می‌گوید برخی صفحات و حساب‌های کاربری‌که در شبکه‌های اجتماعی برای معرفی فرصت‌های شغلی ایجاد شده‌اند، باعث سرگردانی‌شان شده‌اند.

زحل، یکی از باشنده‌گان شهر کابل، به رادیو آزادی می‌گوید که بیشتر این صفحات در فیس‌بوک ایجاد شده‌اند:

این مسئله باعث شده‌است که مردم دیگر به این صفحات اعتماد نکنند

“در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه فیس‌بوک، برخی صفحات آگهی‌های استخدام منتشر می‌کنند. چون مردم بی‌کار هستند، تلاش می‌کنند کاری پیدا کنند و سی‌وی‌های خود را ارسال می‌کنند، اما هیچ نتیجه‌ی نمی‌گیرند و هیچ تماس تیلیفونی دریافت نمی‌کنند. این مسئله باعث شده‌است که مردم دیگر به این صفحات اعتماد نکنند، حتی اگر اکنون هم فرصت شغلی واقعی وجود داشته باشد، کسی به آن باور نمی‌کند.”





او می‌گوید پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به‌عنوان آموزگار در یکی از مکاتب دولتی کار می‌کرد، اما پس از آن بی‌کار شد.

وی دارای سند ماستری در رشته ادبیات انگلیسی است، اما تاکنون نتوانسته دوباره شغلی پیدا کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، شماری از نهادهای دولتی را منحل و برخی دیگر را از لحاظ تشکیلاتی کوچک کردند که در نتیجه‌ی آن کاهش گسترده کارمندان صورت گرفت و به‌ویژه شمار زیادی از زنان از کار محروم و خانه‌نشین شدند.

اسدالله، یکی از باشنده‌گان ولایت غزنی نیز تجربه مشابهی دارد، اما می‌گوید این نوع کانال‌ها بیشتر در واتس‌اپ ایجاد شده‌اند:

در این اواخر گروه‌های زیادی در واتس‌اپ ایجاد شده‌اند که آگهی‌های مختلف کاری را منتشر می‌کنند.

“در این اواخر گروه‌های زیادی در واتس‌اپ ایجاد شده‌اند که آگهی‌های مختلف کاری را منتشر می‌کنند. وقتی مردم درخواست‌های خود را ارسال می‌کنند یا اطلاعات‌شان را شریک می‌سازند، دیگر هیچ نشانی از آگهی‌دهنده پیدا نمی‌شود و هیچ تماس مجددی نیز با آنان گرفته نمی‌شود.”





رادیو آزادی نیز تلاش کرد دست‌کم با سه تن از گرداننده‌گان این حساب‌ها که شماره‌های واتس‌اپ خود را نیز منتشر کرده بودند، درباره شکایت‌ها و نگرانی‌های مطرح شده تماس بگیرد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.

متخصصان فناوری می‌گویند صفحات جعلی آگهی‌های استخدام توسط کلاهبرداران انترنتی ساخته می‌شوند و هدف آن‌ها دریافت پول از مردم است.

اما جوانان چگونه می‌توانند خود را از این چالش حفظ کنند؟

عنایت صافی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:

پیش از آن‌که جوانان درخواست‌های کاری خود را ارسال کنند، باید بررسی کنند که آیا آن اداره یا سازمان رسمی است یا خیر

“پیش از آن‌که جوانان درخواست‌های کاری خود را ارسال کنند، باید بررسی کنند که آیا آن اداره یا سازمان رسمی است یا خیر.

ایمیل سازمان‌های معتبر معمولاً با دامنه‌های «edu.»، «.org» یا در افغانستان با «af.» پایان می‌یابد. اما کسانی‌که فقط برای نشر آگهی یا جمع‌آوری سی‌وی‌ها و ایجاد دیتابیس فعالیت می‌کنند، معمولاً از آدرس‌های جی‌میل یا یاهو استفاده می‌کنند. همچنان باید بررسی شود که آیا آگهی در وب‌سایت رسمی سازمان نیز منتشر شده یا خیر. اگر آگهی فقط از طریق چینل‌های واتس‌اپ، فیس‌بوک، انستاگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشد و در آن نوشته شده باشد که به تجربه کاری نیاز نیست و هر زمان می‌توانید درخواست بفرستید، احتمالاً معتبر نیست. جوانان باید تلاش کنند وقت خود را صرف چنین مواردی نکنند.”





پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بی‌کاری به‌طور گسترده افزایش یافته و بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان، در جست‌وجوی کار سرگردان هستند.

همچنین ادعاهایی مطرح شده که حکومت طالبان به‌جای کارمندان پیشین، افراد نزدیک به خود را در سمت‌های دولتی گماشته است، اما طالبان این ادعاها را رد کرده‌اند.

بسیاری از جوانان افغان به دلیل نبود فرصت‌های کاری، به‌گونه غیرقانونی و از مسیرهای دشوار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

آنان در مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای میزبان حتی با رویدادهای دردناک و تکان‌دهنده‌ی روبه‌رو شده‌اند.

آخرین مورد آن، سوختن زندهٔ سه کارگر افغان در داخل یک موتر در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا بود که حدود یک هفته پیش رخ داد.

مقام‌های ایتالیایی در پیوند به این رویداد دو تن را بازداشت کرده و گفته اند که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.







