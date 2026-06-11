یوناما کشته شدن ۱۳ غیرنظامی را در حملات اخیر بر سه ولایت افغانستان تایید کرد

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنجشنبه ۲۱ جوزا تایید کرد که در حملات هوایی اخیر در شرق این کشور، دستکم ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این نهاد، بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
این حملات که سهشنبه شب ولایتهای کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داد، جرقه تنش دیپلماتیک جدیدی را میان طالبان و اسلامآباد روشن کرده است.
یوناما همچنین در ایکس خواستار حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاههای مرزی بهویژه برای کمکهای بشردوستانه و حل اختلافات از طریق گفتوگو شده است.
سازمان ملل از همه طرفها میخواهد که مسئولیتهای خود را بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی انجام دهندفرحان حق
فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد هم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد.
«سازمان ملل از همه طرفها میخواهد که مسئولیتهای خود را بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی انجام دهند و ما تأکید میکنیم که غیرنظامیان و تأسیسات ملکی باید همواره محافظت شوند.»
در همین حال اجساد کشته شدگان دیروز و امروز به خاک سپرده شدند.
شیرخان یک باشنده محل در ولایت خوست به رویترز گفت:
ما با احترام از جامعه جهانی میپرسیم که این خانواده چه جرمی مرتکب شده بودند؟شیرخان یک باشنده محل در ولایت خوست
«حدود ساعت ۱۲:۳۰ شب بود که این رویداد رخ داد. آنها یک خانواده فقیر بودند و هیچگونه دخالت یا وابستگی به هیچ فعالیتی نداشتند. آنها خانوادهای بیگناه و آسیبپذیر بودند. ما با احترام از جامعه جهانی میپرسیم که این خانواده چه جرمی مرتکب شده بودند؟»
پیش از این، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در این حملات ۱۳ نفر، شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشتهاند.
او روز چهارشنبه افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و مراکز و پناهگاههایی امن فتنه خوارج – اصطلاحی که پاکستان آن را به تحریک طالبان پاکستان نسبت می دهد – را در افغانستان هدف قرار داده است.
رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را مستقلاً تایید کند.
همچنین، وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که شارژدافیر سفارت پاکستان در کابل را در اعتراض به آنچه نقض حریم هوایی افغانستان و هدف قرار دادن خانههای غیرنظامیان خوانده، احضار کرده است.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری، در دفاع از حملات اخیر این کشور بر سه ولایت افغانستان گفت که این عملیات بر اساس «اطلاعات موثق» انجام شده است و مخفیگاه های عاملان حملات اخیر در پاکستان را هدف قرار دادند.
او همچنین گفت که اطلاعات رسمی درباره گزارشهای مربوط به احضار شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل در اختیار ندارد.
پاکستان بارها حکومت طالبان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده، اما طالبان این اتهامات را رد کردهاند.