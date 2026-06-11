آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق‌های تجارت سازمان همکاری اقتصادی ایکو به رادیو آزادی گفت که خواسته تاجران افغان در نشست اخیر با رئیس اتاق تجارت افغان امریکایی در کابل این بود که آنان بتوانند سرمایه‌گذاران امریکایی را به سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق کنند.

آقای حافظی افزود که در حال حاضر، تجارت افغانستان با ایالات متحده حتی به سی میلیون دالر هم نمی‌رسد.

ما واردات چشمگیری از امریکا نداریم، صادرات ما میوه خشک، قالین و صنایع دستی است و یگان سنگ‌های پروسس‌شده تزئینی است.

"ما واردات چشمگیری از امریکا نداریم، صادرات ما میوه خشک، قالین و صنایع دستی است و یگان سنگ‌های پروسس‌شده تزئینی است. و این از ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون دالر تجاوز نمی‌کند. یعنی در شرایط فعلی ایالات متحده امریکا در جمع شرکای تجاری میلیارد دالری ما حساب نمی‌شود."

این درحالیست که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در دیدار میان سید کریم هاشمی، رئیس این اتاق و جفری گریکو، رئیس اتاق تجارت افغان امریکایی در کابل روی توسعۀ همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفت‌وگو شده است.

در اعلامیه این اتاق آمده که هاشمی در این دیدار که سه‌شنبه هفته جاری صورت گرفته، خواستار همکاری نزدیک‌تر بین تاجران دو کشور و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و تلاش در این زمینه شد.

او همچنان بر ایجاد روابط مستقیم بین بخش‌های خصوصی افغانستان و امریکا، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان به سرمایه‌گذاران امریکایی، تقویت تجارت دوجانبه و فراهم کردن بستری برای صادرات محصولات افغانستان به ایالات متحده و سایر بازارهای بین‌المللی تأکید کرده است.

اعلامیه به نقل از جیفری گریکو، رئیس اتاق تجارت افغان امریکایی افزوده که او آمادگی کامل خود را برای همکاری همه جانبه با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرده و گفته که شماری از شرکت‌های امریکایی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان هستند.

در همین حال محمد یونس مهمند، رئیس شعبه افغانستان اتحادیه فدرال جرمنی برای ارتقای اقتصاد و تجارت خارجی (BWA) می‌گوید:

"تجار امریکایی، تاجران باتجربه‌ای در سطح جهانی هستند که می‌توانند در افغانستان در زمینه‌های کشاورزی، برق و معدن از نزدیک همکاری کنند."

گریکو در سفرش به کابل همچنان با مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان دیدار کرده است.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، واشنگتن روابط دیپلوماتیک خود را با کابل قطع کرده و مذاکرات میان دو طرف در سال‌های اخیر عمدتاً بر مسائل امنیتی و آزادی زندانیان متمرکز بوده است.