افغانستان
نماینده امریکا در سازمان ملل متحد: «دیپلماسی گروگانگیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد
جفری بارتوس، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که «دیپلماسی گروگانگیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.
آقای بارتوس روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، از تمامی اعضای این شورا خواست تا بازداشت «ناعادلانه» شهروندان امریکایی از سوی طالبان را محکوم کنند.
او تأکید کرد که اولویت اصلی ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنان حفاظت از شهروندان امریکایی و تأمین امنیت ملی این کشور است.
در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پنج شهروند امریکایی از بند طالبان آزاد شدهاند و براساس گزارشها، دو شهروند دیگر امریکایی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر میبرند.
محمود شاه حبیبی، شهروند افغانتبار امریکایی، از سال ۲۰۲۲ در افغانستان بازداشت شده است، خانواده حبیبی میگویند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است اما طالبان ادعا میکنند که در مورد حبیبی اطلاعی ندارند.
براساس گزارشها، یک شهروند امریکایی دیگر نیز که نامش تاکنون علنی نشده، همچنان نزد طالبان زندانی است.
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انفجار مرمی منفجرناشده در پکتیکا هفت کشته برجا گذاشت
در نتیجه انفجار یک مرمی منفجرناشده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، هفت تن جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شدهاند.
پنج تن از جانباختگان این رویداد کودکان هستند.
قوماندانی امنیه این ولایت روز سهشنبه، ۱۹ جوزا، در خبرنامهای گفته است که این رویداد شام روز گذشته در قریه دنگرلیگد ولسوالی برمل رخ داده است؛ زمانی که شماری از افراد سرگرم بریدن یک مرمی کهنه بودند.
این در حالیست که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به تاریخ ۱۳ حمل گفت که بدون تأمین بودجۀ پایدار، تلفات ناشی از مهمات انفجاری در افغانستان، بهویژه در میان کودکان، ادامه خواهد یافت.
بازیکنان هندبال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگلهدیش رفتند
تیمهای هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگلهدیش رفتند.
ریاست عمومی ورزش، تربیت بدنی و المپیک افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که تیمهای هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان روز دوشنبه هجدهم جوزا برای شرکت در مسابقات "چلنج ترافی" جنوب آسیا به بنگلهدیش رفتند.
بر اساس اعلامیۀ این اداره، این مسابقات به تاریخ ۲۰ جوزا میان تیمهای ده کشور آغاز خواهد شد.
اعلامیه میافزاید که در روز نخست مسابقات تیم هندبال زیر ۲۰ سال افغانستان به مصاف تیم بنگلهدیش و تیم زیر ۱۸ سال افغانستان به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت.
در کمتر از سه ماه گذشته دهها نفر در نتیجه غرق شدن در آب در افغانستان جان باختند
بر اساس آمار حکومت طالبان از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو ۷۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ غرق شدن در آبها جان باختند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که از میان قربانیان ۲۷ نفرشان مرد، ۷ نفرشان زن و ۴۱ تن دیگرشان کودک بوده اند.
اخیراً گزارشهای رادیو آزادی هم نشان داد که با گرم شدن هوا در افغانستان موارد غرق شدن افراد هنگام بازی افزایش یافته است.
برخی بستگان قربانیان به رادیو آزادی گفتند که با گذشت روزها هنوز هم نتوانستند که اجساد عزیزانشان را پیدا کنند.
برخی افرادی که در بخش آببازی آموزش دیده اند و تجربه دارند، میگویند که بسیاری از رویدادهای غرقشدن در افغانستان ناشی از ناآگاهی، بیتوجهی و بیاحتیاطی است.
ادامۀ واکنشها به بازداشت زنان در هرات؛ بنیت خواستار رهایی فوری زنان بازداشت شده شد
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در سه روز گذشته دهها زن به دلیل نقض اصول پوشش طالبان بازداشت شده اند و او عمیقاً نگران این بازداشتها است.
بنیت روز دوشنبه ۱۸ جوزا در پستی در صفحۀ ایکس خود این بازداشتها را خودسرانه، غیرقانونی و غیرقابل قبول خواند و خواستار توقف این بازداشتها و رهایی فوری زنان بازداشتشده شد.
از سوی دیگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود نوشته که بازداشت زنان در هرات عمیقاً نگرانکننده است و این یادآوری آشکاری از سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
عفو بینالملل از جامعه بینالمللی خواسته که فوراً فشار بر طالبان را برای پایان دادن به آنچه که این سازمان "چرخه سرکوب سیستماتیک زنان و دختران" عنوان کرده، افزایش دهد.
سخنگویان ادارههای مربوطه حکومت طالبان از جمله سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان به پرسشهای رادیو آزادی در باره بازداشت زنان در هرات پاسخ ندادند.
این درحالیست که برخی باشندگان هرات به رادیو آزادی گفتند که اخیراً به دلیل ترس از بازداشتها، حضور زنان در سطح شهر و بازارها به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
سرپرست یوناما گزارش سهماهه وضعیت افغانستان را به شورای امنیت ارائه میکند
شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه ۸ جون، نشستی را درباره افغانستان برگزار میکند.
در این نشست که ساعت ۶:۳۰ شام به وقت کابل آغاز میشود، جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما، گزارش سهماهه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد.
همچنین قرار است شورای امنیت هفته آینده در نشست دیگری درباره تمدید مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بحث کند.
مأموریت یوناما در نشست قبلی شورای امنیت برای چهار ماه تمدید شده بود و اعتبار آن در ۱۷ جون پایان مییابد.
پیش از این، نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نسبت به ادامه وضعیت دشوار بشری در افغانستان و کمبود بودجه برای کمک به نیازمندان هشدار دادهاند.
به گفته این نهادها، گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان به سطح بیسابقهای رسیده است.
شورای امنیت وضعیت افغانستان را بررسی میکند؛ آموزش دختران و حقوق زنان در محور نشست
انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، نشستی را درباره افغانستان برگزار کند.
این نشست که به گفته سازمان ملل متحد بهگونه علنی برگزار خواهد شد، به بررسی وضعیت سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان در سه ماه گذشته تحت حاکمیت طالبان اختصاص دارد.
انتظار میرود موضوع آموزش دختران و حقوق زنان از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای را بر آموزش، کار و رفتوآمد زنان و دختران وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن روبهرو شده است.
همچنین قرار است پس از این نشست، جلسه دیگری در ۱۶ جون در سازمان ملل متحد برای بررسی تمدید مأموریت یوناما در افغانستان برگزار شود.
تیم ملی کریکت افغانستان در نخسین روز مسابقه تست در برابر هند ۱۱۳ دوش انجام داد
تیم ملی کریکت افغانستان در پایان روز دوم یگانه مسابقه تست برابر هند، ۴۵۱ دوش از حریف خود عقب است.
تیم هند در دور نخست بازی خود که حدود یکونیم روز ادامه داشت، با از دست دادن ۸ بازیکن، ۵۶۴ دوش به دست آورد.
افغانستان ظهر روز یکشنبه توپزنی را آغاز کرد و تا پایان روز ۱۱۳ دوش کسب نمود، اما ۵ بازیکن خود را نیز از دست داد.
در بخش توپزنی، تنها رحمت شاه درخشش چشمگیری داشت و با ۴۳ دوش ناسوخته در میدان باقی ماند. او همچنین نخستین بازیکن افغان شد که در مسابقات تست به رکورد یکهزار دوش دست یافته است.
در بخش توپاندازی، محمد سلیم، بالر/ توپانداز سریع افغانستان، عملکرد درخشانی از خود نشان داد و ۶ بازیکن هند را از میدان خارج کرد.
طالبان درگذشت فرشته عمادی را خودکشی خواندند؛ تحقیقات طب عدلی ادامه دارد
مقامهای طالبان، درگذشت فرشته عمادی، کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان، را خودکشی خوانده اند.
خالد زدران، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان در کابل، ناوقت روز یکشنبه ۱۷ جوزا در اعلامیهای گفت: "براساس تحقیقات ابتدایی، فرشته عمادی در مربوطات حوزه پانزدهم شهر کابل خود را حلقآویز کرده است."
او افزوده است که جزئیات بیشتر این رویداد پس از تکمیل تحقیقات طب عدلی منتشر خواهد شد.
زدران همچنین ادعا کرده است که برخی گزارشها و اظهاراتی که در شماری از رسانهها در مورد کشته شدن فرشته عمادی منتشر شده، نادرست است.
فرشته عمادی کارمند سازمان ملل متحد بود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز جمعه خبر درگذشت او را تأیید کرد.
پیش از این، برخی رسانهها به نقل از شماری از فعالان حقوق زن گزارش داده بودند که فرشته عمادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
یوناما از بازداشت شماری از زنان از سوی طالبان در هرات نگرانی کرد
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از بازداشت شماری از زنان توسط طالبان در ولایت هرات نگرانی کرده است.
یوناما روز یکشنبه هفدهم جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: "بازداشت شماری از زنان در هرات به دلیل نداشتن حجاب، نگرانیهای جدی حقوق بشری را ایجاد میکند."
یوناما خطاب به مقامهای حکومت طالبان گفته که "همه مردم آزادی گشتوگذار دارند."
اخیراً، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مجموعهای از دستگیریها و شکنجه زنانی را که به گفته آنها "حجاب مناسب" ندارند، در ولایت هرات آغاز کردهاند.
با این حال، تعدادی از زنان در این ولایت به رادیو رادیو آزادی گفتند که با وجود داشتن حجاب مناسب و ماسک، دستگیر و شکنجه شدهاند.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان ادعا کرده که در دو روز گذشته دست کم ۶۰ زن در هرات بازداشت شدهاند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره به گونۀ رسمی اظهار نظر نکرده است.