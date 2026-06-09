"همه چیز ما را سیلاب برده است، نه حکومت کمکی کرده و نه هیچ مؤسسهی آمده است."
جعفر خان، باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار میگوید که پیش از عید قربان سیلاب خانهاش را ویران کرد و او هنوز هم همراه با خانواده هشت نفریاش بدون سرپناه در خیمه زندهگی میکند.
در خانه هیچ چیزی باقی نمانده، نه اتاقی مانده و نه وسایل خانه
جعفر خان روز سهشنبه «۱۹ جوزا» به رادیو آزادی گفت که هنوز کمکهای لازم به آنان نرسیده است: "در خانه هیچ چیزی باقی نمانده، نه اتاقی مانده و نه وسایل خانه. اکنون بدون سرپناه زندهگی میکنم. نه حکومت آمده و نه مؤسسهی که به ما کمک کند."
عمرانالله، یکی از سیلاب زدهگان ولسوالی قرغهای لغمان، ولایت همجوار ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که سیلاب زمینهای زراعتی آنان را ویران کرده و حاصل گندم امسالشان را از بین برده است.
او گفت: "وقتی سیلاب حاصل گندم یک دهقان را ببرد، خانهاش ویران شود و همه چیزش را از دست بدهد، او چه بخورد، چه بپوشد و چگونه نیازهایش را برآورده کند؟ این مردم به کمک نیاز دارند و باید با آنان همکاری شود."
اما سیلابهای اخیر تنها مناطق شرقی افغانستان را متأثر نکرده، بلکه در ولایتهای شمالی کشور نیز خسارات سنگین مالی و جانی بر دهها خانواده وارد کردهاست.
یکی از باشندهگان ولسوالی پلخمری ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که سیلابهای اخیر دهها خانه را در منطقۀ آنان طعمه خود کردهاست.
او افزود: "در منطقه قول آهن دره بیش از هزار خانواده آسیب دیدهاند. مردم با مشکلات بسیار جدی روبهرو هستند. نهتنها خسارات مالی دیدهاند، بلکه شماری از مردم عزیزان خود را نیز از دست دادهاند."
محمدالله، باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندز نیز به رادیو آزادی گفت که برخی خانوادههای سیلابزده در منطقه آنان حتی جایی برای خوابیدن ندارند.
او گفت: "خانههای مردم تخریب شده و حتی جایی برای خواب ندارند. ما از امارت اسلامی میخواهیم که به مردم کمک کند."
یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادهگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی در مورد کمکرسانی به سیلاب زدهگان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که در برخی مناطق کمکها به آسیب دیدهگان رسیده و در مناطق دیگر روند کمکرسانی ادامه دارد.
موج بارندهگیهای شدید و سیلابهای مرگبار در افغانستان که از ششم حمل آغاز شده، هزاران خانواده را متضرر ساخته و خسارات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کردهاست.
اداره آمادهگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نزدیک به دونیم ماه گذشته، در نتیجهی رویدادهای طبیعی در ولایتهای مختلف افغانستان، ۳۰۱ نفر جان باخته و ۳۸۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوسف حماد در پیام ویدیویی خود گفته است که از ششم حمل به اینسو، بیش از ۱۸ هزار خانواده آسیب دیده و نزدیک به ۱۰ هزار خانه بهصورت کامل یا قسمی تخریب شدهاند.
او همچنین افزوده که در نتیجهی این آفات طبیعی، بیش از ۵۰ پلچک، دهها مسجد، صدها حلقه چاه آب، بیش از ۵۰۰ کیلومتر سرک و نزدیک به ۳۶ هزار جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدهاست.
پیش از این اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، در چهارم جوزای سال جاری اعلام کرده بود که سیلابهای اخیر ۵۴۶ قریه واقع در ۱۶۵ ولسوالی از ۳۱ ولایت افغانستان را متأثر کردهاست.
اوچا گفته بود که افزون بر نیاز فوری به سرپناه، این سیلابها مشکلات پیشین مردم را نیز عمیقتر کردهاست. بسیاری از خانوادهها نهتنها خانههای خود، بلکه منابع اصلی درآمدشان را نیز از دست دادهاند، بهویژه خانوادههایی که در مناطق روستایی به زراعت و کارهای موسمی وابسته بودند.