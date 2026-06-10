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تیم الف کریکت افغانستان در ادامه رقابتهای سهجانبه در برابر هند قرار میگیرد
تیم الف کریکت افغانستان (ابدالیان) پنجشنبه ۱۱ جون، در ادامه رقابتهای سهجانبه ۵۰ آوره در سریلانکا، برابر تیم الف هند به میدان میرود.
این رقابتها با اشتراک تیمهای الف افغانستان، هند و سریلانکا روز سهشنبه در سریلانکا آغاز شده و تا ۲۱ جون ادامه خواهد داشت.
در نخستین دیدار این مسابقات، تیم الف هند روز سهشنبه توانست تیم الف سریلانکا، میزبان رقابتها، را با تفاوت اندک شکست دهد.
انتظار میرود دیدار روز پنجشنبه میان افغانستان و هند یکی از رقابتهای مهم این تورنمنت باشد.
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خالده پوپل در جمع ۱۰۰ چهره تأثیرگذار ورزشی سال ۲۰۲۶ مجله تایم
خالده پوپل در فهرست ۱۰۰ چهره تأثیرگذار ورزشی سال ۲۰۲۶ مجله تایم قرار گرفت.
مجله تایم، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را در فهرست ۱۰۰ شخصیت تأثیرگذار ورزشی جهان در سال ۲۰۲۶ شامل کرده است.
این مجله گفته است که خالده پوپل به دلیل تلاشهایش در راستای رشد ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن افغان در این فهرست قرار گرفته است.
پوپل در سال ۲۰۰۷ از بنیانگذاران نخستین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بود و در کنار فعالیت بهعنوان بازیکن، برای گسترش ورزش و فوتبال دختران نیز تلاشهای گستردهای انجام داده است.
او پس از بازگشت طالبان به قدرت، فعالیتهای خود را از دنمارک ادامه داده و در ایجاد و سازماندهی تیمی به نام «افغان وومن یونایتد» برای فوتبالیستهای زن افغان نقش مهمی ایفا کرده است.
حامد کرزی نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقهای آن واکنش نشان داد
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته است که پاکستان به دلیل «سیاستهای نادرست و اقدامات خصمانه» با چالشهایی در منطقه روبهرو شده است.
آقای کرزی روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا، در بیانیهای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با خانوادههای قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاستهایی آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند.
پیش از این، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دستکم ۱۳ تن کشته شدهاند که به گفته او، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنین ادعا کرده است که ۱۴ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدهاند.
مجاهد ادعا کرده است که این حملات خانههای غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن را «جنایت» خوانده است.
در همین حال، مقامهای پاکستانی بدون اشاره مستقیم به گزارشهای مربوط به بمباران مناطق افغانستان، ادعا کردهاند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات تلافیجویانه در امتداد مرز با افغانستان، ۲۶ «تروریست» را کشتهاند.
آغاز جام جهانی فوتبال با دیدار تیمهای مکسیکو و افریقای جنوبی
مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ (پنجشنبه ۱۱ جون) با دیدار تیمهای مکسیکو و افریقای جنوبی آغاز میشود.
در این رقابتها، ۴۸ تیم در مجموع ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهند کرد.
ایالات متحده امریکا، کانادا و مکسیکو میزبان این مسابقات هستند که قرار است نزدیک به شش هفته ادامه یابد.
نخستین دیدار در شهر مکسیکوسیتی برگزار میشود، اما در روزهای بعدی هر روز دو مسابقه انجام خواهد شد.
در دومین روز این رقابتها، تیمهای کوریای جنوبی و جمهوری چک، و همچنان کانادا و بوسنیا و هرزگوینا با هم رقابت خواهند کرد.
قرار است این مسابقات تا ۱۹ جولای ادامه داشته باشد.
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ فردا آغاز میشود
جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از فردا، به میزبانی امریکا، مکسیکو و کانادا آغاز خواهد شد.
در این رقابتها ۴۸ تیم در ۱۲ گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.
این مسابقات تا ۱۹ جولای ادامه خواهد داشت.
وزارت خارجه ایران میگوید ادامه مذاکرات در حال بررسی است
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تأثیر درگیریهای نظامی اخیر بر مذاکرات با امریکا گفت ««باید بررسی شود، دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نبوده و در امتداد و عرض یکدیگر» هستند.
اسماعیل بقائی روز چهارشنبه دربارهٔ آخرین وضعیت مذاکرات هم گفت: «با توجه به تحولات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمیافتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد.»
شب گذشته اردوی ایالات متحده، در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر امریکایی در سواحل عمان، حملاتی را به جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش به شلیک موشک به برخی کشورهای منطقه اقدام کرد.
دونالد ترمپ که پیشتر بارها از نزدیک بودن توافق خبر داده بود، هنگام انجام عملیات امریکا در جنوب ایران گفت: «ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»
یک فرمانده پیشین طالبان از سوی امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد
یک فرمانده پیشین طالبان روز سهشنبه از سوی ایالات متحده امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد.
حاجی مجیبالله، ۵۰ ساله، از سوی سارنوالان امریکایی به ربودن یک خبرنگار امریکایی، دیوید رُهد از روزنامه نیویارک تایمز، و دو غیرنظامی افغان متهم شده بود.
او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز امریکایی و یک مترجم افغان در حملهای در جون ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار داشت.
او که در اوکراین بازداشت شده بود، در سال ۲۰۲۰ به ایالات متحده امریکا منتقل شد.
بر اساس اعلام وزارت عدلیه امریکا، او سال گذشته به اتهام گروگانگیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده، به جرم خود اعتراف کرده بود.
- فایزه ابراهیمی
طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۳ نفر کشته شدند
طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه ۲۰ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که اردوی پاکستان شب گذشته بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانههای غیرنظامیان را در ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است.
او این حملات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.
رادیو آزادی نمیتواند بهگونه مستقل جزئیات این حملات و آمار تلفات ارائهشده را تأیید کند.
حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور در مناطق مرزی افغانستان، ۲۶ فرد مسلح را کشته است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در پی حوادث اخیر تروریستی در پاکستان، حملات دقیق و هدفمند در امتداد مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بر مخفیگاهها و پناهگاهها انجام شد.»
او افزود که در نتیجه این حملات، ۲۶ فرد مرتبط با گروه تحریک طالبان پاکستان« تی تی پی» کشته شدهاند.
او در مورد تلفات غیرنظامیان هیچ اظهار نظری نکرده است.
با این حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتیکه پاکستان پیشتر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.
او روز سهشنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروههای تروریستی و هدف قراردادن پناهگاهها و مراکز آنان است.
پس از گفتوگوهای ماه اپریل میان مقامهای طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، که در نتیجه آن تنشها و درگیریها میان دو طرف نسبتا کاهش یافته بود، این نخستین بار است که از حملات همزمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده میشود.
پاکستان میگوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاههای خود در افغانستان، حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.
تنشها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافت و منجر به درگیریهای گسترده در امتداد خط دیورند شد.
در جریان این تنشها، درگیریهای شدید در امتداد مرز و همچنین حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار در جنوب که رهبر عالی طالبان در آن مستقر است، گزارش شد.
این درگیریها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.
بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد که ماه گذشته نشر شد، در سه ماه نخست امسال دستکم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
احتمال بارندگی در شش ولایت افغانستان
اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده است که روز چهارشنبه در شش ولایت افغانستان احتمال بارندگی شدید وجود دارد.
براساس خبرنامه که این اداره در صفحه ایکس خود روز سهشنبه ۱۹ جوزا منتشر کرد، در ولایتهای بدخشان، بغلان، خوست، بامیان، تخار و سمنگان احتمال بارش باران بین ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر پیشبینی شده است و در برخی مناطق نیز وزش بادهای شدید انتظار میرود.
این هشدار در حالی منتشر شده است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه اعلام کرده از آغاز سال جاری تاکنون ۳۰۱ نفر در اثر بارندگیها و سیلابها جان باختند و ۴۰۰ نفر زخمی شدهاند و بیش از ۱۸ هزار خانواده خسارت دیدهاند و بخشهای گستردهای از زیرساختها و زمینهای زراعتی در افغانستان آسیب دیدهاند.
افغانستان در سالهای اخیر شاهد سیلابهای شدید و خسارات گسترده ناشی از حوادث طبیعی است.
ترمپ: ایران هلیکوپتر آپاچی ما را سرنگون کرد؛ ناگزیریم به این حمله پاسخ دهیم
رئیسجمهور ایالات متحده روز سهشنبه ۱۹ جوزا تأیید کرد که ایران یک فروند هلیکوپتر بسیار پیشرفتهٔ آپاچی این کشور را سرنگون کرده است.
دونالد ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «بهتازگی از سوی نیروهای نظامی بزرگمان مطلع شدم که شب گذشته ایرانیها یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفتهٔ آپاچی ما را هنگام گشتزنی بر فراز تنگهٔ هرمز سرنگون کردهاند».
او افزود: «دو پیلوت در این مأموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد.»
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، سنتکام، روز سهشنبه گفته بود که هلیکوپتر اِیاچ۶۴ این کشور ساعت ۷:۳۳ دقیقه عصر دوشنبه به وقت شرق امریکا، کمی بعد از ساعت سه بامداد به وقت ایران، هنگام گشتزنی در نزدیکی سواحل عمان سقوط کرد.