جفری بارتوس، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.

آقای بارتوس روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، از تمامی اعضای این شورا خواست تا بازداشت «ناعادلانه» شهروندان امریکایی از سوی طالبان را محکوم کنند.

او تأکید کرد که اولویت اصلی ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنان حفاظت از شهروندان امریکایی و تأمین امنیت ملی این کشور است.

در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پنج شهروند امریکایی از بند طالبان آزاد شده‌اند و براساس گزارش‌ها، دو شهروند دیگر امریکایی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی، از سال ۲۰۲۲ در افغانستان بازداشت شده است، خانواده حبیبی میگویند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است اما طالبان ادعا می‌کنند که در مورد حبیبی اطلاعی ندارند.

براساس گزارش‌ها، یک شهروند امریکایی دیگر نیز که نامش تاکنون علنی نشده، همچنان نزد طالبان زندانی است.