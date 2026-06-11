دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، در حملات اخیر پاکستان بر ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را مستند کرده است.

یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشت: «یوناما مستند کرده است که در نتیجه حملات هوایی در شب ۹ تا ۱۰ جون در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا در شرق افغانستان، ۱۳ غیرنظامی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.»

به گفته یوناما، بیشتر قربانیان حملات هوایی سه‌شنبه‌شب را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

یوناما همچنان کاهش تنش‌ها، برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیرنظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تاکید کرده و افزود باید اختلافات از راه گفتکو حل شود.

پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بر سه ولایت افغانستان ۱۳ نفر، شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد، کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند.

او روز چهارشنبه، ۲۰ جوزا افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و «مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن فتنه خوارج (اصطلاحی که پاکستان آن را به تحریک طالبان پاکستان نسبت می دهد)» را در افغانستان هدف قرار داده است.

پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به افراد مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) پناهگاه‌های امن داده، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده‌است.