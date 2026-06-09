احتمال بارندگی در شش ولایت افغانستان

اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده است که روز چهارشنبه در شش ولایت افغانستان احتمال بارندگی شدید وجود دارد.

براساس خبرنامه که این اداره در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا منتشر کرد، در ولایت‌های بدخشان، بغلان، خوست، بامیان، تخار و سمنگان احتمال بارش باران بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است و در برخی مناطق نیز وزش بادهای شدید انتظار می‌رود.

این هشدار در حالی منتشر شده است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه اعلام کرده از آغاز سال جاری تاکنون ۳۰۱ نفر در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها جان باختند و ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند و بیش از ۱۸ هزار خانواده خسارت دیده‌اند و بخش‌های گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی در افغانستان آسیب دیده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر شاهد سیلاب‌های شدید و خسارات گسترده ناشی از حوادث طبیعی است.