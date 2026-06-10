حکومت طالبان و باشندهگان محل میگویند که حوالی ساعت ۱۲ شب سهشنبه «۱۹ جوزا» طیارههای پاکستانی بخشهایی از ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا را بمباران کردند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده که در میان کشته شدهگان ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده شامل هستند و ۱۴ غیرنظامی دیگر نیز زخمی شدهاند.
حکومت پاکستان این حملات را تأیید کرده و مدعی شده که بر اساس اطلاعات استخباراتی، چهار مرکز به گفته آنان «تروریستان» را در افغانستان هدف قرار داده و ۲۶ نفر از افراد موسوم به «فتنه الخوارج» را کشته است.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، روز چهارشنبه «۲۰ جوزا» ویدیویی از این حملات را در صفحه اکس (تویتر سابق) خود منتشر کرد و مدعی شد که این عملیات در واکنش به حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و طی آن چهار مخفیگاه و یک مرکز آموزشی افراد مسلح بهطور کامل نابود شدهاست.
اما شماری از شاهدان عینی و اعضای خانوادههای قربانیان این رویداد میگویند که همه کشته شدهگان افراد ملکی بوده و هیچگونه فعالیت سیاسی یا تروریستی نداشته اند.
شماری از باشندهگان ولسوالی شلتن ولایت کنر میگویند که حوالی نیمهشب سهشنبه، در قریه کربوری این ولسوالی یک خانه مسکونی هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک دختر خردسال کشته و سه نفر دیگر، از جمله پدر و مادر او، زخمی شدند.
سلطنت، یکی از شاهدان عینی و بزرگان قومی که بهگفته خودش زخمیها را از زیر آوار بیرون کشیده، به رادیو آزادی گفت:
حدود ساعت ۱۲ شب بود که صدای انفجار شنیده شد
"حدود ساعت ۱۲ شب بود که صدای انفجار شنیده شد. اتاق پر از گرد و خاک شد. فریاد زدم، اما کسی جواب نداد. وقتی بیرون آمدم دیدم خانه همسایهام هدف قرار گرفته است. بعد رفتیم و دیدیم یک دختر کوچک شهید شده و چند نفر دیگر زخمی هستند. آنان را از زیر آوار بیرون کشیدیم و به شفاخانه انتقال دادیم."
یکی دیگر از باشندهگان محل به نام خان به رادیو آزادی گفت که فرد آسیب دیده دهقان او بوده است.
او گفت:
خانهی که دیشب هدف قرار گرفت متعلق به من بود و دهقانم در آن زندهگی میکرد
"خانهی که دیشب هدف قرار گرفت متعلق به من بود و دهقانم در آن زندهگی میکرد. او هیچ ارتباطی با هیچ گروه مخالف نداشت. من او را برای نگهداری از زمینها و خانهام در آنجا مستقر کرده بودم، اما دیشب ظالمانه بمباران شد و تعدادی کشته و تعدادی زخمی شدند."
در همین حال، سرمست، یکی از باشندهگان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که در این حمله دو عضو خانوادهاش را از دست داده و خانهاش نیز ویران شدهاست، گفت: "شبهنگام یک طیاره بیپیلوت ما را بمباران کرد. پسر خردسالم نظامالله شهید شد و دخترم خدیجه نیز جان باخت. خانهام بهطور کامل ویران شد. هیچ گناهی نداشتیم، اما زندهگیام را نابود کردند."
از سوی دیگر، مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، به رسانههای داخلی گفته است که شب گذشته نیروهای هوایی پاکستان یک خانه مسکونی را در ولسوالی سپیره این ولایت هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۱۰ عضو یک خانواده کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.
ذبیحالله مجاهد این حملات را محکوم کرده و آن را نقض حریم هوایی افغانستان و تجاوز به مردم افغانستان خوانده است.
اگرچه تنشها و درگیریها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان از اواخر ماه فبروری سال جاری آغاز شده، اما پس از گفتوگوهای دو طرف در شهر اورومچی چین در ماه اپریل، شدت درگیریها کاهش یافته بود.
این نخستین بار پس از آن مذاکرات است که از حملات همزمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده میشود.
بر اساس ادعای حکومت طالبان، از ۲۶ فبروری سال جاری تاکنون شمار غیرنظامیان کشته شده در حملات هوایی و زمینی پاکستان به ۷۷۴ نفر و شمار زخمیان به ۶۳۶ نفر رسیده است.
در مقابل، پاکستان پیشتر ادعا کرده بود که در حملات خود به افغانستان بیش از ۷۰۰ «تروریست» را کشته است.
رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای هیچیک از دو طرف را بهطور مستقل تأیید کند.
پیش از این، در سوم جوزای سال جاری، اداره هماهنگ کننده کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی اعلام کرده بود که از ماه جنوری تا مارچ، دستکم ۷۶۹ غیرنظامی در درگیریها میان افغانستان و پاکستان آسیب دیدهاند که از این میان ۳۷۲ نفر کشته و ۳۹۷ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در این گزارش آمده بود که در ولایتهای ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا، بیش از یکصد هزار نفر در نتیجه خشونتها آواره شدهاند و نزدیک به یک هزار خانه، مکتب، مرکز صحی و سیستمهای آبرسانی یا تخریب شده و یا آسیب دیدهاند.
پاکستان ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) پناهگاههای امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کردهاست.
در آخرین گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده که پاکستان تاکنون هیچ مدرک قابل اثباتی ارائه نکرده که نشان دهد طالبان پاکستانی تحت هدایت طالبان افغانستان در داخل پاکستان حملات انجام میدهند.