانه میتوانند در این دور آزمون شرکت کنند.
بر اساس این بیانیه، روند ثبت اطلاعات بایومتریک شرکتکنندگان در این دور از آزمون کانکور آغاز شده و آزمون کانکور روز جمعه ۱۲ جون در پوهنتون کابل برگزار خواهد شد.
اداره ملی امتحانات میافزاید که پس از اتمام چهار دور آزمون کانکور ۱۴۰۵، آزمون ویژه دانشآموزان صنف چهاردهم ولایتهای ننگرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه و نیمروز به گونه جداگانه برگزار خواهد شد.
این بار نیز مانند پنج سال گذشته، دختران اجازه شرکت در آزمون کانکور را ندارند.
مسابقات سهجانبه کریکت؛ تیمهای افغانستان، سریلانکا و هند با هم رودررو خواهند شد
مسابقات سه جانبه تیمهای کریکت ابدالیان افغان و تیمهای "الف" هند و سریلانکا در هفته جاری به میزبانی سریلانکا آغاز خواهد شد.
بورد کریکت افغانستان خبر داده که اعضای تیم ابدالیان افغان روز شنبه کابل را به مقصد سریلانکا ترک کردند.
مسابقات سه جانبه افغانستان، سریلانکا و هند که بازیهای یک روزه هستند، سهشنبه نهم جون آغاز میشه و تا ۲۱ جون ادامه خواهد یافت.
بازی نخست افغانستان روز پنجشنبه در برابر تیم "الف" هند خواهد بود.
کانادا: نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور یوناما و صلیب سرخ در سازمان ملل برگزار شد
نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست «گروه دوستان افغانستان» با حضور نمایندگان مأموریت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و کمیته بینالمللی صلیب سرخ خبر داده است.
در این نشست که روز جمعه برگزار شده، وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایندگی کانادا گفته است که نمایندگان بینالمللی درباره بحران اقتصادی جاری در افغانستان، محدودیتها بر حقوق زنان و دختران و نیازهای گسترده بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردهاند.
«گروه دوستان افغانستان» یک چارچوب مهم دیپلماتیک محسوب میشود که هدف آن هماهنگی مواضع و اقدامات کشورهای مختلف برای ثبات و توسعه افغانستان است.
کانادا، بهعنوان یکی از اعضای فعال این گروه، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت بشری افغانستان ایفا میکند.