حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته است که پاکستان به دلیل «سیاست‌های نادرست و اقدامات خصمانه» با چالش‌هایی در منطقه روبه‌رو شده است.

آقای کرزی روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست‌هایی آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست‌کم ۱۳ تن کشته شده‌اند که به گفته او، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنین ادعا کرده است که ۱۴ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند.

مجاهد ادعا کرده است که این حملات خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن را «جنایت» خوانده است.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی بدون اشاره مستقیم به گزارش‌های مربوط به بمباران مناطق افغانستان، ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات تلافی‌جویانه در امتداد مرز با افغانستان، ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.