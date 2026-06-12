دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در یک گردهمایی انتخاباتی که به شکل تلویزیونی در ایالت جورجیا پخش شد، اعلام کرد ایالات متحده به جنگ پایان داده و ایران موافقت کرده است که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

ترمپ در این گردهمایی با والی ایالت جورجیا که بامداد جمعه به وقت افغانستان برگزار شد گفت: "نمی‌دانم شنیده‌اید یا نه، اما ما امروز به جنگ با ایران پایان دادیم. و آنها موافقت کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند. چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم."

او در ادامه افزود: "این تمام هدف بود، ۹۵ درصد آن بود و آنها این کار را به قدرتمندترین روشی که می‌توان انجام داد، انجام داده‌اند."

رئیس‌جمهور امریکا ساعتی پیشتر گفته بود که ایالات متحده و ایران می‌توانند به زودی در این آخر هفته یک توافق صلح امضا کنند که تنگه هرمز را برای کشتیرانی بازگشایی کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش اما گفت صحبت‌هایی که درباره توافق پایان جنگ مطرح می‌شود، «گمانه‌زنی است» و هنوز جزئیات تفاهم‌نامه نهایی نشده است.