ایران: تنگه هرمز بسته است، سنتکام رد می کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره تأثیر درگیری‌های نظامی اخیر بر مذاکرات با امریکا گفت ««باید بررسی شود، دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نبوده و در امتداد و عرض یکدیگر» هستند.

اسماعیل بقائی روز چهارشنبه دربارهٔ آخرین وضعیت مذاکرات هم گفت: «با توجه به تحولات دیشب باید بررسی کنیم. روند دیپلماتیک در خلأ اتفاق نمی‌افتد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی نیازمند فضای حداقلی هستید تا بتوان روند جاری را پیش برد.»

شب گذشته اردوی ایالات متحده، در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر امریکایی در سواحل عمان، حملاتی را به جنوب ایران انجام داد و ایران نیز در واکنش به شلیک موشک به برخی کشورهای منطقه اقدام کرد.

دونالد ترمپ که پیشتر بارها از نزدیک بودن توافق خبر داده بود، هنگام انجام عملیات امریکا در جنوب ایران گفت: «ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت.»