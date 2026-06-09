ریچارد بنت خواستار پاسخگویی عاملان خشونت در تظاهرات هرات شد

رسانه‌های مختلف و شماری از فعالان در افغانستان از اعتراضات روز سه‌شنبه، ۱۹ جوزا، در منطقه جبرئیل شهر هرات خبر داده و مدعی شده‌اند که این تظاهرات با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان روبه‌رو شده است.

برخی گزارش‌ها از زخمی شدن چندین تن در جریان این اعتراضات خبر داده‌اند، اما حکومت طالبان تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده است. رادیو آزادی نیز نتوانسته است این گزارش‌ها را به‌گونه مستقل تأیید کند.

آقای بنت امروز در صفحه ایکس خود نوشت که افراد مسئول اعمال خشونت باید پاسخگو قرار داده شوند.

او افزوده است که اکنون زمان آن است که تنش‌ها کاهش یابد، به آزادی بیان شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، احترام گذاشته شود و از وارد شدن آسیب‌های بیشتر جلوگیری گردد.

اعتراضات سه شنبه در شهر هرات در پی بازداشت گسترده زنان از سوی طالبان راه‌اندازی شده است.

برخی باشندگان هرات ادعا می‌کنند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان اخیراً موجی از بازداشت و برخورد با زنانی را آغاز کرده‌اند که به گفته آنان «حجاب مورد نظر طالبان» را رعایت نکرده‌اند.

با این حال، شماری از زنان در هرات به رادیو آزادی گفته‌اند که با وجود داشتن حجاب و پوشش کامل، از جمله ماسک، بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.



