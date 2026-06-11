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پنجشنبه ۲۱ جوزا ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۰۲

افغانستان

یوناما کشته شدن ۱۳ غیرنظامی را در حملات اخیر بر سه ولایت افغانستان تایید کرد

باشندگان در نزدیکی یک خانه آسیب‌دیده پس از حمله هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا
باشندگان در نزدیکی یک خانه آسیب‌دیده پس از حمله هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را مستند کرده است.

یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: «یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما همچنان کاهش تنش‌ها، برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده و افزود باید اختلافات از راه گفتکو حل شود.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بر سه ولایت افغانستان ۱۳ نفر، شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

او روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و «مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن فتنه خوارج (تحریک طالبان پاکستان)» را در افغانستان هدف قرار داده است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.

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کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایت ننگرهار روز شنبه آغاز می‌شود

قرار است روز شنبه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در چندین منطقه ولایت ننگرهار آغاز شود.

بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که این کمپاین برای کودکان زیر پنج سال در جلال آباد و سه ولسوالی بتی‌کوت، بهسود و سرخ‌رود آغاز می‌شود.

به گفته این نهاد، این کمپاین شامل واکسین تزریقی و قطره‌ای بوده و جزئیات بیشتری درباره مدت آن ارائه نشده است.

در همین حال، سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود در ۷ جوزا گفته است که یک مورد جدید پولیو در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند ثبت شده است.

این سازمان همچنین افزوده که از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون چهار مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

ننگرهار نیز از ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر بیشترین موارد پولیو در آن گزارش شده است.

پولیو یک بیماری ساری است که تنها با واکسین قابل پیشگیری است.

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حامد کرزی نسبت به حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن واکنش نشان داد

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان (تصویر آرشیف)

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی پاکستان بر شماری از مناطق ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و گفته است که پاکستان به دلیل «سیاست‌های نادرست و اقدامات خصمانه» با چالش‌هایی در منطقه روبه‌رو شده است.

آقای کرزی روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرده و گفته است که پاکستان باید درک کند که ادامه چنین سیاست‌هایی آن کشور را به اهداف مورد نظرش نخواهد رساند.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که در نتیجه حملات هوایی پاکستان دست‌کم ۱۳ تن کشته شده‌اند که به گفته او، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده در میان آنان شامل هستند. او همچنین ادعا کرده است که ۱۴ تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شده‌اند.

مجاهد ادعا کرده است که این حملات خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده و آن را «جنایت» خوانده است.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی بدون اشاره مستقیم به گزارش‌های مربوط به بمباران مناطق افغانستان، ادعا کرده‌اند که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات تلافی‌جویانه در امتداد مرز با افغانستان، ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

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یک فرمانده پیشین طالبان از سوی امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد

یک فرمانده پیشین طالبان روز سه‌شنبه از سوی ایالات متحده امریکا به ۴۲ سال زندان محکوم شد.

حاجی مجیب‌الله، ۵۰ ساله، از سوی سارنوالان امریکایی به ربودن یک خبرنگار امریکایی، دیوید رُهد از روزنامه نیویارک تایمز، و دو غیرنظامی افغان متهم شده بود.

او همچنان به دست داشتن در کشته شدن سه سرباز امریکایی و یک مترجم افغان در حمله‌ای در جون ۲۰۰۸ تحت پیگرد قرار داشت.

او که در اوکراین بازداشت شده بود، در سال ۲۰۲۰ به ایالات متحده امریکا منتقل شد.

بر اساس اعلام وزارت عدلیه امریکا، او سال گذشته به اتهام گروگان‌گیری و حمایت از اعمال تروریستی که منجر به مرگ شده، به جرم خود اعتراف کرده بود.

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  • فایزه ابراهیمی

طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۳ نفر کشته شدند

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طالبان مدعی است که در حملات شب گذشته پاکستان بر سه ولایت افغانستان، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه ۲۰ جوزا در صفحه ایکس خود نوشته است که اردوی پاکستان شب گذشته بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه‌های غیرنظامیان را در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده است.

او این حملات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونه مستقل جزئیات این حملات و آمار تلفات ارائه‌شده را تأیید کند.

حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی این کشور در مناطق مرزی افغانستان، ۲۶ فرد مسلح را کشته است.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در پی حوادث اخیر تروریستی در پاکستان، حملات دقیق و هدفمند در امتداد مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بر مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌ها انجام شد.»

او افزود که در نتیجه این حملات، ۲۶ فرد مرتبط با گروه تحریک طالبان پاکستان« تی تی پی» کشته شده‌اند.

او در مورد تلفات غیرنظامیان هیچ اظهار نظری نکرده است.

با این حال، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» ادامه خواهد یافت، عملیاتی‌که پاکستان پیش‌تر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.

او روز سه‌شنبه ۲۹ ثور، هنگام سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان ادعا کرد که هدف این عملیات، حفاظت از جان و مال شهروندان پاکستانی، مبارزه با گروه‌های تروریستی و هدف قراردادن پناهگاه‌ها و مراکز آنان است.

پس از گفت‌وگوهای ماه اپریل میان مقام‌های طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، که در نتیجه آن تنش‌ها و درگیری‌ها میان دو طرف نسبتا کاهش یافته بود، این نخستین بار است که از حملات هم‌زمان در سه ولایت افغانستان گزارش داده می‌شود.

پاکستان می‌گوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌های خود در افغانستان، حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان همواره این ادعا را رد کرده است.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافت و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد.

در جریان این تنش‌ها، درگیری‌های شدید در امتداد مرز و همچنین حملات هوایی پاکستان بر کابل و قندهار در جنوب که رهبر عالی طالبان در آن مستقر است، گزارش شد.

این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد که ماه گذشته نشر شد، در سه ماه نخست امسال دست‌کم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

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احتمال بارندگی در شش ولایت افغانستان

اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده است که روز چهارشنبه در شش ولایت افغانستان احتمال بارندگی شدید وجود دارد.

براساس خبرنامه که این اداره در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه ۱۹ جوزا منتشر کرد، در ولایت‌های بدخشان، بغلان، خوست، بامیان، تخار و سمنگان احتمال بارش باران بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است و در برخی مناطق نیز وزش بادهای شدید انتظار می‌رود.

این هشدار در حالی منتشر شده است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه اعلام کرده از آغاز سال جاری تاکنون ۳۰۱ نفر در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها جان باختند و ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند و بیش از ۱۸ هزار خانواده خسارت دیده‌اند و بخش‌های گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی در افغانستان آسیب دیده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر شاهد سیلاب‌های شدید و خسارات گسترده ناشی از حوادث طبیعی است.

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انفجار مرمی منفجرناشده در پکتیکا هفت کشته برجا گذاشت

در نتیجه انفجار یک مرمی منفجرناشده در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، هفت تن جان باخته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

پنج تن از جان‌باختگان این رویداد کودکان هستند.

قوماندانی امنیه این ولایت روز سه‌شنبه، ۱۹ جوزا، در خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد شام روز گذشته در قریه دنگرلیگد ولسوالی برمل رخ داده است؛ زمانی که شماری از افراد سرگرم بریدن یک مرمی کهنه بودند.

این در حالیست که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به تاریخ ۱۳ حمل گفت که بدون تأمین بودجۀ پایدار، تلفات ناشی از مهمات انفجاری در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان، ادامه خواهد یافت.

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نماینده امریکا در سازمان ملل متحد: «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد

محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی
محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی

جفری بارتوس، نماینده ایالات متحده امریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحدن، می‌گوید که «دیپلماسی گروگان‌گیری» از سوی طالبان همچنان ادامه دارد.

آقای بارتوس روز دوشنبه، ۱۸ جوزا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، از تمامی اعضای این شورا خواست تا بازداشت «ناعادلانه» شهروندان امریکایی از سوی طالبان را محکوم کنند.

او تأکید کرد که اولویت اصلی ایالات متحده امریکا در افغانستان همچنان حفاظت از شهروندان امریکایی و تأمین امنیت ملی این کشور است.

در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پنج شهروند امریکایی از بند طالبان آزاد شده‌اند و براساس گزارش‌ها، دو شهروند دیگر امریکایی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند.

محمود شاه حبیبی، شهروند افغان‌تبار امریکایی، از سال ۲۰۲۲ در افغانستان بازداشت شده است، خانواده حبیبی میگویند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است اما طالبان ادعا می‌کنند که در مورد حبیبی اطلاعی ندارند.

براساس گزارش‌ها، یک شهروند امریکایی دیگر نیز که نامش تاکنون علنی نشده، همچنان نزد طالبان زندانی است.

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بازیکنان هندبال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند

اعضای تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان در آستانه سفر به بنگله‌دیش برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا
اعضای تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان در آستانه سفر به بنگله‌دیش برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا

تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان برای شرکت در مسابقات جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند.

ریاست عمومی ورزش، تربیت بدنی و المپیک افغانستان در کنترل طالبان اعلام کرده که تیم‌های هندبال زیر ۲۰ سال و ۱۸ سال افغانستان روز دوشنبه هجدهم جوزا برای شرکت در مسابقات "چلنج ترافی" جنوب آسیا به بنگله‌دیش رفتند.

بر اساس اعلامیۀ این اداره، این مسابقات به تاریخ ۲۰ جوزا میان تیم‌های ده کشور آغاز خواهد شد.

اعلامیه می‌افزاید که در روز نخست مسابقات تیم هندبال زیر ۲۰ سال افغانستان به مصاف تیم بنگله‌دیش و تیم زیر ۱۸ سال افغانستان به مصاف تیم مالدیو خواهد رفت.

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در کمتر از سه ماه گذشته ده‌ها نفر در نتیجه غرق شدن در آب در افغانستان جان باختند

برخی جوانان در حال آببازی در یکی از حوض‌های آببازی در کابل (تصویر آرشیف)
برخی جوانان در حال آببازی در یکی از حوض‌های آببازی در کابل (تصویر آرشیف)

بر اساس آمار حکومت طالبان از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو ۷۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ غرق شدن در آب‌ها جان باختند.

محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که از میان قربانیان ۲۷ نفرشان مرد، ۷ نفرشان زن و ۴۱ تن دیگرشان کودک بوده اند.

‌اخیراً گزارش‌های رادیو آزادی هم نشان داد که با گرم شدن هوا در افغانستان موارد غرق شدن افراد هنگام بازی افزایش یافته است.

برخی بستگان قربانیان به رادیو آزادی گفتند که با گذشت روزها هنوز هم نتوانستند که اجساد عزیزان‌شان را پیدا کنند.

برخی افرادی که در بخش آببازی آموزش دیده اند و تجربه دارند، می‌گویند که بسیاری از رویدادهای غرق‌شدن در افغانستان ناشی از ناآگاهی، بی‌توجهی و بی‌احتیاطی است.

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