طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه ۲۰ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که اردوی پاکستان شب گذشته بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانههای غیرنظامیان را در ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است.
او این حملات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
رادیو آزادی نمیتواند بهگونه مستقل جزئیات این حملات و آمار تلفات ارائهشده را تأیید کند.
حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور در مناطق مرزی افغانستان، ۲۶ فرد مسلح را کشته است.
عطاالله ترار، وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در پی حوادث اخیر تروریستی در پاکستان، حملات دقیق و هدفمند در امتداد مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بر مخفیگاهها و پناهگاهها انجام شد.»
او افزود که در نتیجه این حملات، ۲۶ فرد مرتبط با گروه تحریک طالبان پاکستان« تی تی پی» کشته شدهاند.
او در مورد تلفات غیرنظامیان هیچ اظهار نظری نکرده است.
پیش از این هم شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتیکه پاکستان پیشتر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.
او روز سهشنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروههای تروریستی و هدف قراردادن پناهگاهها و مراکز آنان است.
پس از گفتوگوهای ماه اپریل میان مقامهای طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، که در نتیجه آن تنشها و درگیریها میان دو طرف نسبتا کاهش یافته بود، این نخستین بار است که از حملات همزمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده میشود.
پاکستان میگوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاههای خود در افغانستان، حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.
تنشها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافت و منجر به درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند شد.
در جریان این تنشها، درگیریهای شدید در امتداد مرز و همچنین حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار در جنوب که رهبر عالی طالبان در آن مستقر است، گزارش شد.
این درگیریها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.
بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد که ماه گذشته نشر شد، در سه ماه نخست امسال دستکم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شدهاند.