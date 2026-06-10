یک فرمانده پیشین طالبان از سوی امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد

یک فرمانده پیشین طالبان روز سه‌شنبه از سوی ایالات متحده امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد.

حاجی مجیب‌الله، ۵۰ ساله، از سوی سارنوالان امریکایی به ربودن یک خبرنگار امریکایی، دیوید رُهد از روزنامه نیویارک تایمز، و دو غیرنظامی افغان متهم شده بود.

او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز امریکایی و یک مترجم افغان در حمله‌ای در جون ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار داشت.

او که در اوکراین بازداشت شده بود، در سال ۲۰۲۰ به ایالات متحده امریکا منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت عدلیه امریکا، او سال گذشته به اتهام گروگان‌گیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده، به جرم خود اعتراف کرده بود.